Con mega DNU salvado por la Corte, LLA arma nuevo plan para cerrar la disputa por Tierras

La oposición baja al recinto el jueves aunque no haya quórum. El oficialismo llamó a otra sesión para el 21. Plan propio para cerrar pelea por Tierras

El nuevo fallo de la Corte Suprema que restituyó la vigencia de la Ley de Tierras canceló la posibilidad de que la Cámara de Diputados rechace el "mega DNU" de Javier Milei, que derogaba la norma. Sin embargo, la oposición igualmente mantiene en pie la sesión que había pedido con ese fin para el próximo jueves y el oficialismo, a su vez, se encamina a fijar los límites a la venta de tierras a extranjeros en el proyecto sobre Propiedad Privada u otra iniciativa y cerrar la disputa una semana después.

Cómo había anticipado iProfesional la Corte se abocó a resolver el conflicto que le generó al Gobierno en el Congreso con su fallo anterior. Los jueces se reunieron este viernes -día inusual- y resolvieron la suspensión interina de los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales. De esta forma revirtieron la habilitación que le dieron al mismo artículo la semana pasada indirectamente, al resolver otro expediente vinculado al tema.

La nueva decisión canceló casi toda posibilidad de que la oposición tenga el quórum de 129 presentes para sesionar el 15 de octubre y tumbar el DNU completo, como se propusieron tras el primer fallo. "Ya estaba difícil antes, ahora no hay chance", reconocieron a iProfesional en uno de los bloques que más empujó esa sesión bajo la bandera de la defensa de la Ley de Tierras.

Pese a ello, los opositores decidieron mantener en pie la convocatoria. "Está más difícil, pero igual vamos a bajar al recinto y hacer el intento", adelantó uno de los diputados consultados por este medio. Cuando no hay quórum se puede realizar una "sesión en minoría", donde los diputados no pueden votar nada, pero sí expresarse.

En paralelo, el oficialismo también sigue en marcha con sus planes y convocó a otra sesión para el 21 de octubre con el objetivo de darle allí un cierre a la discusión sobre los límites para la compra de tierras por parte de y bloquear además las otras iniciativas de la oposición. Una pelea por el control de la agenda y los tiempos.

¿Qué hará LLA en Diputados con Ley de Tierras tras el fallo de la Corte que savó el mega DNU?

El jueves por la tarde La Libertad Avanza (LLA) convocó para el próximo miércoles -un día antes de la sesión pedida por la oposición- a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para empezar a tratar el proyecto sobre "Inviolabilidad de la Propiedad Privada" que ya tiene media sanción del Senado, con la intención de incorporar en ese texto los límites a la compra de tierras por parte de extranjeros.

Con esto el oficialismo buscaba restarle apoyo a la sesión del día siguiente, al darles un salvoconduco a los bloques dialoguistas que no están de acuerdo con la eliminación de restricciones para extranjeros -una idea que ya mostró su impopularidad- pero tampoco querían tumbar el DNU fundacional de la gestión de Milei, que introdujo cambios en distintas áreas de la economía y cuya eventual caída amenazaba con desatar un caos normativo.

Aunque el fallo de la Corte blindó el DNU frente a la avanzada opositora, LLA no cambió de plan. Fuentes del bloque oficialista señalaron a iProfesional que están "más tranquilos" tras la decisión judicial pero que seguirán adelante con el debate en comisiones sobre el proyecto de Propiedad Privada y con las negociaciones con bloques aliados para sumarle un capítulo sobre límites para la venta de tierras a extranjeros.

El tema figuraba en el proyecto original del Gobierno como una reforma a la Ley de Tierras pero fue retirado por el Senado por falta de apoyo. La iniciativa de Propiedad Privada llegó a Diputados sin ese capítulo.

Originalmente el proyecto eliminaba el 15% del territorio nacional como límite para la venta de tierras a extranjeros. Durante las negociaciones en el Senado el oficialismo aceptó dejar la restricción, pero subirla al 25%. Esta idea no prosperó. Ahora LLA apunta a fijar el límite establecido por la Ley de Tierras en el proyecto de Propiedad Privada. En Casa Rosada, en tanto, dejan trascender la opción de derogar, con una iniciativa propia, el artículo 154 del DNU, para clausurar definitivamente la discusión.

