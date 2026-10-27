El Gobierno argentino descartó el ingreso del hijo de Jair Bolsonaro mientras Brasil investiga si violó la prohibición judicial de abandonar el país

La Dirección Nacional de Migraciones aseguró que no tiene registros del ingreso a la Argentina del senador brasileño Flávio Bolsonaro y afirmó que el plan de vuelo de la aeronave demorada en Puerto Iguazú no incluía a integrantes de la familia del expresidente Jair Bolsonaro. La aclaración oficial se produjo luego de que circularan versiones sobre un supuesto intento del excandidato presidencial de viajar a Estados Unidos desde Misiones, mientras la Policía Federal de Brasil investiga si salió del país pese a una prohibición judicial.

En un comunicado, el Gobierno argentino informó que la repercusión pública que tuvo la presencia de un avión privado en el Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú motivó controles sobre la aeronave y su tripulación. Según precisó, las verificaciones permitieron constatar que la documentación de la empresa se encontraba en regla.

Además, Migraciones señaló que no se había presentado ningún plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro. De esta manera, el Gobierno de Javier Milei descartó tanto el ingreso del senador al territorio argentino como su vinculación con el vuelo investigado.

La comunicación oficial coincidió con las declaraciones que fuentes del Ministerio de Seguridad habían realizado a distintos medios. Según publicó Clarín, no había registros de que Flávio Bolsonaro hubiera cruzado la frontera hacia la Argentina.

Qué pasó con el avión demorado en Puerto Iguazú

La controversia comenzó después de que trascendiera que un avión Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a la empresa argentina Baires Fly S.A., había partido de Aeroparque el lunes por la noche y aterrizado en Puerto Iguazú antes de la medianoche.

Según información publicada por la Agencia Noticias Argentinas, la aeronave tenía previsto continuar su viaje hacia Estados Unidos durante la madrugada del martes, con cuatro pasajeros, dos pilotos y una tripulante de cabina.

Sin embargo, surgieron inconvenientes relacionados con la identificación de los viajeros y las autoridades solicitaron información adicional antes de autorizar la partida. El vuelo previsto fue cancelado y la aeronave permaneció en el aeropuerto misionero.

El portal brasileño UOL informó que no encontró registros de que el avión hubiera despegado hacia Estados Unidos en la fecha prevista. Por su parte, La Nación publicó, a partir de fuentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que la partida no se había concretado porque uno de los pasajeros no se presentó.

La presencia del avión alimentó las versiones sobre un posible traslado de Flávio Bolsonaro. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que el senador hubiera ingresado a la Argentina ni que hubiera abordado esa aeronave.

La investigación de Brasil y la prohibición de salir del país

Las versiones sobre el supuesto viaje surgieron después de que Flávio Bolsonaro denunciara que la Justicia brasileña le había prohibido abandonar el país y ordenado entregar sus pasaportes.

El lunes 26 de octubre, el senador informó que recibió la notificación de la medida cuando salía de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en Brasilia.

Según publicó la agencia pública brasileña Agência Brasil, el juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF), dispuso que el legislador entregara sus documentos de viaje a la Policía Federal y le prohibió salir de Brasil. La decisión se enmarca en una investigación judicial bajo secreto de Justicia.

La Policía Federal brasileña comenzó a realizar averiguaciones para determinar si el senador había cruzado la frontera hacia la Argentina. Según informaron medios brasileños, las autoridades consultaron sobre la posibilidad de que hubiera salido del país a través de un paso fronterizo sin que quedara registro migratorio.

El senador Rogério Marinho, coordinador general de la campaña presidencial de Bolsonaro, negó que el dirigente hubiera abandonado Brasil. En declaraciones al medio brasileño Metrópoles, sostuvo que esa versión era falsa.

El propio Flávio Bolsonaro también rechazó que tuviera intención de escapar. En un mensaje publicado en sus redes sociales, afirmó que entregaría sus pasaportes y que se defendería de lo que calificó como una medida destinada a intimidarlo.

Las causas judiciales que enfrenta Flávio Bolsonaro

La orden de Alexandre de Moraes se conoció en medio de investigaciones que involucran al senador por presuntas irregularidades financieras.

De acuerdo con Agência Brasil, las pesquisas incluyen:

Posibles vínculos entre Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz, además de movimientos de dinero relacionados con una empresa radicada en la isla portuguesa de Madeira . Los investigadores analizan posibles delitos vinculados con el lavado de activos

. Los investigadores analizan posibles delitos vinculados con el lavado de activos La obtención de fondos para financiar Dark Horse, una película biográfica sobre Jair Bolsonaro. Según informó O Globo, los investigadores examinan el origen de los recursos y la posible participación del exbanquero Daniel Vorcaro

El senador niega las acusaciones y cuestionó la decisión judicial que le impide salir de Brasil.

La situación se desarrolla, además, después del balotaje presidencial del domingo 25 de octubre, en el que Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), perdió frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Tras los comicios, el dirigente cuestionó el resultado y planteó la posibilidad de solicitar la anulación de la elección.

El lunes, el Partido Liberal reconoció el resultado proclamado por el Tribunal Superior Electoral, aunque pidió que las objeciones planteadas durante el proceso fueran analizadas institucionalmente.

Por ahora, el Gobierno argentino sostiene que no hay registros del ingreso de Flávio Bolsonaro y que el plan de vuelo del avión demorado en Puerto Iguazú no incluía a integrantes de su familia. La investigación brasileña busca establecer si el senador salió del país, mientras que no hay confirmación oficial de que haya abordado la aeronave ni de que haya intentado viajar a Estados Unidos.