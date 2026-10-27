Encuesta electoral mostró una mejora de Bullrich, Milei estancado y ventaja peronista

Según el sondeo la potencialidad del voto a la senadora creció en el último mes, mientras marca diferencias con el Presidente. Sorprende la oposición

El peronismo aventaja a La Libertad Avanza por 5 puntos, con Kicillof liderando el ranking de potencial de voto.

A un año de las elecciones presidenciales todo el arco político observa con especial atención la sociedad entre el presidente Javier Milei y la senadora Patricia Bullrich, que no para de diferenciarse y que, según una encuesta reciente de la consultora Zuban Córdoba, tuvo un crecimiento de su intención de voto mientras que el mandatario apareció estancado.

El sondeo midió la potencialidad del voto, es decir, la suma de los que dicen que votarán "seguro" a un dirigente y los que indican que "podrían votarlo". La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA) mostró un crecimiento entre septiembre y octubre de 4 puntos porcentuales y sobrepasó al Presidente, cuya potencia electoral no varió en el mismo período.

Con esa marca, Bullrich quedó en esta encuesta como la dirigente del oficialismo con mayor potencial electoral, mientras que a la cabeza del ranking apareció el gobernador peronista Axel Kicillof gracias a un aumento de su base de "voto seguro".

Ese escenario coincidió con el resultado de la encuesta al indagar en la intención de voto por espacios políticos, donde el peronismo mostró 5 puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza (LLA), que carga con el alto nivel de desaprobación sobre la gestión de Milei.

¿Qué números arrojó la encuesta sobre la potencialidad de voto de Bullrich y de Milei?

Según la encuesta que realizó Zuban Córdoba entre el 16 y el 19 de octubre con 1.600 casos y un margen de error de +/-2,4%, el 65,2% de los consultados desaprobó la gestión, mientras que la aprobación fue del 34,1%. El informe de la consultora mostró que de febrero a octubre la cantidad de electores de aprueban al Gobierno cayó unos 10 puntos porcentuales.

El sondeo arrojó que la potencialidad de voto a Milei se estancó entre septiembre y octubre

Esto parece tener un arrastre sobre la intención de voto de Milei. La encuesta arrojó que el Presidente tiene un apoyo seguro de 26,1% mientras que un 11,1% señaló que "podría votarlo". De esta forma, el libertario presentó un techo electoral de 37,2%. Los que "nunca lo votarían" alcanzaron el 60%.

A su vez el estudio reveló que el "voto seguro" a Milei en septiembre -según la medición de la misma consultora- era de 26,6% y el "probable" 11,4%. La variación del apoyo fue ínfima (-0,4%) así como la del rechazo (que subió 0,9%), por lo que la potencia electoral del Presidente se mantuvo estable en el último mes.

Si bien eso es mejor que una caída, contrasta con la situación de Bullrich. La senadora presentó 17,5% de "voto seguro", menos que Milei, pero los dijeron que "podrían votarla" fueron 24,4%, por lo que su potencialidad de voto llegó al 41,9% y subió 4,1 puntos porcentuales respecto de septiembre, cuando había marcado 37,8% como "techo".

A diferencia de Milei, Bullrich subió en el último mes, con mayor 'voto seguro'

Con ese resultado, la senadora rebelde que coquetea con una candidatura presidencial no solo le sacó casi 5 puntos diferencia al líder libertario, sino que además su intención de voto creció en el último mes mientras que la de Milei se estancó. Adicionalmente, el rechazo a Bullrich ("nunca la votaría") se redujo en 2,6 puntos porcentuales, al pasar del 57% al 54,4%.

Kicillof, con "techo" electoral más alto según la encuesta

En el informe de la encuesta Zuban Córdoba elaboró un ranking con la potencialidad de voto de distintos dirigentes. Con su 37,2% Milei quedó en el sexto lugar y Bullrich con el 41,9% quedó cuarta, pero posicionada como la figura más competitiva del oficialismo frente a Kicillof y al llamativo crecimiento que mostró Myriam Bregman (Frente de Izquierda) en el sondeo.

