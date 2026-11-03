Dos leyes que pueden cortar ayuda de EE.UU. a Milei si Trump pierde control del Congreso

Una mayoría demócrata podría mover proyectos que van en contra del vínculo financiero entre ambos gobiernos. El swap, el agro y el FMI, en la mira

El resultado de las elecciones legislativas en Estados Unidos no modificará el alineamiento total del presidente Javier Milei con la administración de Donald Trump, pero puede abrir un escenario de incertidumbre para la ayuda financiera que recibe de Washington si el Partido Republicano pierde el control del Congreso, donde hay al menos dos proyectos de ley que amenazan esa asistencia.

En las "midterms" de este martes en EE.UU. se renuevan las 435 bancas de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado (35 de un total de 100). Hace varios meses que las encuestas dan casi por hecho que Trump perderá la mayoría en la Cámara de Representantes y en las últimas horas alguna empezaron a entrever la posibilidad de que el Partido Demócrata también le arrebate el control del Senado.

Si bien esa última alternativa es la más difícil -depende de lo que arrojen las urnas en cada estado- el escenario no es el mejor para el presidente de EE.UU. con quien Milei mantiene una alianza basada en coincidencias ideológicas, pero acompañada por un componente financiero muy importante para su Gobierno, que recibió en 2025 una asistensia de u$s 20.000 millones del Departamento del Tesoro para llegar con oxígeno a las elecciones legislativas de ese año.

En la Casa Rosada y en Washington dejan trascender que el apoyo político y también el económico se mantendrá aunque el Partido Republcano retroceda en el parlamento. También desdramatizan una posible derrota al remarcar acertadamente que a los oficialismos en EE.UU. rara vez les va bien en la "midterms". A eso se suma que Trump avisó que no dudará en vetar cualquier ley que impulse la oposicióny que, efectivamente, mantendrá el manejo de la política exterior, incluido el vínculo con la Argentina.

Sin embargo, una Cámara de Representantes opositora pude limitar la libertad de acción presupuestaria y financiera de la Casa Blanca y la oposición demócrata -con figuras como la senadora Elizabeth Warren a la cabeza- se mostró muy crítica de la asistencia financiera directa que Trump le dio a Milei, a través de proyectos de ley que buscan cortarla o reducirla.

¿Cuáles son las leyes que complican a Milei en EE.UU.?: el caso de la "No Argentina Bailout Act"

Los cuestionamientos de la oposición norteamericana a la ayuda financiera que Trump le da a Milei tienen su principal expresión en el proyecto denominado "No Argentina Bailout Act" (Ley contra el rescate financiero de Argentina), cuyo objetivo es prohibir que los recursos del Fondo de Estabilización Cambiaria (Exchange Stabilization Fund - ESF) para dar respaldo crediticio al país.

El objetivo del proyecto es bloquear el uso de fondos públicos estadounidenses, líneas de swap del Departamento del Tesoro o avales bilaterales para sostener la liquidez del Banco Central argentino o rescatar tenedores de deuda pública argentina. La oposición busca así frenar la discrecionalidad con la que la Casa Blanca otorgó el swap de u$s 20.000 millones y la compra directa de pesos.

La oposición demócrata argumenta que no se puede utilizar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para asistir financieramente a un país con historial de default y señalan que esto distorsiona además la competencia para los exportadores de EE.UU. y beneficia a inversores privados de Wall Street.

Además, la crítica resuena en la discusión local sobre el costo de vida -un tema central de la campaña- porque los legisladores advierten que el dinero de los contribuyentes se usa para respaldar los compromisos de deuda de un país extranjero mientras las familias estadounidenses enfrentan una presión inflacionaria inusual para sus estándares históricos.

Si el Congreso quedara dominado por el Partido Demócrata y el proyecto se aprobara, el Departamento del Tesoro quedaría obligado a liquidar o rescindir cualquier instrumento financiero vigente en un plazo de siete días. En ese caso hipotético, el gobierno de Milei dependería del veto de Trump.

La "American Farmers First Act", otro proyecto con la mira en el vínculo Trump-Milei

En la disputa parlamentaria entre el gobierno de Trump y los Demócratas por la asistencia a Milei no solo entra el frente financiero, sino también el comercial, donde se destaca el proyecto denominado "American Farmers First Act" (Ley de granjeros americanos primero), que representa el malestar el sector agropecuario estadounidense .

La iniciativa presentada en la Cámara de Representantes por la diputada April McClain Delaney ataca de manera frontal la asistencia del Departamento del Tesoro a la Argentina, al proponer la reasignación inmediata de esos fondos hacia un paquete de ayuda para los productores agrícolas locales estadounidenses.

El proyecto propone así redirigir los u$s 20.000 millones que ayudaron a Milei a sostener el programa económico rumbo a las elecciones legislativas de 2025 hacia una compensación para los productores estadounidenses.

Los estados donde la actividad agropecuaria es central critican desde el año pasado que, en paralelo a la ayuda financiera que recibió de EE.UU., el gobierno de Milei bajó las retenciones a las exportaciones del agro y vendió importantes cargamentos de soja a China.

En ese marco, los "farmers" norteamericanos consideran que la asistencia financiera de Washington a Buenos Aires subsidia indirectamente a un competidor fuerte en el mercado internacional de commodities como es Argentina, que además se vio beneficiada por un aumento de las exportaciones de carne a EE.UU., con una cuota que pasó de 20.000 a 100.000 toneladas.

El rol de EE.UU. en el FMI, otro tema en la mira de los Demócratas

Más allá de esos dos proyectos que se destacan como los más importantes, en el Congreso de Estados Unidos hay otras iniciativas en comisión que buscan cercar el vínculo financiero que el gobierno de Milei tejió con el de Trump. Una mayoría demócrata podría, entre otras cosas, elevar el nivel de auditoría sobre los directivos estadounidenses en el FMI.

En la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes hay proyectos de resolución de legisladores opositores que exigen a los representantes de EE.UU. ante el Fondo Monetario que voten en contra de nuevos desembolsos o facilidades para la Argentina si no se cumplen metas más estrictas de acumulación de reservas y sostenibilidad fiscal.

Por otro lado, varios congresistas han impulsado -por ahora sin éxito- modificaciones a la "Gold Reserve Act" de 1934, que es la ley marco del Fondo de Estabilización Cambiaria o ESF, por su sigla en inglés, con el objetivo de exigir que cualquier operación de estabilización cambiaria o de crédito que supere los umbrales internacionales sea notificada con 30 días de anticipación al Congreso y sometida a votación.

Si Donald Trump pierde el control sobre el Congreso de EE.UU. tras las elecciones de este martes algunos de esos proyectos de ley podrían avanzar. La alianza con el gobiermo de Javier Milei no se modificará, pero el republicano podría encontrar limitaciones políticas y un costo mayor a pagar por cualquier ayuda financiera a la Argentina, algo que no es menor en momentos en que el libertario se encamina a la campaña por su reelección.