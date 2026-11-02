Flávio Bolsonaro denunció una persecución judicial en Brasil

Desde Miami, el dirigente brasileño denunció hostigamiento institucional y argumentó que su salida fue una respuesta a presiones políticas

Flávio Bolsonaro, senador y excandidato presidencial brasileño, denunció este domingo que es víctima de una persecución judicial en su país. Lo hizo a través de un extenso comunicado publicado en la red social X, donde defendió su decisión de instalarse en Estados Unidos tras la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro aseguró que no se arrepiente de ninguna de sus acciones políticas. Su mensaje, titulado "Nota a Brasil", cuestiona duramente las medidas adoptadas por la Justicia brasileña.

"No salí de Brasil, salí por Brasil", expresó el dirigente. Con esa frase buscó dejar en claro que su partida no representa un abandono de sus compromisos políticos, sino una respuesta a lo que considera un sistema judicial adverso.

Según su relato, apenas siete minutos después de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales del domingo pasado ya se había dictado una resolución judicial con medidas cautelares en su contra.

Bolsonaro calificó esas disposiciones como basadas en mentiras. Afirmó que doce horas más tarde fue notificado formalmente cuando abandonaba la residencia de su padre.

Qué dice Flávio Bolsonaro sobre la situación judicial que enfrenta

"Esto no es democracia y está muy lejos de ser un proceso judicial justo e imparcial", sostuvo el senador brasileño. Sus palabras apuntan directamente contra el sistema de justicia de su país.

El dirigente vinculó su situación con la condena que cumple Jair Bolsonaro. El expresidente brasileño enfrenta una pena de más de 27 años de prisión.

Para Flávio, ambos casos forman parte de una misma estrategia. Considera que tanto él como su padre son víctimas de una persecución política orquestada desde el poder judicial.

En su comunicado, también lanzó acusaciones contra un magistrado brasileño. Lo responsabilizó de ordenar un procedimiento policial en su vivienda que incluyó una revisión de las pertenencias personales de sus hijas.

El excandidato presidencial celebró encontrarse en Estados Unidos, donde aseguró que puede expresar libremente sus opiniones sin temor a represalias judiciales por parte de las autoridades brasileñas.

El cruce con Rede Globo y la entrevista que nunca se concretó

Flávio Bolsonaro protagonizó un enfrentamiento público con Rede Globo. Acusó al principal grupo de medios de Brasil de haber desistido de realizarle una entrevista exclusiva.

El motivo, según el senador, fue su exigencia de que la conversación fuera emitida íntegramente. Pidió que no hubiera cortes ni restricciones sobre los temas que podían abordarse.

El programa Fantástico, que se emite los domingos por la noche, tenía previsto presentar un extenso informe sobre su situación. Pero sin concederle la posibilidad de responder a las acusaciones.

"Si el mayor grupo de comunicación de Brasil tiene miedo, no tiene la menor condición moral de juzgarme o intentar destruir mi reputación", manifestó el dirigente brasileño.

La disputa con Rede Globo sumó un nuevo capítulo a la confrontación mediática que mantiene desde hace años. Para Bolsonaro, se trata de otro ejemplo de cómo los grandes medios se alinean con lo que él define como el establishment político.

Cómo fue la salida de Brasil y el arribo a Estados Unidos

El dirigente brasileño llegó a Miami el miércoles pasado. Abandonó Brasil a través de Puerto Iguazú, en la provincia argentina de Misiones.

Esa ruta le permitió evitar controles más estrictos. Desde territorio argentino cruzó hacia Estados Unidos, donde ahora se encuentra instalado.

Bolsonaro reiteró que enfrentó en las elecciones presidenciales a lo que definió como un sistema político interesado en mantener las condiciones actuales del país. "No me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice", afirmó.

El senador citó una declaración de 2016 del actual juez del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin. En ese texto, el magistrado se refería a la falta de recursos judiciales eficaces para detener violaciones a los derechos humanos en Brasil.

Durante los próximos días, el excandidato presidencial concederá entrevistas a importantes medios nacionales e internacionales para exponer su versión de los acontecimientos, según anticipó.

"Sin cortes, sin filtros. Quien quiera escuchar, escuchará lo que nadie más puede decir estando en Brasil", concluyó en su comunicado.

Las denuncias formuladas por Flávio Bolsonaro constituyen su versión de los hechos. No implican que las irregularidades judiciales o las acusaciones contra la emisora hayan sido comprobadas de manera independiente.