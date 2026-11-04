Nueva encuesta mostró a Kicillof y Bullrich más fuertes que Milei en el Conurbano

El gobernador se impuso cómodamente en el sondeo sobre los 24 municipios del Gran Buenos Aires, pero la senadora también le ganó al Presidente

El presidente Javier Milei, la senadora Patricia Bullrich y el goberandor bonaerense, Axel Kicillof, son protagonistas centrales de la campaña electoral que ya se asoma y una nueva encuesta de la consultora CB Global Data arrojó que el líder libertario es el que menor apoyo presenta de los tres en el estratégico conurbano de la provincia de Buenos Aires.

La Provincia es el distrito de mayor peso en el padrón nacional porque en ella viven 14,4 millones de votantes. El 64% de ellos se encuentran en los 24 municipios del Gran Buenos Aires. Por eso el cornurbano es mirado con atención por los equipos de campaña en cada elección.

Al depender centralmente del comercio -consumo interno- y de la construcción, el ajuste económico de Milei pegó fuerte en esta zona y por eso hace el Presidente no cosecha buenos números hace tiempo. No es raro que lo supere Kicillof. Sin embargo, la encuesta arrojó que ahora también presenta menos apoyo que su socia política, quien coquetea con lanzarse a la carrera presidencial.

La comparación de imagen positiva de los tres dirigentes relevados arrojó un claro predominio de Kicillof, que se impuso en 20 de los 24 distritos, mientras que Bullrich encabezó la medición en los 4 municipios restantes y Milei no logró ubicarse en el primer lugar en ninguno de los distritos relevados.

Los números de la encuesta sobre el conurbano: Kicillof se impuso y Bullrich lo siguió

La encuesta de CB Global Data se realizó entre el 1 y el 3 de noviembre, con 14.842 casos (entre 503 y 754 por municipio) y mostró que Kicillof saca ventaja de su puesto de gobernador de la provincia. El dato ejemplar es que es el único de los tres dirigentes que presenta más de 50% de imagen positiva en algunos municipios. Milei y Bullrich tienen más negativa que positiva en todos.

Kicillof registra sus mayores niveles de apoyo en La Matanza (52,7%), en Florencio Varela (52,2%) y en Almirante Brown (51,5%). Por el contrario, sus valores más bajos de imagen positiva se dan en San Isidro (24,9%), Vicente López (29,9%) y Tigre (36,1%).

Kicillof tiene mejor imagen en 20 municipios y en los 4 restantes le ganó Bullrich

Precisamente esos distritos junto al de San Miguel fueron los únicos cuatro donde el gobernador perdió en la comparación y se destacó fue Bullrich, que encontró sus niveles más altos de imagen positiva en San Miguel (43,5%), San Isidro (43,1%), Vicente López (42,7%) y Tigre (40,3%).

Los peores números de la jefa del bloque oficialista del Senado se registraron en cuatro municipios de fuerte raigambre peronista/kirchnerista: La Matanza (22,9%), Florencio Varela (23,7%), Lomas de Zamora (24,1%) y Quilmes (24,3%).

¿Qué niveles de imagen presentó Milei en la encuesta?

El dato más importante de la encuesta es que, más allá del resultado 20 a 4 que obtuvo Kicillof en esta medición, los niveles de apoyo más altos se repartieron entre él y Bullrich, mientras que Milei quedó completamente relegado.

El Presdente alcanzó sus mayores niveles de imagen positiva en San Isidro (42,5%), Vicente López (40,6%) y San Miguel (38,3%), tres de los distritos donde se impuso Bullrich. De esta forma, queda en evidencia que el líder libertario y su socia comparten votantes por afinidad pero también por territorio.

Milei presentó sus mejores números en Zona Norte y los peores índices en el conurbano sur

Sin embargo, la senadora salió mejor parada de la medición de CB Global Data que el Presidente, quien encontró sus registros de imagen más bajos en Florencio Varela (18,8%), La Matanza (19,9%) y Merlo (22,7%). Allí aparece otro punto en común con Bullrich: los distritos de impronta peronista muy marcada y donde menor poder adquisitivo no son favorables para ninguno de los dos.

De todas formas, el resultado de la comparación entre Milei y Bullrich en términos de imagen en el conurbano bonaerense no deja de ser un dato llamativo, en momentos en que la senadora se anima cada vez más a diferenciarse y proponerse como una candidata alternativa para el electorado de centro derecha o más refractario al peronismo.

En medio de la interna, Bullrich se impone sobre Milei en el conurbano

En ese marco, la consultora también elaboró en base a los resultados de la encuesta una comparación solo con las dos figuras centrales del oficialismo. Allí se observa que Milei solo superó a Bullrich en 3 de los 24 municipios y por muy poco.

En Almirante Brown el Presidente registró una imagen positiva de 27,7% contra 26,3% de la senadora. En Lomas de Zamora el resultado fue 24,7% para Milei y 24,1% para Bullrich, mientras que en Malvinas Argentinas fue 27,4% a 27,3%, respectivamente. Los tres casos son de virtual empate.

Bullrich, en cambio, le sacó una ventaja mucho más marcada en varios distritos. Por ejemplo, en Avellaneda la senadora registró 31,8% de imagen positiva contra 25,9% del Presidente; en Lanús se impuso 32,3% a 25,4% y en San Miguel cosechó 43,5% mientras el mandatario obtuvo 38,3%.

Al comparar a Milei con Bullrich, la senadora lo superó en 21 de los 24 distritos relevados

Esto se da en medio de una tensión creciente en el seno del Gobierno por la aspiración cada vez menos disimulada de Bullrich de lanzarse como candidata presidencial. La derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos frente al Partido Demócrata dieron lugar a un nuevo gesto en ese sentido.

Horas despues de ese resultado, que afecta indirectamente a Milei por el estrecho vínculo que mostró siempre con Trump, Bullrich publicó un video en sus redes sociales con todos los componentes de un spot de campaña, en el que afirmó: "Sabemos que hay sectores que están creciendo muy bien y otros que están muy rezagados y queremos tratar de que todos lleguen a la otra orilla".

Así como se acumulan los guiños electorales de Bullrich también crece el malestar en el entorno de Milei. Días atrás el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, alfil de Karina Milei, subrayó que "el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei", en un mensaje a la senadora.

Más contundente fue la definición del ministro de Economía, Luis Caputo, quien después del video que publicó Bullrich señaló que "hoy cualquiera se cree que puede ser presidente" y disparó: "¿Saben cuántos lo pueden reemplazar (a Milei)? Ninguno. Se los adelanto, se van a comer una curva si creen que alguien puede venir a hacer otra cosa".