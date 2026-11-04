El dirigente demócrata superó al republicano Steve Hilton por 28 puntos y llegará al gobierno de California tras una amplia ventaja en las urnas

Las elecciones en Estados Unidos dejaron en California una victoria contundente del candidato demócrata Xavier Becerra. En los comicios del 3 de noviembre, obtuvo el 64% de los votos, frente al 36% que consiguió su rival republicano, Steve Hilton.

La proclamación del ganador llegó cuando el recuento había alcanzado el 58,5% de los sufragios. El resultado confirmó la ventaja que Becerra había conseguido construir durante la campaña y que también aparecía reflejada en las mediciones de intención de voto de las semanas previas.

De una familia inmigrante al gabinete de Joe Biden: la trayectoria de Xavier Becerra

Antes de convertirse en una de las principales figuras políticas de California, Becerra desarrolló una carrera que pasó por distintos niveles de la administración pública estadounidense.

Su vínculo con el estado también tiene una historia familiar. Es hijo de mexicanos que emigraron a Estados Unidos en busca de oportunidades. Su padre consiguió trabajo en el sector de la construcción y su madre llegó desde Jalisco.

La historia de ambos ocupa un lugar destacado en la biografía que el dirigente publicó en su sitio oficial de campaña, donde se recuerda que sus padres eran inmigrantes mexicano-americanos "que llegaron a Estados Unidos con solo u$s12 en el bolsillo".

El ingreso de Becerra a la función pública se produjo en 1987, cuando comenzó a trabajar en el Departamento de Justicia de California. Se desempeñó como fiscal general adjunto durante tres años y luego dio el salto a la política legislativa: en 1990 obtuvo una banca en la asamblea estatal por el Distrito 59, que representa al condado de Los Ángeles.

Su ascenso continuó varias décadas después. En 2017 fue elegido fiscal general de California y marcó un antecedente al convertirse en el primer latino en ocupar ese puesto.

Tres años más tarde llegó al gobierno federal. Durante la presidencia de Joe Biden estuvo al frente del Departamento de Salud y Servicios Humanos, desde donde participó en la conducción de la respuesta de Estados Unidos a la pandemia de Covid-19.

Steve Hilton, el republicano que llegó desde Londres y buscó gobernar California

La historia personal y profesional de Steve Hilton tiene un recorrido diferente al de su adversario. Nacido en Londres el 25 de agosto de 1969, creció en una familia de origen húngaro cuyos integrantes habían escapado del comunismo en la década de 1950.

Su acercamiento a la política ocurrió en el Reino Unido. En los años noventa trabajó en el área de investigación del Partido Conservador, durante el período de liderazgo de Margaret Thatcher, y colaboró activamente en una campaña electoral de alcance nacional.

Su vida cambió de escenario en 2012, cuando se instaló con su familia en Silicon Valley. Ya en Estados Unidos, se incorporó al Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford como docente, en el espacio conocido como "d.school".

Hilton también construyó una carrera en los medios. A partir de 2017 estuvo al frente de The Next Revolution, un programa de Fox News. A esa actividad sumó la publicación de distintos libros, entre ellos Califailure, en el que cuestiona la gestión y las políticas del gobernador Gavin Newsom.

Qué decían las encuestas antes de las elecciones en California

La ventaja de Becerra no apareció recién con el recuento electoral. Durante octubre, dos estudios de opinión ya lo ubicaban claramente por delante del postulante republicano.

El relevamiento de Survey USA, realizado entre el 19 y el 24 de octubre, le asignaba al demócrata un 54% de intención de voto. Hilton, en cambio, alcanzaba el 32%, una diferencia de 22 puntos porcentuales.

La distancia era todavía mayor en la medición del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), que tomó como referencia las respuestas obtenidas entre el 16 y el 22 de octubre.

En ese sondeo, Becerra concentraba el 61% de las preferencias, frente al 37% de Hilton. De esta manera, los dos estudios coincidían en señalar al dirigente demócrata como favorito para quedarse con la gobernación.

El resultado informado tras la jornada electoral amplió la diferencia: Becerra terminó con 64% de los votos y Hilton con 36%.

Elecciones de medio término en Estados Unidos: qué cambió para Donald Trump

La elección de California se desarrolló en una jornada electoral de alcance nacional que también puso a prueba el equilibrio de poder en Washington. El 3 de noviembre, los estadounidenses votaron para renovar cargos legislativos y ejecutivos en distintos niveles, en unos comicios que funcionaron como una evaluación de los primeros dos años del segundo mandato de Donald Trump.

A nivel federal, la contienda incluyó la renovación de las 435 bancas de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 escaños del Senado. También se disputaron gobernaciones y cargos legislativos locales. Los resultados definirán qué fuerza tendrá el control del Congreso durante los dos últimos años de la actual administración.

Los republicanos llegaron a las urnas con mayoría en ambas cámaras, mientras que los demócratas intentaron recuperar terreno y limitar la capacidad del Presidente para avanzar con su agenda. Una eventual pérdida del control legislativo podría dificultar la aprobación de proyectos oficiales y abrir nuevas instancias de investigación parlamentaria sobre las decisiones de la Casa Blanca.

La economía, el costo de vida, la inflación, la inmigración y los aranceles estuvieron entre los principales temas de campaña. También tuvieron peso las discusiones sobre política exterior y las medidas impulsadas por Trump desde su regreso al poder.

Los resultados de estos comicios no modifican la continuidad del mandatario, pero sí pueden condicionar su margen de acción hasta el final del período presidencial. Además, representan una primera señal sobre el escenario político que encontrarán republicanos y demócratas de cara a la carrera por la Casa Blanca en 2028.