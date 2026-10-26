Cristina Kirchner celebró el triunfo de Lula: "Felicitaciones, compañero presidente"

La exmandataria saludó al dirigente brasileño y destacó el impacto regional del resultado electoral y la movilización popular latinoamericana

Cristina Fernández de Kirchner felicitó este domingo a Lula da Silva por su victoria electoral en Brasil, en un mensaje que comparó el triunfo con el histórico 17 de octubre peronista. La expresidenta argentina destacó el resultado del balotaje que enfrentó al líder del Partido de los Trabajadores (PT) contra Jair Bolsonaro.

"FELICITACIONES… primero al pueblo brasileño que hoy protagonizó un auténtico 17 de Octubre electoral", escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de X. El mensaje continuó dirigido directamente al mandatario electo: "y después… a usted, compañero presidente Lula, que en su séptima elección presidencial supo despertar en sus compatriotas sentimiento y sentido para ganar esta batalla".

La referencia al 17 de octubre no es casual. Esa fecha marca el origen del movimiento peronista en Argentina.

Un triunfo histórico que revirtió la primera vuelta

Con casi la totalidad de los votos escrutados, Lula obtuvo el 51,76% de los sufragios, frente al 48,24% de Jair Bolsonaro. El líder del PT, que cumplirá 81 años en dos días, se aseguró así un cuarto mandato al frente del Gobierno brasileño.

El resultado tiene un componente inédito desde el retorno de las elecciones directas en 1989: Lula es el primer candidato que gana un balotaje después de haber quedado segundo en la primera vuelta. Hasta ahora, quien encabezaba la votación inicial siempre terminaba llegando al Palacio de Planalto.

El 4 de octubre, el mandatario había sumado el 45,1%, contra el 47% de su rival. Una diferencia que las encuestas previas no anticipaban.

La abstención, además, bajó casi 2% en esta instancia. Un dato que refleja la movilización del electorado brasileño en esta segunda vuelta.

Cristina Kirchner celebró el triunfo de Lula

El vínculo entre Cristina y Lula: historia de respaldo mutuo

El mensaje de Cristina Fernández de Kirchner llega a poco más de un año de la última vez que ambos dirigentes estuvieron frente a frente. En julio de 2025, Lula visitó a la expresidenta en su prisión domiciliaria en San José 1111.

Tras aquella visita, Cristina sostuvo que el líder del PT también había sido víctima de lawfare hasta terminar preso. Y que volvió al poder con el voto de su pueblo.

El vínculo tiene un largo recorrido. Cristina respaldó públicamente a Lula durante el período en que estuvo preso por la causa Lava Jato. En 2019, Alberto Fernández, entonces candidato del peronismo, lo visitó en la cárcel de Curitiba.

La visita de Lula da Silva a Cristina Kirchner fue, además, la primera del brasileño a la Argentina desde que Javier Milei asumió en diciembre de 2023. Un dato clave en medio de la nula relación entre ambos presidentes.

Milei y sus reiterados cuestionamientos a Lula

En la previa del balotaje, Milei había reiterado sus cuestionamientos contra su par del país vecino. En numerosas oportunidades llamó a Lula "ladrón", "corrupto" y "comunista", entre otras descalificaciones.

La tensión entre los mandatarios argentino y brasileño marcó un punto bajo en las relaciones bilaterales, algo inédito entre dos países con vínculos comerciales y diplomáticos tan estrechos.

La felicitación de Cristina Kirchner a Lula contrasta directamente con el silencio oficial del gobierno argentino. Un silencio que habla de la fractura política que atraviesa la región.

El triunfo de Lula da Silva no solo marca un cambio en Brasil. También redefine el mapa político de América Latina, donde los liderazgos progresistas vuelven a tener peso después de años de gobiernos conservadores.