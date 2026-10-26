De sorpresa a remontada histórica: qué dijo la prensa internacional del triunfo de Lula

Desde Europa hasta América, diarios influyentes resaltaron la magnitud del resultado electoral y sus posibles efectos en la política regional

La victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje presidencial de Brasil sacudió las redacciones de todo el planeta. Desde Europa hasta América Latina, los principales medios dedicaron sus portadas a analizar un resultado que pocos vieron venir.

El líder del Partido de los Trabajadores se impuso con el 51,78% de los votos válidos frente al 48,22% de Jair Bolsonaro. La cifra marcó un hito: Lula consiguió su cuarto mandato presidencial, algo sin precedentes en la historia brasileña.

Pero el dato más impactante fue otro. Lula logró revertir el resultado de la primera vuelta, donde Bolsonaro había obtenido cerca del 47% y lo había superado por casi dos puntos porcentuales, una remontada que los medios internacionales calificaron como histórica.

La elección también dejó un escenario turbulento. Jair Bolsonaro rechazó reconocer la derrota y anunció que buscará la anulación de los comicios.

En ese marco, la prensa global concentró su mirada en tres ejes: el carácter inesperado del triunfo, el traspié del bolsonarismo y las consecuencias para el mapa político de América Latina.

Europa: de la "sorpresa electoral" a la "remontada espectacular"

En Alemania, el diario Bild fue directo en su portada: "¡Sorpresa electoral en Brasil!". El medio recordó que las encuestas previas favorecían a Bolsonaro.

También destacó que el expresidente había conseguido más de dos millones de votos de ventaja en la primera vuelta. La remontada de Lula en apenas tres semanas quedó catalogada como histórica.

Die Zeit, otro gigante alemán, llevó la noticia a su home digital con un título más sobrio: "Lula gana las elecciones presidenciales en Brasil". Pero en la bajada no esquivó la polémica: la negativa de Jair Bolsonaro a aceptar el resultado ocupó el segundo lugar en importancia.

En España, El País eligió un enfoque político más amplio. Su portada destacó: "Lula gana en Brasil". El diario madrileño interpretó el triunfo como una victoria de la izquierda frente al avance de la ultraderecha vinculada a la familia Bolsonaro.

El medio español también puso el acento en las implicancias internacionales. Consideró que Lula se consolidaba como una figura de resistencia frente a Donald Trump y su influencia en la región.

Desde el Reino Unido, The Independent fue más allá. Calificó el resultado como una "remontada espectacular" y sostuvo que tendría fuerte repercusión en toda Sudamérica.

El diario británico destacó la dimensión histórica de la conquista. Lula había llegado al balotaje después de una derrota en la primera vuelta, algo que pocos dirigentes logran revertir.

The Guardian eligió otro ángulo. Su cobertura puso el foco en la conquista del cuarto mandato y en el revés sufrido por el bolsonarismo, uno de los principales movimientos de derecha del continente.

En Francia, Le Monde adoptó un tono más crítico. Su portada digital destacó que Lula había derrotado a Jair Bolsonaro con el 51,75% de los votos, después de una jornada electoral que calificó como caótica.

El periódico francés puso especial atención en la decisión judicial de extender dos horas la votación. Esa medida generó una de las principales controversias del domingo.

Desde Italia, Corriere della Sera también destacó la victoria en su portada digital. La acompañó con una fotografía de los simpatizantes del PT que salieron a festejar por las calles.

Las coberturas europeas coincidieron en señalar el carácter excepcional de la remontada. Sin embargo, exhibieron enfoques distintos: mientras algunos medios destacaron el triunfo político de Lula, otros pusieron el acento en las tensiones institucionales que enfrentará durante su nuevo mandato.

Estados Unidos y Canadá: Lula como freno a la derecha regional

En Estados Unidos, The New York Times eligió un título que combinó los dos acontecimientos del día: "Lula gana la reelección en Brasil mientras Bolsonaro rechaza el resultado".

El diario neoyorquino fue más allá del resultado electoral. Destacó que la victoria del líder del PT interrumpió una serie de triunfos conservadores en América Latina.

También subrayó la decisión de Jair Bolsonaro de cuestionar el resultado. Ese dato ocupó un lugar central en el análisis.

The Washington Post fue aún más explícito en su lectura política. Su portada digital tituló: "Lula gana la reelección en Brasil, frenando el giro a la derecha de América Latina".

El periódico sostuvo que el triunfo del dirigente del PT impidió que la mayor democracia latinoamericana se sumara al cambio de orientación política registrado en otros países de la región.

Desde Canadá, The Globe and Mail informó sobre la reelección para un cuarto mandato. El medio destacó que el resultado representaba un alivio para los sectores que cuestionan la creciente influencia estadounidense en América Latina.

The Toronto Star, también canadiense, eligió un enfoque más directo. Su título vinculó a Lula con Donald Trump: "El crítico de Trump, Lula, gana la reelección en Brasil, asegurando así su cuarto mandato presidencial".

América Latina: sorpresa y expectativa por el giro político

En Chile, La Tercera optó por un título más descriptivo: "Lula se impone a Bolsonaro en balotaje en Brasil y asegura su cuarto mandato".

El diario trasandino destacó que el presidente había revertido la ventaja obtenida por su rival en los comicios del 4 de octubre. Un acontecimiento sin antecedentes desde el restablecimiento de las elecciones presidenciales directas en Brasil.

Desde Bolivia, La Razón también destacó el factor sorpresa: "Lula gana contra todos los pronósticos y gobernará por cuarta vez".

En Cuba, el diario Granma tituló: "Gana Lula segunda vuelta electoral y conserva presidencia de Brasil". La publicación hizo hincapié en el carácter histórico del resultado y en la continuidad del Partido de los Trabajadores al frente del gobierno brasileño.

Un triunfo con interrogantes

Las diferentes coberturas mostraron una coincidencia clara. La reelección de Lula tuvo una dimensión política que excedió las fronteras de Brasil.

El resultado modificó las expectativas sobre el avance de gobiernos de derecha en América Latina. Varios medios interpretaron la victoria como un freno a esa tendencia.

Sin embargo, el triunfo también dejó en evidencia la fortaleza electoral del bolsonarismo. Con más del 48% de los votos, Jair Bolsonaro confirmó que ese espacio conserva una base de apoyo significativa.

Lula deberá gobernar con un Congreso en el que predominan las fuerzas conservadoras. Ese dato apareció en varios análisis de la prensa internacional.

Así, detrás de los titulares sobre la sorpresa y la remontada histórica, los medios reflejaron una realidad más compleja. Lula consiguió una victoria de enorme peso político, pero deberá iniciar su cuarto mandato en un Brasil profundamente dividido.