El oficialismo se encamina a aprobar proyecto sobre Discapacidad y tendría apoyo opositor

Hubo negociaciones en Diputados hasta último momento. Las concesiones hechas por LLA dividen al peronismo y abren la chance de un consenso muy amplio

La Cámara de Diputados se encamina a aprobar durante la noche el proyecto de una nueva Ley de Discapacidad que el oficialismo acordó con los bloques dialoguistas, con la sorpresa de que buena parte del peronismo y la oposición más dura sumaría su apoyo tras las negociaciones que se llevaron a cabo durante la jornada y el resultado, si nada cambia, sería casi de unanimidad.

El proyecto -que pasará al Senado cuando se apruebe- nació como un intento del gobierno de Javier Milei por frenar otra iniciativa de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y parte de Provincias Unidas que propone prorrogar la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027, frente al atraso del pago a los prestadores de salud y la reticencia de la Casa Rosada.

La bancada oficialista se vio presionada incluso por sus aliados del PRO y la UCR para encontrar una solución al tema y, con ese espíritu, consensuó un proyecto prácticamente igual al de la oposición, con la diferencia no menor de que elimina la palabra "emergencia" y se presenta como un marco legal estable.

Sin embargo, durante el transcurso de la sesión de este miércoles las negociaciones entre LLA y los dialoguistas sobre la letra chica del texto continuaron y, según confirmaron fuentes de distintos bloques a iProfesional, las concesiones que hizo el oficialismo acercaron a buena parte de los diputados del peronismo que se inclinan por votar a favor de la iniciativa.

En los pasillos de la Cámara baja destacaban el valor de que el tema reúna un consenso más amplio que el de LLA y sus aliados, porque todos los bloques recibieron pedidos de organizaciones civiles y también de la Iglesia, que en una reunión previa con referentes del oficialismo y otros espacios de Diputados reclamaron que se destrabe el tema y se garanticen los fondos para el área.

¿Qué establece el proyecto sobre Discapacidad que LLA consensuó con otros bloques?

El argumento central del oficialismo es que su proyecto es "superador" de la emergencia, porque coloca las prestaciones en materia de discapacidad dentro de una ley permanente que no requiere ser renovada anualmente, lo que le da mayor previsibilidad a los beneficiarios.

La inicaitiva mantiene el valor de las pensiones no contributivas (equivalentes al 70% de la jubilación mínima) y la actualización mensual, así como la posibilidad de que sean compatibles con un empleo registrado, siempre que la remuneración no supere los dos salarios mínimos.

A su vez, sostiene también el nomenclador universal, que es el listado oficial que fija los precios y aranceles para las prestaciones básicas de atención (como rehabilitación, transporte, centros de día y acompañantes) y la actualización de los valores por IPC.

No obstante, el jefe de los diputados misioneros Oscar Herrera Ahuad -cuyos votos suelen ser clave para LLA- fue uno de los que mantuvo hasta último momento la presión por más cambios en el texto. Uno de ellos, que el costo fiscal (estimado por la Oficina de Presupuesto del Congreso en $598.912 millones para 2027) se especifique y se refleje en el Presupuesto 2027, para asegurar su cumplimiento.

También se estableció la compatibilidad absoluta de las pensiones con otros programas de asistencia, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y un artículo para garantizar la cobertura de salud para las pensiones por invalidez y por discapacidad sin distinción.

Los cambios en Discapacidad atraen a diputados peronistas y acercan a LLA y la oposición

El proyecto generaba, incluso antes de las negociaciones de último minuto, generaba resistencias en la Casa Rosada y particularmente en el ministro de Economía, Luis Caputo, porque obligará a reformular el capítulo VI del Presupuesto 2027, que modifica el sistema de prestaciones básicas y asigna menos recursos que los que demandará la iniciativa acordada.

Sin embargo, la tropa libertaria encabezada por Martín Menem, con Laura Rodríguez Machado como principal encargada de llevar las negociaciones sobre el proyecto de Discapacidad, privilegió la estrategia política para darle finalmente un cierre a una discusión que se repite año tras año desde la llegada de Milei al Gobierno y, sobre todo, esquivar una posible derrota en el recinto.

Finalmente, las concesiones que hicieron acercaron a algunos de los opositores más duros. En el transcurso de la tarde varios peronistas se sumaron a la negociación y un sector se inclino por apoyar el dictamen del oficialismo en lugar de insistir con el de la prórroga de la emergencia.

Horas antes de la sesión diputados de Provincias Unidas que apoyaban la prórroga de la emergencia adelantaban que si LLA aceptaba todos los cambios impulsados por Herrera Ahuad era "posible que salga por unanimidad o casi". Esa idea prendió en Unión por la Patria, que se encaminaba a votar dividido, con los peronistas no kirchneristas a favor del proyecto consensuado.

El Presupuesto, la Iglesia y el desafío para Milei

Las gestiones de los diputados oficialistas para avanzar con la nueva Ley de Discapacidad y dejar atrás la emergencia se cruzan con otros dos temas: el debate del Presupuesto 2027 en curso y la inminente visita del Papa León XIV.

El oficialismo apunta a darle media sanción al Presupuesto el 18 de noviembre. Durante el debate que ya se lleva a cabo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda los libertarios tendrán que reflejar en ese proyecto los compromisos asumidos en materia de financiamiento para el área de discapacidad.

Días atrás, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, se presentó ante la comisión y afirmó que en el Presupuesto "está garantizado lo que está relacionado con discapacidad", pero también blanqueó que el tema genera ruido en el área económica. Será materia de discusión interna en el Gobierno a pesar de que el ala política haya decidido avanzar con este proyecto.

Por otro lado, la presión de la Iglesia para que el Gobierno y el Congreso atiendan la situación de los discapacitados, con críticas a los recortes presupuestarios en el área, se da en medio de la expectativa por la recuperación del Papa y su visita a la Argentina del 8 al 11 de noviembre.

Esa presencia es celebrada por el gobierno de Milei, pero también lo tensiona. El tema de los recursos para el área de discapacidad suma un elemento más de preocupación al oficialismo por lo que pueda decir León XIV, cuyo discurso de fuerte contenido social no coincide con las expresiones y las políticas del libertario.

De esta forma, el proyecto para establecer una nueva Ley de Discapacidad toca varias arterias políticas. Los diputados de LLA optaron por una solución política: hacer concesiones para superar una discusió incómoda para la Casa Rosada. El final dependerá de Javier Milei.