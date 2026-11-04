El mensaje de Cristina Kirchner tras la derrota electoral de Donald Trump de EE.UU.

La referente argentina compartió un mensaje tras el batacazo en el Congreso estadounidense y sugirió que podría volver al ruedo político en 2027

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner reaccionó a los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos con un mensaje en sus redes sociales. "Beautiful morning!!!" (¡Hermosa mañana!), escribió este miércoles, después de que el Partido Demócrata consiguiera el control de las dos cámaras del Congreso estadounidense y el oficialismo de Donald Trump sufriera un revés electoral.

La publicación llegó dos días después de que la exmandataria anticipara ese escenario en una entrevista con el diario The Washington Post. Allí había pronosticado una derrota de los republicanos y planteado que el resultado podía representar una señal de recuperación para las fuerzas progresistas, tanto en Estados Unidos como en otros países.

"Paradójicamente, el hombre que ha hecho todo lo posible para ayudar a los gobiernos de derecha a ganar en América Latina perderá las elecciones en su propio país", había afirmado Cristina Kirchner.

El resultado electoral le dio un marco concreto a aquella declaración. Los demócratas lograron imponerse en distritos históricamente republicanos y consiguieron mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que limitará la capacidad de Trump para impulsar su agenda legislativa durante los dos últimos años de su mandato.

La expresidenta también había aprovechado la entrevista para referirse a la situación política argentina, cuestionar la gestión de Javier Milei y dejar abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia en 2027, siempre que recupere sus derechos políticos.

Cómo fueron los resultados de las elecciones legislativas en Estados Unidos

Los comicios del martes 3 de noviembre dejaron un cambio en la composición del Congreso estadounidense. Los demócratas consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, dos espacios que estaban bajo dominio republicano.

La victoria incluyó resultados en estados donde Trump había conseguido un respaldo importante en las elecciones presidenciales de 2024. Entre ellos se destacaron:

Texas, donde James Talarico consiguió imponerse sobre el republicano Ken Paxton y obtuvo una banca en el Senado

Carolina del Sur, donde los demócratas consiguieron una victoria en la disputa por un escaño de esa cámara, algo que no ocurría desde hacía décadas

Kansas e Iowa, donde los demócratas lograron avances en distritos que hasta ahora habían sido favorables al Partido Republicano

El resultado estuvo vinculado con el descontento de una parte del electorado por el costo de vida, la inflación y la gestión económica de Trump. También influyeron las críticas a la política exterior estadounidense y al conflicto con Irán.

Con el nuevo escenario parlamentario, el presidente tendrá mayores dificultades para aprobar iniciativas legislativas. La oposición demócrata podrá bloquear proyectos, intervenir en el tratamiento de las designaciones y avanzar con investigaciones sobre la administración republicana.

La derrota también abre una nueva etapa dentro del Partido Demócrata, que buscará consolidar su posición de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Qué había dicho Cristina Kirchner sobre Trump y el avance de la derecha

En la entrevista con The Washington Post, publicada el lunes 2 de noviembre, Cristina Kirchner había relacionado el posible resultado electoral estadounidense con el escenario político internacional.

La expresidenta consideró que los votantes podían comenzar a retirar su respaldo a los dirigentes que habían llegado al poder con discursos antisistema, especialmente cuando sus promesas económicas no se traducían en mejoras concretas para la población.

También sostuvo que Trump había intervenido políticamente para favorecer a gobiernos de derecha en América Latina, pero que esa estrategia podía terminar perjudicándolo dentro de su propio país.

En ese sentido, planteó que los sectores progresistas debían interpretar las razones que llevaron a los votantes a respaldar a dirigentes como Trump y Milei, en lugar de limitarse a cuestionarlos.

La exmandataria reconoció, además, que el peronismo tuvo responsabilidad en su derrota electoral de 2023. Al analizar el gobierno de Alberto Fernández, mencionó el deterioro de los ingresos y las dificultades que enfrentaban los trabajadores.

"Se produjo un colapso en la cultura laboral", sostuvo. Según su explicación, una parte de la población percibía que quienes trabajaban ocho horas diarias, afrontaban largos traslados y tenían obligaciones laborales obtenían ingresos iguales o inferiores a los de personas que recibían asistencia estatal.

También cuestionó la situación económica durante la administración de Milei. Dijo que muchos argentinos estaban frustrados porque sus ingresos no alcanzaban hasta fin de mes y porque, desde su perspectiva, el Gobierno no atendía las necesidades de los sectores de menores recursos.

En ese contexto, planteó que el desafío de los espacios progresistas no consiste solamente en recuperar el poder, sino en construir propuestas económicas que puedan ofrecer respuestas concretas a las preocupaciones cotidianas de la población.

La comparación con Lula y la posibilidad de volver a competir en 2027

Otro de los ejes de la conversación con el diario estadounidense fue la situación judicial de Cristina Kirchner y su eventual regreso a la competencia electoral.

La expresidenta comparó su situación con la del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien estuvo detenido durante 580 días y posteriormente recuperó sus derechos políticos luego de que la Justicia anulara sus condenas.

Kirchner contó que Lula le dio un consejo durante una visita: "Haz ejercicio y no te deprimas".

A partir de esa recomendación, explicó que mantiene una rutina de actividad física entre cuatro y cinco veces por semana, que incluye caminadora, ejercicios con pesas y una plataforma de escalones. También señaló que dedica parte de sus tardes a leer, seguir la actualidad internacional y estudiar inglés y chino.

Sobre su situación judicial, recordó que presentó, junto con su abogado Rafael Valim, un planteo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que revise su condena. La defensa sostiene que durante el proceso se vulneraron sus garantías procesales y derechos fundamentales.

En la entrevista, Kirchner negó haber cometido delitos y cuestionó la sentencia en su contra en la causa Vialidad. Su abogado, por su parte, sostuvo que el objetivo de la presentación internacional es conseguir la restitución de sus derechos políticos.

Consultada sobre una eventual candidatura presidencial en 2027, la exmandataria respondió: "Cuando recupere mis derechos políticos, ¿por qué no?".

También planteó que el regreso de los movimientos políticos no necesariamente se produce de manera lineal y afirmó: "La historia no se escribe en línea recta. Hay avances y retrocesos. Pero la gente siempre regresa".

De esta manera, el mensaje publicado este miércoles sobre los resultados electorales estadounidenses se suma a las definiciones que Cristina Kirchner había expresado en su primera entrevista con un medio internacional desde su condena.