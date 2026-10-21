Milei usó una venda en el cuello durante su viaje a Madrid y el Gobierno explicó el motivo

Si bien la aclaración del Gobierno no fue publicada por los medios oficiales, fuentes aclararon que se trató de un incidente doméstico

El Presidente Javier Milei apareció este miércoles con un apósito adhesivo en el costado izquierdo del cuello durante su participación en el Nueva Economía Fórum de Madrid. El vendaje, notablemente más grande que una curita común, quedó expuesto en las fotos y videos mientras el Presidente respondía preguntas a la entrada del Real Casino de Madrid.

Las imágenes no solo capturaron el apósito. El aspecto general de Milei se volvió tema de conversación en redes sociales en las últimas horas: rostro hinchado, ojos irritados y un semblante que llamó la atención de quienes siguieron la cobertura de su séptima visita a España.

Según explicaron desde el Gobierno, el vendaje de Milei en el cuello se debió a un incidente doméstico. Tal como informaron extraoficialmente, el mandatario salió de la bañadera, se golpeó a la altura del cuello y le quedó un hematoma, pero que se encuentra en buenas condiciones.

El vendaje sumó una pregunta concreta a algo que ya venía generando especulaciones desde agosto, cuando el Presidente pasó diez días sin actividad pública y luego reapareció atribuyendo los rumores sobre su salud a "operaciones mediáticas".

Una única versión extraoficial circuló entre periodistas: que Milei se habría cortado mientras se afeitaba. Ni el vocero ni el equipo médico presidencial confirmaron esa explicación. Un apósito de ese tamaño en el cuello no es habitual en la imagen pública del jefe de Estado.

Los diez días de ausencia que quedaron sin explicación clara

No es la primera vez este año que la salud del Presidente queda bajo la lupa pública. En agosto, Milei desapareció de la agenda oficial durante diez días completos. Cuando reapareció, el vocero Adrián Ravier aseguró en conferencia de prensa que estaba "muy bien de salud" y que se lo había visto "vital".

Versiones extraoficiales indicaron que había estado en la quinta de Olivos terminando de escribir un libro. Sin embargo, la falta de actividad pública durante tanto tiempo alimentó rumores que el propio Presidente decidió abordar semanas después.

El 3 de septiembre, en Santiago de Chile, Milei habló del tema por primera vez en público: "Hasta inventaron que estaba infartado después de una conferencia". Atribuyó esas especulaciones a "operaciones mediáticas" diseñadas para perjudicarlo.

La aparición con el vendaje en Madrid reabrió ese debate en un momento particularmente delicado de su gestión, cuando enfrenta presión política interna y externa por sus posturas confrontativas en el escenario internacional.

El desayuno donde Milei llamó "dictador" a Pedro Sánchez

Las fotos del apósito se tomaron en una de las jornadas más tensas de todas sus visitas a España. Durante el desayuno del Nueva Economía Fórum, Milei llamó "impresentable dictador" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

La declaración cayó como una bomba en el escenario político español. El acto se desarrollaba en plena campaña para las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, lo que amplificó el impacto de sus palabras.

A la entrada del evento, la periodista Julia Molina, de la Cadena SER, le preguntó si su visita incomodaba al PP y a Vox. La respuesta de Milei fue directa y agresiva: "Esa es una visión de gente muy corta intelectualmente y miserables políticos, vale para tu caso".

Según la propia periodista, la custodia presidencial empujó a un trabajador del diario El País durante el incidente. Las imágenes del momento generaron controversia adicional sobre el comportamiento del equipo de seguridad argentino en territorio español.

La Cancillería española expresó su "más enérgica condena" a los insultos del mandatario argentino y calificó la visita de "indigna", elevando la tensión diplomática entre ambos países a un nivel sin precedentes en las últimas décadas.

Sus aliados españoles tomaron distancia en plena campaña

La gira de Milei a España coincide con un momento crítico de la política local. Las elecciones del 29 de noviembre obligaron a sus aliados habituales a tomar posiciones más cautelosas respecto a su presencia.

Santiago Abascal, líder de Vox, había sido su compañero de fotos en cada visita anterior. Esta vez siguió con su campaña en Galicia y Asturias sin confirmar ningún encuentro público con el Presidente argentino. El gesto fue interpretado como una forma de marcar distancia ante la polémica desatada.

Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, tampoco tenía previsto recibirlo oficialmente. La agenda presidencial incluía además la apertura de un máster de Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos y un encuentro con la Fundación Disenso, vinculada a Vox.

La única reunión política confirmada era con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien mantiene una relación más estrecha con Milei a pesar de las tensiones generales. El regreso a Buenos Aires está previsto para este jueves.

La séptima visita de Milei a España quedará marcada tanto por el misterio del vendaje sin explicación oficial como por el peor conflicto diplomático que un presidente argentino generó con el gobierno español en décadas.