El proyecto de Milei sobre Malvinas se traba en Diputados y EE.UU. complica al Gobierno

LLA tuvo que suspender la reunión donde iban a buscar dictamen, al mismo tiempo que se conoció un planteo de Trump incómodo para la posición argentina

El gobierno de Javier Milei se encontró con una traba para su nueva política sobre las Islas Malvinas en la Cámara de Diputados, donde tuvo que postergar una reunión prevista para este martes en la que buscaría avanzar con el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, al mismo tiempo que se conoció un giro de Estados Unidos (EE.UU) en la ONU que va a contramano de la estrategia argentina.

Si bien la discusión parlamentaria y la sinuosa diplomacia del gobierno de Donald Trump son cosas separadas e independientes entre sí, la coincidencia entre el freno que mano pusieron los diputados al proyecto oficial y la difusión de la propuesta que hizo EE.UU. para disolver el Comité de Descolonizacón de la ONU -clave en la Causa Malvinas- arman un escenario adverso para Milei en este tema.

Uno de los ejes centrales de la "agenda malvinera" del Gobierno es el proyecto de ley que endurece sanciones para empresas que participen directa o indirectamente de la explotación de petróleo y otros reursos en las Islas Malvinas y realiza reformas en materia de seguridad e inteligencia. Sin embargo, todavía no logra el consenso necesario para aprobarlo.

¿Por qué se trabó el avance del proyecto de Milei sobre Malvinas en Diputados?

El presidente de la Comisión de Defensa de Diputados, Carlos Zapata (LLA) informó este lunes a los diputados que la reunión conjunta con las comisiones de Legislación Penal y de Relaciones Exteriores que estaba convocada para mañana a las 16:00 se postergó para el 27 de octubre.

"No tiene el número para firmar el dictamen", resumieron a iProfesional en el despacho de un diputado aliado del oficialismo. Allí radica la principal dificultad para LLA: varios de los dialoguistas de la UCR, el PRO y bloques provinciales le reclaman, al igual que la oposición, modificaciones al proyecto e incluso una división de sus capítulos.

La postergación se destaca porque el proyecto de Defensa de la Soberanía ya lleva cuatro jornadas de discusión en el plenario de las comisiones. El oficialismo pretendía firmar el dictamen en la reunión del pasado 14 de octubre pero desistió porque no tenía acuerdo y dejó lugar a la continuidad del debate. Ahora directamente reprogramó la reunión, señal de que persiste esa debilidad.

Unión por la Patria y Provincias Unidas insisten en que el proyecto se tiene que dividir para tratar por separado los capítulos relacionados con las sanciones a empresas que exploten recursos estratégicos, por estar estrechamente vinculados con la defensa de la soberanía sobre las Malvinas. En ese punto, hay amplio consenso. Pero la oposición cuestiona la creación de un Consejo de Seguridad Nacional dependiente del Presidente y se oponen a los artículos referidos a las campañas de desinformación.

La oposición desconfía de que esa parte de la ley pueda ser usada para persecuciones internas, en particular contra la prensa. Pero los planteos de modificaciones también son acompañados también por sectores dialoguistas, a quienes les hacen ruido las reformas en materia de defensa, de seguridad nacional e interior y de políticas contra el terrorismo que introduce la iniciativa. Sin embargo, el oficialismo rechaza por ahora separar los capítulos del proyecto.

El problema para LLA es que la oposición presentará un dictamen propio, por lo que hay una carrera por conseguir la mayoría de firmas y el oficialismo necesita de los bloques aliados que, hasta ahora, mantienen reparos y piden modificaciones. La secretaria parlamentaria del espacio libertario, Silvana Giudici, trabaja por alcanzar ese consenso que por ahora es esquivo.

La presión del Gobierno a través de Santiago Caputo y el ruido que metió EE.UU.

El oficialismo está dispuesto a aceptar algunas modificaciones pero rechaza tratar por separado solo el capítulo referido a los recursos de las Islas Malvinas. Así se los hizo saber a los diputados la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, una de las funcionarias más importantes del Gobierno y mano derecha del asesor presidencial Santiago Caputo.

El estratega comunicacional de Milei es uno de los más interesados en que el proyecto avance cuanto antes. Se muestra muy activo en redes para reclamar la aprobación de la iniciativa tal y como llegó, con el argumento de que el Reino Unido fue "colonizado por el islam" y de que las revueltas sociales que se extienden por Europa hacen más necesario que nunca recuperar las Malvinas.

Durante el debate en comisiones, los diputados del oficialismo apelaron al sentimiento nacionalista para conseguir apoyo de otros sectores, al afirmar que este es un tema que debe "convocar a todos" más allá de las diferencias partidarias e ideológicas y que al tratarse de una "causa nacional" no debería tener tanta oposición o reparos.

Sin embargo, al mismo tiempo que se comunicaba la postergación del proyecto -que el oficialismo quería originalmente aprobar esta semana en el recinto- los legisladores se enteraban por los portales de noticias de un planteo realizado por los representantes de EE.UU. en Naciones Unidas que deja al gobierno de Milei en falsa escuadra para el debate que encara en el Congreso.

El planteo de EE.UU. que descoloca a Milei y su "agenda Malvinas"

Una resolución publicada el jueves pasado por Naciones Unidas y difundida ampliamente este lunes confirmó que la representante del gobierno de Trump en el organismo propuso disolver el Comité Especial de Descolonización de la ONU, que cada año desde 1965 insta al Reino Unido a sentarse a negociar con la Argentina para encontrar una solución a la disputa por la soberanía de las Malvinas.

El documento señaló que la representante de Estados Unidos "solicitó la finalización del mandato de dicha comisión y calificó algunas de sus actividades como un despilfarro de recursos". La propuesta descoloca al gobierno de Milei porque proviene de su mayor aliado internacional y apunta a un organismo que es central para la estrategia diplomática de la Argentina.

"Al inicio de la reunión, la representante de Estados Unidos también afirmó que el Comité Especial de Descolonización ‘dejó de cumplir su propósito original’. Si bien más de 80 antiguas colonias se han incorporado a la ONU como Estados miembros, dicho Comité ‘opera como si nada hubiera cambiado’, revisando los mismos textos cada año", apuntó la resolución.

Si bien no hubo mención a las Malvinas en el texto, el planteo de EE.UU. es incómodo para Milei porque uno de los elementos que el libertario aprovechó para impulsar su proyecto y su nuevo discurso "malvinero" fue la advertencia de Trump sobre la posibilidad de revisar la "neutralidad" norteamericana frente al reclamo de Argentina contra el Reino Unido. Ahora ese aparete respaldo norteamericano se vuelve mucho más difuso.

Al proponer la disolución del Comité de de Descolonización, el gobierno norteamericano va en contra del organismo que emitió la Resolución 2065, que insta a Gran Bretaña a sentarse a negociar y sostiene que los isleños no tienen derecho a la "autodeterminación" por ser "población implantada". Esta es la columna vertebral del reclamo histórico de Argentina.

Por ello el giro de EE.UU. afecta al gobierno de Javier Milei. Al ir en contra de un foro clave para el reclamo de Argentina sobre las Islas Malvinas, muestra a un Donald Trump ajeno a la agenda de la gestión libertaria, contrariamente a lo que el oficialismo intentó mostrar, y con esto complica la discusión interna que tiene como eje central al proyecto de Defensa de la Soberanía que está en Diputados.