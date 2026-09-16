Lula da Silva puso a Milei como referencia para cuestionar a Flávio Bolsonaro en Brasil

El presidente brasileño difundió un video del PT que relaciona al candidato opositor con la gestión de Milei y pone el foco en la economía argentina

La campaña presidencial brasileña sumó a Javier Milei como uno de los ejes de una nueva disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El presidente de Brasil compartió en X un video elaborado por el Partido de los Trabajadores (PT) que utiliza declaraciones del candidato opositor y de una integrante de su equipo económico para vincular sus propuestas con el rumbo adoptado por la Argentina.

El material había sido publicado previamente por el PT y fue luego replicado por Lula. El mandatario acompañó la difusión con una frase dirigida a la oposición: "Ya vimos esta película antes y quien perdió fue Brasil".

La pieza parte de las referencias positivas que Flávio Bolsonaro y Daniella Marques, coordinadora de su programa económico, hicieron sobre Milei. A partir de esas declaraciones, el oficialismo brasileño construye una comparación entre el programa del postulante del Partido Liberal (PL) y algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno argentino.

El video incorpora además referencias a la evolución de los precios de los alimentos y a cambios introducidos en la legislación laboral argentina. El PT presenta esos elementos como parte de su cuestionamiento a la posibilidad de trasladar al país vecino políticas similares a las aplicadas por Milei.

Las referencias a Milei que aparecen en el video

Entre los fragmentos seleccionados por el PT figura una declaración de Daniella Marques, quien coordina el programa económico de Flávio Bolsonaro. En el material, la economista se refiere al mandatario argentino con la siguiente definición: "Milei es un gran ejemplo".

También se recupera una declaración de Flávio Bolsonaro acerca de la evolución de la Argentina después de la llegada de Milei a la Presidencia. En el fragmento utilizado por la campaña oficialista, el candidato afirma: "Empezamos a tener esperanzas de terminar como Argentina hoy".

Las dos expresiones son utilizadas por el PT para establecer un vínculo entre el discurso económico del candidato del PL y la experiencia argentina. El video no se limita a mostrar los elogios: inmediatamente después los contrapone con referencias a medidas implementadas durante la gestión de Milei y con aspectos de la situación económica del país.

La referencia a la carne de burro

El tramo final del material incorpora uno de los elementos centrales de la ofensiva electoral del PT. El partido vincula la situación del mercado de la carne en Argentina con una referencia al consumo de carne de burro como alternativa frente al precio de la carne vacuna.

A partir de ese argumento, la agrupación oficialista acompañó el video con un mensaje que apunta directamente contra el candidato del PL: "Se ha filtrado el plan económico de la campaña de Flávio Bolsonaro. ¡En el menú: carne y huesos de burro!"

El cierre del video lleva esa comparación al terreno electoral y plantea: "¿Alguien quiere comer carne de burro dentro de un año?"

De esta manera, el PT toma las declaraciones favorables a Milei realizadas por Bolsonaro y por su equipo económico y las utiliza para presentar una advertencia sobre las consecuencias que, según el planteo de la pieza, podría tener la aplicación de políticas similares en Brasil.

Qué muestran las últimas encuestas en Brasil

La difusión del video se produce en un escenario electoral en el que Lula y Flávio Bolsonaro aparecen con diferencias estrechas en distintos sondeos, aunque las mediciones no muestran exactamente el mismo escenario.

Una encuesta de Quaest, realizada entre el 10 y el 13 de septiembre sobre 2.004 electores y divulgada el 14 de septiembre, registró 36% para Lula y 31% para Flávio Bolsonaro en primera vuelta.

En un eventual balotaje entre ambos, el estudio midió 42% para Flávio Bolsonaro y 40% para Lula. La diferencia de dos puntos se encuentra dentro del margen de error de la encuesta, también de dos puntos porcentuales.

Otro relevamiento difundido en septiembre, realizado por CNT/MDA, mostró un escenario diferente: registró 40,6% para Lula y 30,4% para Flávio Bolsonaro en primera vuelta, mientras que en una eventual segunda vuelta midió 47,3% para Lula y 40% para Flávio. El estudio fue realizado entre el 9 y el 13 de septiembre a 2.002 personas y tuvo un margen de error de 2,2 puntos porcentuales.

Los resultados muestran que las mediciones publicadas en septiembre presentan diferencias según el instituto, la metodología y el momento del trabajo de campo. En ese contexto, el video compartido por Lula incorpora la experiencia económica argentina como uno de los argumentos utilizados por el PT en la campaña contra las propuestas de Flávio Bolsonaro.