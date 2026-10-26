La confianza en el Gobierno tuvo una leve mejora, tras la fuerte caída de septiembre

Los datos de la encuesta de expectativas económicas revelan un persistente deterioro en el clima social y preocupan a analistas del mercado

El Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella registró en octubre una leve mejora del 0,9% en la percepción sobre la gestión de Javier Milei. El indicador trepó a 1,95 puntos en una escala de 0 a 5.

Fue un leve repunte luego de la fuerte caída de 5,9% mensual que había registrado en septiembre.

Sin embargo, la foto de corto plazo esconde un deterioro más profundo. En términos interanuales, la confianza cayó siete puntos porcentuales, mientras que desde fin de 2025 el retroceso acumulado alcanza el 20,7%.

El ICG se construye mensualmente a partir de una encuesta de opinión pública a nivel nacional. Octubre marcó el mes 34 de la administración libertaria, un tramo en el que el índice viene oscilando en torno a 2,00 puntos desde abril.

La mayor parte del daño se produjo entre enero y mayo de 2026. En ese período, el indicador pasó de 2,46 a la zona de 2,00. Desde entonces, la serie no muestra una tendencia definida: sube y baja sin rumbo claro.

El índice de confianza en el Gobierno se recuperó en octubre

El promedio acumulado de toda la gestión Milei cayó a 2,33 puntos. Es su registro más bajo hasta la fecha. Como referencia, las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández habían promediado 2,45 y 1,85 puntos, respectivamente, en el mismo tramo de sus mandatos.

Cómo se compara Milei con gobiernos anteriores en el mes 34

La comparación histórica ofrece matices que ayudan a dimensionar el presente. En su mes 34, el gobierno de Milei supera al de Macri en la misma etapa, que había marcado 1,76 puntos. La diferencia es del 10,9%.

También aventaja al primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner (1,70; +14,7%), a su segundo período (1,65; +18,7%) y, sobre todo, al de Alberto Fernández (1,28; +52,5%).

La única gestión que le gana al actual oficialismo en ese punto es la de Néstor Kirchner. En su mes 34, Kirchner había alcanzado 2,70 puntos, un 27,7% por encima del valor de octubre de Milei.

La evolución del indicador en los últimos presidentes

Esa comparación sugiere que, aunque el gobierno libertario no atraviesa su mejor momento, todavía mantiene niveles de confianza superiores a los de la mayoría de las administraciones recientes en el mismo tramo de sus mandatos.

Los cinco atributos que componen el índice

El ICG se construye a partir de cinco dimensiones que miden distintos aspectos de la gestión. En octubre, los cinco componentes registraron valores similares a los de septiembre, con oscilaciones menores.

Honestidad encabezó la tabla con 2,37 puntos, aunque cayó 3,0% respecto al mes anterior. Le siguió Capacidad para resolver problemas con 2,27 (+3,3%) y Eficiencia con 1,99 (+2,5%).

Más abajo se ubicaron la Evaluación general del gobierno, en 1,63 puntos (+2,1%), y la Preocupación por el interés general, que cerró en 1,51 (+0,5%). Este último atributo es el que peor percepción genera entre los ciudadanos.

La estabilidad de estos componentes refuerza la lectura de que el índice se encuentra en una meseta, sin grandes movimientos en ninguna dirección.

La evolución de los distintos componentes del índice que elabora Di Tella

Quiénes confían más y quiénes menos en el gobierno

El informe de octubre reveló brechas demográficas y geográficas persistentes. La segmentación por género mostró que los hombres registraron 2,17 puntos (-1,0%), mientras que las mujeres treparon a 1,73 (+7,2%). La brecha de género quedó en 0,43 puntos, levemente inferior a la de septiembre.

Por franja etaria, los jóvenes de 18 a 29 años volvieron a mostrar el nivel más elevado de confianza: 2,38 puntos (+3,6%). El segmento de 30 a 49 quedó en 1,96 (+6,5%).

En el extremo opuesto, los mayores de 50 años cayeron a su mínimo desde el inicio de la presidencia. Marcaron 1,81 puntos (-10,2%), con una tendencia declinante que se arrastra desde julio.

En el plano geográfico, el interior del país volvió a liderar con 2,13 puntos (+3,7%). Dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registraron 1,88 (+2,1%) y los del Gran Buenos Aires (GBA) descendieron a 1,62 (-6,2%).

El corte por nivel de instrucción devolvió al segmento con educación terciaria y/o universitaria al primer lugar: 2,07 puntos (+6,8%), luego de haber quedado relegado en septiembre. Quienes alcanzaron el nivel secundario retrocedieron a 1,84 (-9,0%) y el grupo con instrucción primaria permaneció último, con 1,29 (-4,8%).

Qué valor predictivo tiene el índice para las próximas elecciones

Carlos Gervasoni, profesor del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Di Tella y uno de los responsables de la medición, puso en contexto el valor predictivo del índice en diálogo con Infobae en Vivo.

"Es un buen predictor de lo que después ocurre electoralmente, pero es un buen predictor primero, cerca de las elecciones", explicó el académico.

En la serie histórica de la Di Tella, el mes 46 de cada presidencia coincide con la elección del sucesor, lo que significa que al gobierno de Milei aún le restan doce meses para llegar a ese punto.

Gervasoni también advirtió que la configuración de la oposición puede alterar cualquier proyección. "No es lo mismo que un gobierno saque 40% o 38% o 45% con la oposición fragmentada", señaló.

La encuesta de octubre fue realizada por la consultora Poliarquía sobre una muestra aleatoria de 1.000 personas mayores de 18 años, residentes en ciudades de más de 10.000 habitantes de todo el país. El trabajo de campo se extendió entre el 5 y el 16 de ese mes.