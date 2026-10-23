Intendentes y figuras de peso se reunieron para delinear estrategias electorales y buscar consensos frente a la crisis de representación partidaria

Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner compartieron una reunión con gobernadores y legisladores del peronismo para coordinar una estrategia frente al Gobierno de Javier Milei. El encuentro se realizó este jueves por la noche en la Casa de la Provincia de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires, y tuvo como ejes la continuidad de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el debate del Presupuesto 2027 y la construcción de una alternativa electoral opositora.

La cumbre reunió a representantes de distintos sectores del justicialismo, en medio de las diferencias internas sobre la conducción del espacio y las candidaturas para las elecciones presidenciales del próximo año. Tras la reunión, los dirigentes ratificaron su intención de avanzar en la unidad y ampliar la convocatoria a otras fuerzas políticas.

Además de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, participaron:

Los gobernadores Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)

Los jefes de los bloques peronistas en el Congreso, Germán Martínez (Diputados) y José Mayans (Senado)

El senador santiagueño Gerardo Zamora

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, referente del peronismo federal

La reunión retomó el diálogo iniciado en la cumbre del 11 de agosto en el Hotel Emperador, con una agenda centrada en la coordinación parlamentaria y los próximos debates legislativos.

El peronismo busca sostener las PASO para definir las candidaturas de 2027

Uno de los principales acuerdos fue defender la continuidad de las PASO frente a la intención del Gobierno nacional de modificar el sistema electoral. Los dirigentes sostienen que las primarias permiten resolver las diferencias internas mediante el voto y definir las candidaturas en una competencia abierta.

En un comunicado posterior al encuentro, los participantes señalaron que cualquier intento de eliminación o suspensión de las primarias podría convertirse en una dificultad para la organización electoral de la oposición. También expresaron su preocupación por una eventual modificación de las reglas a pocos meses del inicio del año electoral.

Antes de la reunión, Kicillof había cuestionado la iniciativa oficialista. "Sacar las PASO es lo que lo beneficia a Milei", afirmó en una entrevista con C5N. El gobernador bonaerense también advirtió sobre la posibilidad de que el Gobierno busque modificar el sistema electoral en función de sus intereses políticos.

La defensa de las primarias, sin embargo, no reúne una posición unánime entre todos los asistentes. Melella se manifestó en contra de mantenerlas, mientras que el resto de los participantes se inclinó por conservarlas como mecanismo para ordenar la competencia interna.

Los dirigentes peronistas consideran que el oficialismo todavía no tendría los votos necesarios en el Senado para avanzar con la reforma. Sin embargo, siguen con atención las negociaciones del Gobierno con los gobernadores, algunos de los cuales mantienen acuerdos legislativos con la Casa Rosada.

Si las PASO fueran eliminadas, el peronismo debería definir un mecanismo alternativo para elegir a sus candidatos. Entre las posibilidades que se analizaron previamente figura la organización de una interna abierta nacional, una propuesta impulsada por el senador sanjuanino Sergio Uñac.

Qué reclamos llevará el peronismo al debate del Presupuesto 2027

El otro eje central de la reunión fue el Presupuesto nacional para 2027. Los participantes acordaron trabajar en propuestas conjuntas desde los bloques legislativos para incorporar recursos destinados a infraestructura, asistencia social y financiamiento de las provincias.

Entre las prioridades mencionaron la reactivación de obras en rutas nacionales, la construcción de viviendas y el desarrollo de infraestructura social, argumentando que la caída de la actividad económica y las dificultades del mercado laboral requieren respuestas presupuestarias.

También acordaron impulsar medidas para garantizar los recursos destinados a las personas con discapacidad y sus prestaciones, además de reclamar el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, sancionada por el Congreso después de que se revirtiera el veto presidencial.

Los mandatarios provinciales sumaron a la agenda la necesidad de contar con fondos nacionales para afrontar los posibles efectos del fenómeno climático de El Niño sobre las economías regionales. En ese punto, cuestionaron la respuesta del Gobierno y reclamaron mayor acompañamiento para las zonas productivas.

La discusión presupuestaria también estuvo atravesada por la situación de las familias endeudadas, el desempleo y el impacto de la política económica sobre la producción y el consumo. Los dirigentes coincidieron en trasladar esos reclamos al Congreso durante el tratamiento del proyecto.

La unidad del peronismo y las diferencias sobre las candidaturas

La reunión se produjo en un contexto de tensiones entre el sector que responde a Kicillof y el kirchnerismo, mientras Massa busca ampliar su protagonismo político y avanzar en la construcción de un frente opositor al Gobierno.

Al término del encuentro, Ziliotto sostuvo que no se habían discutido candidaturas. Mayans también señaló que el tema no había formado parte de la agenda formal, aunque mencionó a Kicillof, Massa, Uñac, Zamora y Juan Manzur entre los dirigentes que podrían competir por la Presidencia.

Massa, por su parte, impulsa la construcción de un frente que reúna a distintos sectores opositores a Milei, más allá del peronismo. En las últimas semanas mantuvo contactos con dirigentes políticos y rectores de universidades públicas. También visitó a Cristina Kirchner en su departamento de San José 1111, donde conversaron sobre el escenario electoral y el futuro de las PASO.

En el kirchnerismo persiste el respaldo a una eventual candidatura de la expresidenta y el reclamo de que su peso político sea tenido en cuenta en cualquier acuerdo interno. En paralelo, dirigentes de La Cámpora cuestionaron la falta de diálogo entre Cristina Kirchner y el gobernador bonaerense.

Kicillof sostiene que las candidaturas deben definirse mediante la competencia electoral, mientras que Massa plantea la necesidad de combinar unidad y participación interna, dejando las diferencias sobre la conducción del espacio y el mecanismo para elegir al candidato presidencial continúan abiertas.

Pese a esas disputas, los participantes de la reunión coincidieron en la necesidad de ampliar la convocatoria a otras fuerzas políticas y coordinar posiciones en el Congreso. La continuidad de las PASO y la discusión del Presupuesto 2027 quedaron como dos de los principales temas para articular esa estrategia en los próximos meses.