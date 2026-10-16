El fundador de Mercado Libre destacó la compra de u$s182 millones del BCRA y la vinculó con las protestas universitarias y la tensión política

Marcos Galperin interpretó la compra de dólares del Banco Central como una señal de cambio en la Argentina. El empresario y fundador de Mercado Libre publicó un mensaje en X en el que vinculó la operación cambiaria con la jornada de protestas contra el Gobierno de Javier Milei y el intento opositor de derogar el DNU 70/2023.

"El día que quisieron hacer tambalear al Gobierno con las marchas violentas de siempre y con la oposición en el Congreso intentando tumbar un DNU, el BCRA terminó comprando 182 millones de dólares... algo fuerte está cambiando en Argentina", escribió.

La publicación reflejó el respaldo de Galperin a la orientación económica de la administración libertaria. En su lectura, la adquisición de divisas por parte del Banco Central contrastó con los cuestionamientos políticos y las manifestaciones que marcaron el día.

El BCRA compró u$s182 millones y Galperin destacó el dato en plena tensión política

El Banco Central compró u$s182 millones en una sola jornada, una operación que Galperin eligió resaltar en medio de la disputa política. La acumulación de reservas internacionales es uno de los objetivos del programa económico del Gobierno, por lo que el empresario presentó el resultado como un dato significativo.

Su comentario apareció en un contexto de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad frente al Congreso, además de las diferencias entre el oficialismo y la oposición por una de las principales normas de desregulación impulsadas por Milei.

El reclamo universitario y la disputa por el DNU 70/2023

La movilización correspondió a la quinta Marcha Federal Universitaria. Estudiantes, docentes y organizaciones sindicales reclamaron que se aplique de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario.

En paralelo, sectores opositores intentaron avanzar en la Cámara de Diputados con la derogación del DNU 70/2023, que forma parte de las herramientas centrales de desregulación promovidas por el Presidente.

Los dos episodios coincidieron en una jornada de elevada tensión política. Galperin los incorporó a su mensaje para contraponer el escenario de protestas y disputa legislativa con la compra de dólares realizada por el BCRA.

El empresario volvió así a expresar públicamente su apoyo al rumbo económico del Gobierno y a destacar la acumulación de divisas como un indicador favorable en medio de los cuestionamientos a la gestión de Milei.

El BCRA acelera la compra de dólares y busca reforzar las reservas antes de 2027

La acumulación de reservas volvió a ocupar un lugar central en la estrategia económica del Gobierno. El Banco Central (BCRA) intensificó las compras de divisas después de los contactos con técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI), que plantearon la necesidad de acelerar el ritmo de adquisición de dólares.

Según los datos publicados por iProfesional el 14 de octubre, la autoridad monetaria había comprado u$s15.301 millones en lo que iba de 2026, un monto que superaba en un 53% la meta de u$s10.000 millones pactada con el organismo internacional. El objetivo del equipo económico, encabezado por Luis Caputo, era alcanzar los u$s20.000 millones antes de fin de año.

El cambio de ritmo se hizo más evidente hacia el cierre de septiembre. Durante ese mes, el BCRA había adquirido u$s473 millones, por debajo de los u$s768 millones de agosto y los u$s2.162 millones de julio. En octubre, en cambio, las compras sumaban u$s733 millones hasta el momento del relevamiento, una señal de recuperación de la actividad compradora.

El planteo del FMI apunta a que la Argentina consolide una posición externa más sólida. La acumulación de reservas permite contar con mayores recursos para afrontar compromisos financieros y puede contribuir a reducir las dudas del mercado sobre la capacidad de pago del país. Sin embargo, el desafío para el Gobierno consiste en sumar divisas sin generar presiones excesivas sobre el tipo de cambio ni complicar la desaceleración de la inflación.

La estrategia de la "bazuca" de dólares para 2027

El fortalecimiento de las reservas también está relacionado con la estrategia que Javier Milei presentó como una "bazuca" de dólares para enfrentar eventuales episodios de tensión cambiaria durante el año electoral de 2027. El monto potencial anunciado por el Presidente asciende a u$s75.000 millones y contempla distintas fuentes de respaldo.

Según el esquema difundido por el Gobierno, una parte correspondería a u$s20.000 millones en compras de reservas del Banco Central. A esa cifra se sumarían otros u$s20.000 millones asociados al swap con Estados Unidos, una suma equivalente del acuerdo con China y u$s15.000 millones vinculados con operaciones de dólar futuro.

No obstante, esos componentes no representan necesariamente fondos disponibles de manera inmediata. Los swaps dependen de sus condiciones de utilización y las operaciones en el mercado de futuros están sujetas a restricciones. Además, una parte de las divisas acumuladas puede destinarse al pago de deuda y otras obligaciones.

Por eso, el volumen de reservas brutas no equivale automáticamente a la cantidad de dólares que el Gobierno puede utilizar libremente para intervenir en el mercado cambiario.