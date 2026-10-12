En medio de tensiones crecientes, el funcionario encara una negociación clave con el FMI, mientras enfrentan rumores internos y presión política

Luis Caputo descartó una posible renuncia al Ministerio de Economía y respondió a las críticas en redes sociales, luego de que su ausencia en una reunión de Gabinete alimentara las versiones sobre un eventual cambio en el equipo económico. "Quedate tranquilo que no voy a renunciar", escribió el ministro en su cuenta de X, en respuesta a un usuario que cuestionó su desempeño.

El funcionario también corrigió al usuario, que lo había señalado como ministro de Economía por segunda vez. "Primera vez, chiquilín", contestó, antes de agregar: "Así que aún tipos como vos van a poder vivir en un país mejor".

Las declaraciones se conocieron mientras Caputo se prepara para viajar a Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Allí buscará avanzar en la tercera revisión del acuerdo con el organismo, que habilitaría un desembolso de u$s900 millones. La publicación del informe técnico que debe analizar el directorio del Fondo continúa pendiente.

El presidente Javier Milei también salió a respaldar al ministro y vinculó las versiones sobre su continuidad con las negociaciones que el Gobierno debe mantener con el organismo internacional.

Cómo surgieron los rumores sobre la salida de Caputo

Las especulaciones se intensificaron después de que Caputo se ausentara de una reunión de Gabinete en la Quinta de Olivos, a la que Milei había invitado al economista Alberto Ades. El ministro había informado que se sentía mal, aunque esa misma noche participó de una transmisión en el canal de streaming Carajo.

La presencia de Ades, economista con trayectoria en Wall Street y doctorado por la Universidad de Harvard, alimentó las versiones sobre un posible reemplazo en el Palacio de Hacienda. El analista había planteado diferencias con algunos aspectos del programa económico, pero negó que su convocatoria tuviera ese propósito.

"No lo quise reemplazar a Caputo", afirmó Ades en una entrevista con Radio Mitre. También explicó que había sido convocado para realizar una exposición técnica ante los integrantes del Gabinete.

Por su parte, Caputo mantuvo su actividad pública y, durante su participación en Carajo, se refirió a las próximas elecciones: "Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado".

El respaldo de Milei y las negociaciones con el FMI

El Presidente descartó que el ministro vaya a dejar su cargo y destacó la coordinación entre ambos en materia económica. "Yo tengo una relación simbiótica con Caputo. Nos entendemos de memoria, literalmente, siempre tenemos la visión alineada", sostuvo este lunes en una entrevista con Radio Mitre.

Milei cuestionó la difusión de los rumores mientras el titular de Economía debe avanzar en las conversaciones con el FMI. "Caputo está teniendo una reunión con Georgieva y le inventan esto. Eso es ir contra los intereses del país directamente, porque lo que tratan de hacer es limar al ministro de Economía cuando se tiene que estar sentando a negociar con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional", afirmó, en referencia a Kristalina Georgieva.

Además, aseguró que no existen cuestionamientos internos a la continuidad del funcionario. "En el equipo hay división de trabajo, pero la decisión de Gobierno es mía. Nadie cuestiona a Caputo porque es mi política", señaló.

La próxima revisión del acuerdo con el Fondo constituye uno de los principales compromisos inmediatos del ministro. Su aprobación permitiría habilitar un desembolso de u$s900 millones, en una instancia en la que el Gobierno busca sostener el programa financiero y avanzar en las negociaciones con el organismo.

Caputo también respondió a las críticas por las reservas

En otro intercambio en X, el ministro cruzó a la economista Natalia Motyl, docente de la Universidad del CEMA (UCEMA), por sus cuestionamientos a una operación vinculada con las reservas cambiarias. Motyl había planteado interrogantes sobre el destino de u$s1.000 millones.

"Pensar que este esperpento es profesora en la UCEMA", escribió Caputo. Luego agregó: "La universidad Anker pasa a ser un proyecto obligatorio post gobierno", en referencia a la consultora que fundó y dirigió junto con Santiago Bausili, actual presidente del Banco Central, antes de incorporarse al Gobierno.

El cruce se produjo en medio de las discusiones sobre la estrategia cambiaria y los recursos con los que cuenta la administración nacional para afrontar eventuales tensiones financieras.

La estrategia financiera del Gobierno ante una eventual corrida cambiaria

Durante la misma entrevista, Milei aseguró que la Argentina contará con recursos por u$s125.000 millones para afrontar una eventual corrida cambiaria antes de las elecciones de 2027 y cubrir los compromisos financieros. "No estoy esperando una corrida, pero me estoy preparando", afirmó.

Para fundamentar esa estimación, mencionó los siguientes recursos:

u$s20.000 millones asociados a compras del Banco Central

asociados a compras del Banco Central u$s40.000 millones correspondientes a swaps con China y Estados Unidos

correspondientes a swaps con China y Estados Unidos u$s15.000 millones vinculados con operaciones en el mercado de futuros

vinculados con operaciones en el mercado de futuros u$s30.000 millones que ingresarían por el superávit comercial

que ingresarían por el superávit comercial Fondos adicionales del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI)

Respecto de los vencimientos de deuda previstos para el próximo año, el Presidente indicó que unos u$s25.000 millones están en manos de tenedores locales y organismos del sector público, como la ANSES, el PAMI y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), y sostuvo que podrían refinanciarse. Para los compromisos con acreedores privados, aseguró que cuenta con acuerdos con organismos multilaterales y otros países.

Milei comparó el escenario con el período previo a las elecciones legislativas de 2025 y afirmó que ahora dispone de más recursos y de mayor respaldo parlamentario para sostener su programa económico.

En ese contexto, Caputo descartó que tenga previsto dejar el Ministerio de Economía y se prepara para continuar las negociaciones con el FMI, mientras el Presidente ratificó públicamente su respaldo al funcionario.