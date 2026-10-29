Lula le agradeció a Macri y lanzó un mensaje sobre la Argentina en tiempos de Milei

El mandatario brasileño reivindicó el diálogo entre países, mientras la salida de Bolsonaro desde la Argentina suma tensión al vínculo bilateral

La relación entre Javier Milei y Lula da Silva atraviesa un nuevo foco de tensión. Mientras la Casa Rosada decidió no emitir un comunicado para felicitar al presidente brasileño por su triunfo electoral, el mandatario agradeció el saludo de Mauricio Macri y recordó una etapa en la que las diferencias entre ambos países se resolvían por canales institucionales.

El mensaje de Lula fue publicado en su cuenta de X y combinó el agradecimiento al expresidente argentino con una referencia al trato diplomático entre los dos países. "Agradezco al expresidente Mauricio Macri por sus saludos y sus buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se resolvían de manera civilizada y republicana".

La respuesta del brasileño llegó después de que el vocero presidencial, Adrián Ravier, justificara la decisión del Gobierno argentino de no saludar oficialmente al líder del Partido de los Trabajadores. "Cuando Javier Milei fue electo en 2023, no hubo ningún gesto del presidente de Brasil", afirmó.

El intercambio se produce, además, en un momento delicado por las repercusiones de la salida de Flávio Bolsonaro desde la Argentina hacia Estados Unidos, un episodio que podría complicar todavía más el vínculo entre Buenos Aires y Brasilia.

Lula agradeció a Macri el saludo por su triunfo electoral y reivindicó el diálogo diplomático

Qué dijeron Macri y el PRO tras la elección brasileña

Macri había felicitado a Lula el lunes, luego de la victoria del dirigente del Partido de los Trabajadores en el balotaje. "Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región", publicó en X.

Lula obtuvo el 51,78% de los votos, frente al 48,22% de Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal.

El PRO, que encabeza Macri y funciona como uno de los principales aliados del oficialismo en el Congreso, también difundió un comunicado para referirse al resultado. La fuerza planteó que la elección "abre una nueva oportunidad para afianzar un vínculo que es histórico y permanente".

En el texto, el partido agregó: "Nuestra relación estratégica es un pilar fundamental que se fortalece con cada nueva etapa democrática. Felicitamos a Lula da Silva y expresamos nuestra vocación de trabajar para que el diálogo y la cooperación sean lo que caracterice al vínculo bilateral".

La fuga de Bolsonaro, un nuevo problema para la diplomacia argentina

La expectativa de una posible respuesta de Brasil por la salida de Flávio Bolsonaro ocupa ahora un lugar central en el análisis diplomático. Fuentes consultadas por TN señalaron que el Gobierno argentino da por hecho que el episodio tendrá consecuencias en la relación con la administración de Lula.

Sin embargo, la cancillería brasileña, conocida como Itamaraty, todavía no había definido cómo actuar. Según la reconstrucción, el presidente brasileño espera contar con información clara y concreta sobre lo sucedido antes de tomar una decisión.

La percepción en Brasil había sido diferente días antes. El martes, antes de que las autoridades argentinas confirmaran que Bolsonaro había pasado por el país rumbo a Ecuador y Estados Unidos, fuentes brasileñas consideraban que todavía existían posibilidades de recomponer el vínculo.

La expectativa no era que Milei y Lula se brindaran gestos políticos de respaldo, sino que ambos gobiernos pudieran recuperar una relación protocolar similar a la que mantuvieron históricamente.

La operación vinculada con la salida de Bolsonaro alteró ese panorama. En el Palacio San Martín, según las fuentes citadas, hay funcionarios que sostienen que Brasil había establecido condiciones concretas para reanudar el diálogo bilateral y que la Argentina no las habría aceptado hasta el momento.

Así, el saludo de Macri a Lula y la respuesta del mandatario brasileño quedaron enmarcados en una disputa diplomática que excede el intercambio público de mensajes y que ahora tiene como eje las consecuencias del paso de Flávio Bolsonaro por territorio argentino.

Bullrich se diferenció de Milei por Lula y pidió respetar el resultado electoral en Brasil

Patricia Bullrich también reconoció el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de Brasil y marcó diferencias con la postura de Javier Milei, quien había respaldado a Flávio Bolsonaro durante la campaña y todavía no había felicitado públicamente al mandatario brasileño.

"La gente decide en las urnas y su voluntad se respeta. Ese es el principio fundamental de toda democracia", escribió la senadora de La Libertad Avanza en su cuenta de X. Además, sostuvo que la relación entre la Argentina y Brasil debe contemplar los intereses estratégicos compartidos, más allá de las diferencias ideológicas entre sus gobiernos.

Sin embargo, Bullrich también cuestionó el escenario judicial que atraviesa Bolsonaro. "Es importante que la democracia no sea binaria: el que gana gobierna y el que pierde va a la cárcel", afirmó. Luego advirtió que el uso de "una Justicia no imparcial como instrumento para eliminar a la oposición" no constituye una salida democrática.

El pronunciamiento se conoció en medio de la controversia por el viaje de Flávio Bolsonaro desde la Argentina hacia Estados Unidos. El dirigente brasileño había quedado bajo medidas judiciales que incluían la prohibición de salir del país y la entrega de sus pasaportes, en una investigación por presunto lavado de dinero y evasión de divisas.

El 27 de octubre ingresó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, junto con su esposa y sus dos hijas. Esa misma noche, la familia abordó un avión privado de Baires Fly en el aeropuerto de Puerto Iguazú. El plan de vuelo indicaba como destino inicial Guayaquil, Ecuador, aunque la aeronave terminó en el aeropuerto de Opa-locka, en Miami.