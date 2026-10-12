Las conversaciones para un acuerdo político se aceleran y crecen las expectativas por la fecha en que porteños acudirán a las urnas en 2027

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, evalúa que las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires de 2027 se realicen el mismo día que los comicios nacionales, previstos para el domingo 24 de octubre. Aunque aclaró que todavía no hay una fecha definida, señaló que la posibilidad de unificar las votaciones está en análisis y que deberá conversarse con las distintas fuerzas políticas.

En paralelo, el mandatario porteño anticipó que las negociaciones para una eventual alianza entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) comenzarán en marzo del próximo año. Macri busca su reelección y deberá definir la estrategia electoral del oficialismo porteño en un escenario en el que también se discute la relación política con el Gobierno de Javier Milei.

"No está definido todavía, no lo sé. Es un proyecto del Ejecutivo que se manda al Legislativo. Pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo (2023) fue coincidiendo con la Nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo. Hay que hablarlo con las otras fuerzas", sostuvo en diálogo con Radio Rivadavia.

Sobre la posibilidad de competir junto con La Libertad Avanza, afirmó: "No está definido tampoco, el marco de empezar a discutir alianzas es en marzo del año que viene". Y agregó: "Es siempre un tema de conversación, pero falta todavía. Estoy muy enfocado en la gestión, si te distraes mucho pensando en lo electoral, se te van los días".

La estrategia electoral de Macri con La Libertad Avanza

La definición sobre una eventual alianza entre el PRO y LLA será uno de los temas centrales de la estrategia electoral porteña. Ambos espacios mantienen una relación de cooperación en algunos asuntos, aunque también registran diferencias sobre cuestiones políticas y electorales.

Durante su reciente viaje a París junto con el presidente Javier Milei y otros gobernadores, Macri había reconocido que la posibilidad de un acuerdo para 2027 estaba abierta. Sin embargo, también había marcado diferencias respecto de la discusión sobre las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

En ese debate, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que las cuestiones electorales no deberían modificarse en función de los comicios inmediatos y planteó postergar la discusión sobre la eliminación de las primarias para las elecciones de 2031.

Por el momento, Macri señaló que su prioridad está puesta en la gestión de la Ciudad y evitó anticipar definiciones sobre la conformación de una eventual alianza electoral.

Arrancó el traslado de presos de Devoto a Marcos Paz

En paralelo a las definiciones electorales, el jefe de Gobierno destacó el trabajo conjunto con la administración nacional para avanzar con el traslado de los detenidos de la cárcel de Villa Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz.

El operativo comenzó con la coordinación del Comando Unificado, integrado por autoridades nacionales y porteñas. Según explicó Macri, el ritmo de los traslados depende de las decisiones del Servicio Penitenciario.

"Cumplimos con un compromiso histórico, desde que asumí tomé ese compromiso, se trabajó muy bien en equipo con el Gobierno Nacional. Ayer empezó el traslado a Marcos Paz, lo van haciendo con el ritmo que considera el Servicio Penitenciario. Se está trabajando de una manera profesional", afirmó.

El mandatario también destacó la participación de la Nación en el operativo y señaló que la decisión política de ambas administraciones permitió avanzar con una medida que, según indicó, era reclamada por los vecinos de los barrios cercanos al penal.

La semana pasada, Macri se reunió con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, para comenzar a delinear la mudanza definitiva de los detenidos.

El destino del predio de la cárcel de Devoto

Una vez que el establecimiento quede sin detenidos, el Gobierno porteño prevé presentar un proyecto en la Legislatura para definir el destino del predio.

Macri anticipó que la iniciativa combinará espacios públicos, usos comunitarios y desarrollo inmobiliario. El objetivo, según explicó, será recuperar parte de los recursos destinados a la construcción de la cárcel de Marcos Paz.

"Será una combinación de espacio público, comunitario y desarrollo inmobiliario para recuperar lo que nos costó la cárcel que se hizo en Marcos Paz. En estos casos, dos tercios van a espacio público", señaló.

El traslado de los detenidos y la posterior reconversión del terreno forman parte de una agenda de coordinación entre la Ciudad y el Gobierno nacional, en un contexto en el que ambas administraciones también mantienen conversaciones sobre el escenario político y electoral de 2027.