Kicillof apareció primero con un "techo" electoral de 47% (32,5% "voto seguro") y un rechazo de 50,7%. Al igual que Milei, la potencialidad de voto al gobernador también mostró un amesetamiento en el último mes, aunque los que "nunca" lo votarían subieron un 1,7%.

El ranking de voto potencial lo encabezó Kiciillof y Bullrich quedó como la oficialista mejor parada

En el segundo lugar del ranking apareció sorprendió Bregman con una potencialidad de 43,7%, aunque el número se debe mucho más a los que hoy dicen que "podrían" votarla (31,6%) que al apoyo seguro (12,1%).

Para más sorpresa, la expresidenta Cristina Kirchner apareció tercera con un "techo" de intención de voto de 42,6% a pesar de que está impedida de competir porque purga una condena de seis años de prisión.

¿Qué intención de voto presentaron el peronismo y La Libertad Avanza?

Los resultados de la encuesta sobre la potencialidad electoral de los dirigentes tienen correlato en la medición sobre la intención de voto por espacios políticos, donde Zuban Córdoba registró una ventaja del peronismo frente a LLA, algo que no se ve seguido en los sondeos que circulan de cara al año electoral.

El peronismo cosechó una intención de voto del 36,6% y superó por 5 puntos al espacio de Milei, que cosechó el 31,5%. Entre las opciones que la consultora le dio a los encuestados también estuvo el PRO, que con el 5,6% volvió a mostrar la importancia que puede tener para el oficialismo la alianza con el partido encabezado por Mauricio Macri.

Además, distintos sondeos revelan desde hace algunos meses que alrededor del 30% de los votantes que eligieron a Bullrich en 2023 y fueron con ella a respaldar luego a Milei en el balotaje, hoy toman distancia de LLA y se inclinan por el PRO. Es posible que esa fuga le otorgue una ventaja por defecto a la principal oposición.

El peronismo sorprendió al imponerse por 5 puntos en la medición por espacios políticos

Pero además, el informe de la consultora indicó que entre su medición de septiembre y esta última de octubre tanto el peronismo como el oficialismo tuvo tuvieron un leve crecimiento en su intención de voto, pero en el caso del principal espacio opositor fue de 2,6 puntos porcentuales mientras que LLA subió apenas 1,4.

En tanto, el Frente de Izquierda cosechó el 5,5% de intención de voto, pero el 7,8% de los encuestados eligieron la opción "Otro" y el 13% indicó que todavía no sabe a quién podría votar en 2027.

Milei, Bullrich y la tensión en el oficialismo rumbo a 2027

Los datos de la encuesta sobre Milei y Bullrich frente a la oposición peronista tienen cierta relevancia por la tensión entre el Presidente y la senadora, quien apela cada vez con más frecuencia a las redes sociales para jugar con la expectativa en torno a una posible candidatura presidencial. De hecho, este lunes se ausentó de la reunión de Gabinete a la que suele asistir.

Días atrás Bullrich volvió a evitar una definición sobre su futuro pero aseguró que está "preparada" para ser presidenta. Milei se vio obligado una vez más a hablar sobre su socia política y dijo que "sí, es cierto" que Bullrich está preparada, como una forma de quitarle importancia la tensión cada vez más evidente en el seno del oficialismo.

Pero el mandatario dejó una frase inquietante, casi una admisión del clima político que rodea al oficialismo por estos días, al afirmar que "el círculo rojo" del empresariado argentino le tiene un "odio visceral" y "quieren inventar el ‘mielísmo sin Milei’", algo que recarga aún más las especulaciones sobre una eventual candidatura de Bulrich.

A eso se sumó que un día después Bullrich publicó un video en la red social en X junto al mensaje: "Patricia sabe de la fuerza de los Argentinos. Patricia conoce Argentina". Pero el detalle que no pasó desapercibido fue que la música que el video es de un duo de reggaeton llamado "Plan B". Difícil que la elección haya sido casual en esta coyuntura política, donde no se descarta una fórmula Milei-Bullrich, pero tampoco un intento de la senadora por ser alternativa.