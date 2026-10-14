La oposición aún no tiene los votos para voltear el mega DNU y LLA hace su última jugada

Mantienen la sesión del jueves, pero con pocas chances. El oficialismo apura hoy otro texto con límites a la venta de tierras para no correr riesgos

A un día de la sesión que convocaron en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023 de Javier Milei, más conocido como "mega DNU", la oposición no tiene garantizado el quórum ni los votos necesarios para concretar ese plan, mientras que La Libertad Avanza (LLA) depende de una última jugada: incorporar límites a la venta de tierras a extranjeros en otro proyecto para terminar de frustrar la avanzada opositora.

El llamado a la sesión de este jueves se vio motivado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia que le había devuelto vigencia a la derogación de la Ley de Tierras, contemplada en el artículo 154 del "mega DNU", pero una semana después los jueces del máximo tribunal revirtieron ese efecto, con otra resolución. Esto ayudó al Gobierno a reducir el riesgo de que caiga el decreto que representa la columna vertebral de la gestión de Milei.

Con esa decisión bajaron las chances de que la oposición reúna a 129 diputados para tener quórum y los votos para rechazar el DNU 70, que ya fue rechazado por el Senado en 2024 y caería definitivamente si la Cámara baja hace lo mismo. Fuentes parlamentarias señalaron a iProfesional que hasta el momento cuentan entre 118 y 120 y ven difícil llegar al número mágico.

¿Cómo está el conteo de votos de la oposición para la sesión contra el mega DNU?

Si todos los bloques que firmaron el pedido de sesión para el 15 de octubre tuvieran asistencia perfecta, al recinto bajarían los 92 diputados de Unión por la Patria; los cuatro del Frente de Izquierda; los dos de la Coalición Cívica; dos de Encuentro Federal y otros dos de Primero San Luis, más Marcela Pagano (monobloque Coherencia) y Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).

A esos 104 se suman los de Provincias Unidas, un bloque de 18 integrantes pero donde se mezclan diputados que responden a gobernadores con independientes. De ellos solo seis firmaron el llamado a sesión, precisamente los que no tienen terminal política en sus provincias. En cambio, la presidenta del espacio, Gisela Scaglia, cercana al gobernador Maximiliano Pullaro (Santa Fe) se mantuvo al margen.

Hasta ahí la avanzada opositora contaba con 110 voluntades. Antes de que la Corte emitiera su último fallo el último vienres, habían comprometido su presencia en la sesión el jujeño Jorge Rizzotti y los cordobeses Juan Brügge y Carlos Gutiérrez, que también integran Provincias Unidas.

A ellos se les habían sumado los tres diputados de Elijo Catamarca (leales al gobernador Raúl Jalil) y los cuatro misioneros de Argentina Federal (alineados con Hugo Passalacqua), lo que le permite a la oposición contar con 120 presencias para la sesión, a nueve del quórum. Sin embargo, en las últimas horas hubo dudas sobre los catamarqueños. "Entran y salen", contaron a este medio en uno de los despachos donde hacen el "poroteo" de votos.

Entre los opositores más duros temen que la última decisión del máximo tribunal haga cambiar de opinión a algunos de los diputados que parecían seguros. "Ya estaba difícil antes, ahora más", señalan.

Los diputados que busca la oposición

Con ese panorama, la oposición depende de otros diputados que se reparten entre Provincias Unidas y Argentina Federal y que responden a Pullaro y a sus pares Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta) e Ignacio Torres (Chubut).

Ninguno de ellos adelantó su postura, pero en la oposición señalan que ven pocas probabilidades de que se sumen a la sesión. La posición de los provinciales es oscilante y los cálculos varían. "En un momento llegamos a contar 124, pero volvimos a 118", se lamentaban el martes por la noche en el sector más crítico de Provincias Unidas.

Las oposición apuestan a que la Marcha Federal Universitaria que se realizará el mismo jueves al Congreso ejerza una presión difícil de resistir. También esperan que la inclusión de la prórroga de la emergencia en discapacidad y un proyecto de "alivio" para familias endeudadas en mora en el temario diseñado por la oposición atraiga a alguno de esos diputados dudosos, aunque tienen expectativas moderadas.

La Casa Rosada mantiene un diálogo fluido con varios de esos jefes provinciales y, en ese contexto, impulsó y acordó con los dialoguistas proyectos propios sobre los mismos temas para tratar en otra sesión la próxima semana, el 21 de octubre. La finalidad fue, precisamente, restarle apoyo a la oposición dura.

La última jugada de LLA con la Ley de Tierras para blindar el mega DNU

Sin embargo, el éxito de esa jugada depende de un paso previo que La Libertad Avanza intentará dar este mismo miércoles, menos de 24 horas antes de la sesión convocada para el jueves a las 14:00, con los discutidos límites a la venta de tierras para extranjeros.

El oficialismo reunirá a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General a las 16:00 para empezar a tratar el proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que ya tiene media sanción del Senado, con la idea es incorporar en ese texto las restricciones a la "extranjerización" de tierras.

De esa forma los límites que ya contempla la Ley de Tierras Rurales (26.737) quedarían blindados frente a la posibilidad de que una nueva resolución judicial en el futuro reactive el artículo del DNU 70 que deroga la norma y vuelva a poner en jaque parlamentario al decreto fundacional de Milei.

Con esto LLA busca restarle apoyo a la sesión del día siguiente, al darles un salvoconduco a los bloques dialoguistas que no están de acuerdo con la eliminación de restricciones para extranjeros pero tampoco quieren tumbar un DNU que introdujo cambios en distintas áreas de la economía y cuya eventual caída amenaza con desatar un caos normativo.

De hecho, ya la semana pasada el oficialismo incorporó el proyecto de Propiedad Privada en el temario de la sesión convocada para el 21 de octubre, con lo que confirmó su intención de firmar rápidamente el dictamen en las comisiones este miércoles y cerrar el frente de batalla que la polémica por la Ley de Tierras abrió para el mega DNU.

El proyecto original de Propiedad Privada del Gobierno contemplaba una reforma a la Ley de Tierras que eliminaba el límite del 15% del territorio nacional, de una misma provincia o un mismo departamento para la venta de tierras a extranjeros. El oficialismo negoció luego dejar la restricción pero subirla al 25%. Sin embargo, no logró acuerdo y retiró el capítulo entero.

Ahora LLA apunta reponerlo durante el tratamiento de las comisiones de Diputados y establecer el límite del 15% que ya figura en la Ley de Tierras, para no correr riesgos. Como la iniciativa tendrá que volver al Senado, fijar otra proporción sería riesgoso tanto para bloquear el rechazo al "mega DNU" como por el poco éxito que ya había tenido la flexibilización del límite en el Senado.