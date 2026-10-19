El Gobierno prorrogó hasta septiembre de 2027 el régimen que permite compatibilizar el trabajo rural temporario con el cobro de planes sociales

El Gobierno extendió hasta septiembre de 2027 el régimen que permite compatibilizar el cobro de programas sociales con el empleo rural temporario. La medida alcanza a quienes trabajan en cosechas y otras actividades estacionales sin perder determinados beneficios por acceder a un empleo registrado. La prórroga se oficializó este lunes mediante el Decreto 1204/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La renovación se produjo luego del vencimiento de la normativa anterior y de los reclamos del sector por la falta de una definición oficial. La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) había advertido sobre el impacto que podía tener la interrupción del mecanismo y señalado que 120.000 puestos de trabajo rural estaban en riesgo en todo el país.

Programas sociales y empleo rural: qué beneficios se pueden cobrar hasta septiembre de 2027

El régimen permite que las personas que reciben determinadas prestaciones sociales sean contratadas formalmente para realizar tareas temporarias o estacionales sin perder automáticamente esos beneficios. Entre las prestaciones que contempla se encuentran las Asignaciones Familiares, la Tarjeta Alimentar y Volver al Trabajo, de acuerdo con las condiciones correspondientes a cada programa.

La norma también fija un piso para las asignaciones familiares de quienes sean contratados bajo las modalidades alcanzadas: deben representar, como mínimo, el 100% del valor de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

El mecanismo no se limita a los trabajadores. Los empleadores que incorporen personal bajo las condiciones previstas pueden acceder a una reducción de las contribuciones patronales, un incentivo orientado a favorecer el registro de las relaciones laborales en actividades con demanda de mano de obra variable durante el año.

El marco legal que sostiene estas disposiciones es el Decreto 514/21. Su finalidad es impulsar el empleo registrado en el ámbito rural y ampliar la cobertura de la seguridad social para los trabajadores temporarios y sus grupos familiares.

Los argumentos oficiales para mantener la compatibilidad

En los fundamentos de la nueva prórroga, el Poder Ejecutivo destacó los pedidos de continuidad formulados por representantes de las economías regionales, organizaciones sindicales y entidades de productores. Al explicar esa postura, señaló que "ante el cumplimiento del plazo de su vigencia, distintos actores representativos de las economías regionales, asociaciones sindicales y de productores han manifestado la conveniencia de dar continuidad a dicha norma, con el fin de consolidar los resultados alcanzados".

La administración nacional también vinculó el funcionamiento del régimen con la formalización laboral y la situación económica de las familias rurales. En el decreto, sostuvo que "las medidas dispuestas por su intermedio han contribuido a la inclusión laboral de los trabajadores del sector, a la mejora de sus ingresos y de sus condiciones de vida y la de sus grupos familiares".

De la creación en 2021 a la nueva extensión

La medida comenzó durante la presidencia de Alberto Fernández, en 2021, con un plazo inicial de dos años. En 2023 se renovó por otros dos años y, en 2025, el Gobierno de Javier Milei dispuso una extensión adicional de doce meses.

Ese último período concluyó en septiembre de 2026. La nueva decisión vuelve a ampliar la vigencia por un año, hasta septiembre de 2027, aunque el anuncio llegó varias semanas después del vencimiento.

Con el decreto, el Ejecutivo sostiene una herramienta destinada a facilitar la contratación formal en el campo sin que el acceso al trabajo temporario implique, por sí solo, perder las prestaciones sociales alcanzadas por el régimen.