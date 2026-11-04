Quién es Alberto Zaltzberg, el argentino que perdió la elección en una ciudad de Florida

Emigró hace 23 años, se instaló en Aventura y ahora disputa la conducción municipal con una campaña basada en redes sociales e inteligencia artificial

Aventura, una localidad de unos 40.000 habitantes del condado de Miami-Dade, podría tener por primera vez un alcalde de origen latino. Uno de los aspirantes a ocupar ese cargo es Alberto Zaltzberg, un argentino de 51 años que creció en Villa del Parque y hoy busca imponerse frente al actual jefe comunal, Howard Weinberg.

La elección coincide con los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos, aunque la disputa por el gobierno municipal tiene sus propias reglas: los candidatos no compiten bajo una identificación partidaria y necesitan conseguir el respaldo directo de los residentes.

Quién es el argentino que se postula en Aventura

La vida de Zaltzberg en Florida comenzó hace 23 años. La crisis socioeconómica argentina de 2001 y 2002 fue el contexto de su partida hacia Estados Unidos, adonde viajó junto a su entonces pareja. Con el tiempo, ella se convirtió en su esposa y es la madre de sus dos hijos.

Su recorrido por Miami incluyó distintas residencias antes de establecerse en Aventura, hace 15 años. Allí desarrolló su actividad profesional vinculada con el marketing digital y el mercado inmobiliario, en el que trabaja como broker.

La candidatura actual tampoco representa su primer intento de ingresar al gobierno local. En dos oportunidades anteriores se presentó para integrar el cuerpo de comisionados municipales, pero no logró ser elegido.

El lema inspirado en Trump y una campaña creada con IA

Zaltzberg es afiliado al Partido Republicano, aunque esa pertenencia no aparece en la boleta electoral municipal como una ventaja formal. Para difundir su candidatura eligió concentrar toda la campaña en las plataformas sociales y utilizar herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de contenidos y avisos publicitarios.

También tomó una consigna asociada al movimiento político de Donald Trump y la adaptó a su objetivo local: "Make Aventura Great Again".

El cargo por el que compite forma parte de un esquema de gobierno de concejo-administrador. La estructura municipal cuenta con seis comisionados y la elección de sus autoridades depende del voto de los vecinos, independientemente de la afiliación política de los postulantes.

Si consigue derrotar a Weinberg, Zaltzberg se convertirá en el primer alcalde de origen latino de Aventura.

Aventura: una ciudad de alto valor inmobiliario y con fuerte presencia latina

Aventura tiene características que la distinguen de otras localidades del condado de Miami-Dade. Está situada entre Miami y Fort Lauderdale, a unos 19 kilómetros de cada una, y ocupa una superficie de 3,2 millas cuadradas. Pese a su extensión reducida, concentra un importante movimiento comercial y residencial. Según los datos publicados por el propio municipio, el valor total de sus propiedades inmobiliarias ronda los u$s14.000 millones y funcionan allí unas 2.378 empresas.

El perfil de sus habitantes también ayuda a comprender el escenario en el que se desarrolla la competencia electoral. Las estadísticas municipales señalan que aproximadamente el 45% de la población es hispana. A su vez, las estimaciones más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos indican que el 54,2% de los residentes nació fuera del país. Se trata, por lo tanto, de una comunidad con una presencia importante de habitantes de origen extranjero.

El mercado residencial refleja el nivel económico de la ciudad. De acuerdo con el relevamiento del organismo estadístico estadounidense para el período 2020-2024, el 63,6% de las viviendas está ocupado por sus propietarios. El valor mediano de esos inmuebles alcanza los u$s451.100, mientras que el alquiler mensual mediano se ubica en u$s2.513. Son cifras que permiten dimensionar el costo de vivir en una localidad reconocida por sus edificios residenciales, centros comerciales y servicios.

Los argentinos, entre los principales compradores extranjeros de Miami

El negocio inmobiliario del sur de Florida también tiene un vínculo estrecho con la Argentina. La región se convirtió en un destino relevante para quienes buscan adquirir propiedades en dólares, diversificar sus inversiones o generar ingresos mediante alquileres.

Un informe de MIAMI REALTORS sobre las operaciones realizadas entre agosto de 2024 y julio de 2025 ubicó a los argentinos en el segundo puesto entre los compradores internacionales de viviendas en el área relevada, detrás de los colombianos. Representaron el 11% de las adquisiciones concretadas por compradores extranjeros, mientras que Colombia concentró el 15%.

El mismo estudio registró compras internacionales por u$s4.400 millones durante ese período, un incremento interanual del 42%. En total, los compradores de otros países concretaron unas 5.300 operaciones, un 33% más que en los 12 meses anteriores. Miami-Dade concentró u$s3.200 millones de ese volumen, por encima de Broward y Palm Beach.

El relevamiento también permite observar qué buscan quienes llegan desde otros países. El 71% de los compradores internacionales adquirió una propiedad para utilizarla durante sus vacaciones, alquilarla o combinar ambos objetivos. Además, el 51% de las operaciones se realizó mediante pagos en efectivo y una proporción similar correspondió a departamentos.

Para el mercado inmobiliario local, la presencia de compradores extranjeros representa un componente relevante de la demanda. En ese contexto, Aventura forma parte de un corredor residencial y comercial que atrae tanto a quienes buscan establecerse en Florida como a inversores interesados en el mercado estadounidense.