Trump eligió el cierre de las elecciones para declarar la "Semana Anticomunista"

La declaración presidencial buscaba activar una ofensiva política para alinear a votantes conservadores con mensajes de defensa de valores nacionales

Donald Trump proclamó la Semana Anticomunista del 1 al 7 de noviembre, justo cuando arrancaban a cerrar los primeros colegios electorales en las elecciones legislativas de Estados Unidos.

La Casa Blanca publicó el documento en su sitio web minutos antes del cierre de urnas en Kentucky e Indiana. El objetivo era claro: movilizar a las bases republicanas con un mensaje contundente sobre una supuesta amenaza comunista que Trump venía agitando durante toda la campaña.

"Por la presente, proclamo la semana del 1 al 7 de noviembre como la Semana Anticomunista", dice la proclamación oficial. "Hago un llamamiento a todos los estadounidenses para que se mantengan firmes en su defensa contra cualquier amenaza al estilo de vida estadounidense".

El texto continúa: "Protejan nuestra ardiente llama de libertad de la oscuridad del comunismo".

Mientras tanto, Trump escribió en sus redes sociales que seguía los resultados previos a las elecciones en la cadena Fox. La sincronización entre la proclamación y el cierre de urnas marcó el tono de una jornada electoral cargada de mensajes polarizantes.

La estrategia política de Donald Trump

La proclamación oficial apunta a "honrar a las víctimas del socialismo y el comunismo recordando sus vidas y defendiendo las libertades que les fueron negadas". Pero el trasfondo era electoral.

Durante toda la campaña, el mandatario recurrió al discurso anticomunista para llamar a la movilización republicana en todo el país. La etiqueta de "comunista" se convirtió en su arma predilecta contra los demócratas.

Al inicio de la jornada electoral, la Casa Blanca instó a los ciudadanos a votar. Poco después, difundió en redes sociales la disyuntiva entre "ser comunista o patriota".

Entre los mensajes oficiales figuró una tabla que contraponía el 'sentido común' —atribuido a Trump y los republicanos— con las posiciones demócratas, directamente calificadas de 'comunistas'.

Las publicaciones oficiales también destacaron los logros que el Gobierno atribuye a su gestión. El foco: materia migratoria y de seguridad.

La Administración hizo referencia al endurecimiento de los controles fronterizos y al descenso de los índices de criminalidad. Todo parte del relato electoral que Trump construyó durante meses.

Qué decían las encuestas el día de las elecciones

En la víspera de los comicios, las encuestas pintaban un panorama complicado para los republicanos en la Cámara de Representantes. Los demócratas aparecían con ventaja clara.

Los sondeos publicados el lunes situaron a los demócratas ocho puntos por delante de los republicanos en la intención de voto para el Congreso: 46% frente a 38%.

La aprobación de Trump marcaba 32%, cerca de su mínimo durante toda su trayectoria política. El dato no era menor para un presidente en plena jornada electoral.

El coste de la vida figuraba entre las principales preocupaciones de los votantes. La inflación y la economía doméstica pesaban más que los mensajes ideológicos, según los estudios de opinión pública.

La batalla por el Senado, sin embargo, seguía abierta. Varias contiendas estatales competitivas mantenían la incertidumbre sobre el control de la cámara alta.