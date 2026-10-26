Durante una jornada atravesada por la expectativa política regional, el Presidente optó por gestos en redes y evitó menciones a Brasil

El presidente Javier Milei salió este lunes al balcón de la Casa Rosada junto a integrantes de su Gabinete y realizó el gesto conocido como "six seven", popularizado entre niños y adolescentes en redes sociales. La escena ocurrió antes de la reunión de ministros, en una jornada atravesada por el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil y por la falta de un saludo público del mandatario argentino a su par brasileño.

Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y varios funcionarios, el jefe de Estado saludó a las delegaciones de estudiantes, turistas y vecinos que recorrían Plaza de Mayo. Durante la aparición, se sumó al gesto viral, que consiste en mover las palmas de las manos hacia arriba de manera alternada, un fenómeno que se popularizó en plataformas como TikTok e Instagram entre el público más joven.

Entre los funcionarios que estuvieron en el balcón se encontraban:

La ministra Sandra Pettovello (Capital Humano)

El ministro Juan Bautista Mahiques (Justicia)

El ministro Mario Lugones (Salud)

El canciller Pablo Quirno

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

La aparición se produjo antes del encuentro de Gabinete, convocado para las 10 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Milei había llegado a la sede gubernamental a las 9.15 para recibir a Frey John Dunlap, príncipe y gran maestre de la Soberana Orden de Malta.

La reunión de Gabinete tras la derrota de Flávio Bolsonaro en Brasil

La reunión se desarrolló después de la victoria de Lula da Silva en el balotaje presidencial brasileño, en el que se impuso por casi cuatro millones de votos sobre Flávio Bolsonaro, candidato de la derecha y dirigente que había recibido el respaldo político de Milei.

Hasta el momento, el Presidente argentino no había publicado un mensaje de felicitación al mandatario brasileño. Tras conocerse el resultado electoral, además, replicó en sus redes sociales un mensaje del diputado libertario Juan Ignacio Fernández que cuestionaba a los votantes del Partido de los Trabajadores (PT).

La falta de un saludo público se produjo en un contexto de diferencias políticas entre ambos gobiernos. Milei había cuestionado en reiteradas oportunidades a Lula y expresado su apoyo a Bolsonaro durante la campaña electoral brasileña.

El resultado representa un revés para las expectativas del oficialismo argentino, que había respaldado una alternativa política alineada con sus posiciones ideológicas. Sin embargo, dentro del Gobierno también observan el peso parlamentario que conserva el Partido Liberal y la necesidad de que Lula negocie con un Congreso en el que sus adversarios mantienen una presencia significativa.

En ese escenario, conviven distintas interpretaciones dentro del oficialismo sobre las consecuencias de la elección para la estrategia internacional argentina y el vínculo bilateral con Brasil.

Las tensiones entre Milei y Lula que complican la relación bilateral

La relación entre Buenos Aires y Brasilia ya atravesaba tensiones por los cruces públicos entre los presidentes y las diferencias sobre la economía, la integración regional y la política internacional.

La victoria de Lula anticipa la continuidad de un vínculo complejo entre dos mandatarios con posiciones enfrentadas en distintos temas. Brasil es el principal socio comercial de la Argentina, por lo que la relación bilateral tiene implicancias económicas que exceden las diferencias ideológicas y obligan a mantener canales de diálogo institucional.

La postura de Milei también coincide con el alineamiento internacional que busca consolidar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tampoco había reconocido públicamente el resultado electoral brasileño, según la información consignada en los reportes de la jornada.

En el Gobierno argentino siguen de cerca las repercusiones de la elección y su posible impacto en el escenario regional, incluida la disputa política argentina de cara a 2027.

La agenda presidencial para los próximos días

La reunión de Gabinete también se realizó en una semana con actividades presidenciales previstas fuera de Buenos Aires.

Milei tiene previsto viajar a Catamarca para participar de la inauguración de nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, vinculadas con la expansión del Proyecto Fénix. Posteriormente, la agenda presidencial contempla un viaje a Neuquén.

El encuentro con los ministros se produjo así entre las actividades institucionales previstas para la jornada y las primeras evaluaciones oficiales sobre el resultado electoral brasileño, que confirmó la continuidad de Lula da Silva en el gobierno del principal socio comercial de la Argentina.