El oficialismo busca una solución política definitiva para el tema Tierras

El fallo de la Corte que este viernes restituyó la Ley de Tierras le quitó presión al oficialismo, que ahora buscará darle un cierre a la disputa sobre la Leyde Tierras. En ese marco, apunta a emitir dictamen para el proyecto de Propiedad Privada el miércoles en acuerdo con los aliados.

La idea con más fuerza entre esos diputados "del medio" que le reclaman a LLA una solución política al tema Tierras es replicar dentro de ese proyecto el límite del 15% del territorio nacional, de una misma provincia o departamento.

Sin embargo, al quedar nuevamente en pie la Ley de Tierras parece no tener sentido repetir las limitaciones en otra ley, salvo que oficialismo y aliados quieran cerrar políticamente el tironeo sobre el "mega DNU" con un reaseguro, por si otra decisión judicial le devuelve vigor al artículo 154. Y es que la Corte solo se pronunció sobre un tema de procedimiento y no sobre la constitucionalidad del artículo o los límites para la "extranjerización". El proceso es largo y engorroso.

En ese contexto tiene más lógica la versión que hizo correr el Gobierno sobre impulsar ellos mismos la derogación del artículo, para dejar en pie y a salvo de cualquier otro fallo ruidoso la ya muy discutida Ley de Tierras. Además, flexibilizar el límite territorial que está en la norma es algo que ya fracasó en el Senado y el proyecto de Propiedad Privada tendrá que volver allí si es modificado.

Lo concreto es que en la convocatoria a la sesión del 21 de octubre LLA incluyó el proyecto de Propiedad Privada, lo que confirma la idea de firmar el dictamen el próximo miércoles y la idea de incorporar allí un capítulo que blinde la disputa por los limites a la "extranjerización" de tierras sigue en carpeta.

Con el fallo de la Corte los libertarios ganaron un margen para maniobrar y lo que buscan ahora es quitarle a la oposición más dura cualquier excusa para manejar la agenda de la Cámara y volver a tomar el control sobre los temas en debate, desde la Ley de Tierras hasta la emergencia en discapacidad.

La puja que viene entre LLA y la oposición en Diputados: Tierras, discapacidad y el control de la agenda

Toda esta situación motiva a los bloques opositores a mantener en pie -por ahora- la sesión del próximo jueves aunque no tengan quórum, además de que la convocatoria coincide -no casualmente- con la sexta marcha federal universitaria contra la administración de Milei. La oposición quiere combinar sus discursos en minoría en el recinto con esa foto y la protesta que se hará sentir en la calle, porque además del tema Tierras su temario incluye los proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad.

El oficialismo tiene acordado con los aliados dos textos alternativos, pero los llevará al recinto el 21 octubre. Planifican una mega sesión que incluya sus propios proyectos sobre morosidad y discapacidad y también, en principio, la solución legislativa a la disputa por la venta de tierras a extranjeros.

Los libertarios esperan que ese plan, que conversan por estos días con el PRO, la UCR y bloques provinciales, desactive por completo la sesión del 15. Pero aunque eso no ocurra, el hecho de dejar a la oposición sin quórum ese día y fijar una nueva fecha para tratar todos los temas con iniciativas a su medida será una victoria política para el oficialismo.

Por caso, mientras la oposición busca prorrogar por un año la emergencia en discapacidad, LLA acordó con sus aliados un proyecto prácticamente igual pero sin la definición de "emergencia" que obliga a renovaciones anuales.

La iniciativa mantiene la actualización de las pensiones no contributivas por inflación, el nomenclador universal para las prestaciones y también la posibilidad de que los pensionados cobren el beneficio aunque tengan un trabajo registrado, siempre que la remuneración sea igual o inferior a dos salarios mínimos.

Pero el oficialismo necesita tiempo para terminar de coordinar con el Ministerio de Economía de Luis Caputo y que las partidas negociados con los aliados figuren en el Presupuesto 2027. Tras el acuerdo parlamentario trabajado por Martín Menem y la tropa libertaria hubo ruido con la cartera económica. El plan para desactivar la avanzada opositora requiere que los dialoguistas vean que el Gobierno cumpla con lo pactado.

De cualquier forma, el fallo de la Corte Suprema que restableció la Ley de Tierras le dio aire al gobierno de Javier Milei en la Cámara de Diputados. Con el mega DNU a salvo, ganó tiempo para cerrar por la vía política el conflicto y también para armar una estrategia para mantener a los bloques "del medio" de su lado y lejos del kirchnerismo y otros bloques opositores.