Villarruel dijo que no la invitaron a la misa del Papa y el Gobierno la desmiente

Nuevas tensiones entre la vicepresidenta y la administración nacional tras la difusión de correos enviados antes de la ceremonia religiosa en Palermo

Victoria Villarruel estuvo ausente en la misa central del papa León XIV el lunes en Palermo. Horas después, la vicepresidenta salió a dar explicaciones: aseguró que nunca recibió invitación del Gobierno nacional ni de la Ciudad de Buenos Aires.

La Casa Rosada no dejó pasar el desmentido. Desde Balcarce 50 compartieron imágenes del mail que le enviaron el miércoles pasado. Y sumaron detalles del operativo de acreditación que, según dicen, su equipo conocía de antemano.

"Nunca recibimos el QR para poder ingresar a los distintos controles de seguridad", escribió Villarruel en X. Respondía a un usuario que cuestionaba su ausencia entre los funcionarios que asistieron al acto en el Monumento a los Españoles.

Mensaje de Victoria Villarruel en las redes negando que la invitaron a la misa. Imagen por captura

La titular del Senado agregó un mensaje conciliador hacia el Papa. "Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana", expresó.

La desmentida oficial a los dichos de Victoria Villarruel

Desde el Gobierno rechazaron de plano esa versión. Sostuvieron que la invitación formal fue cursada el miércoles pasado y que su equipo de ceremonial tuvo reuniones con gente de Villarruel para explicarle los detalles del ingreso.

El texto de la invitación era formal y directo. "A través del presente se invita a la señora Vicepresidente de la Nación, Da. Victoria VILLARRUEL, a participar junto al señor Presidente de la Nación en la Santa Misa que celebrará el Papa León XIV, el lunes 9 de noviembre frente al Monumento de los Españoles", decía el mail.

La comunicación incluía detalles sobre el código de vestimenta. De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Protocolo de la Secretaría de Estado de la Santa Sede, la práctica indicaba traje oscuro con corbata oscura para los varones. Para las mujeres, vestimenta oscura con espalda y brazos cubiertos.

El sistema de acreditación: app Quentro y códigos QR

El mail explicaba el mecanismo para acreditarse en el evento. Los invitados debían descargarse la aplicación Quentro, una plataforma que luego enviaría una clave personal para recibir el código QR de ingreso junto con datos sobre accesos y horarios.

Ese último paso es precisamente lo que Villarruel aseguró no haber recibido. Pero desde Balcarce 50 insistieron en que el QR llegó a su secretaria sin inconvenientes.

Entre los dirigentes que sí asistieron a la misa central destacó el presidente Javier Milei. También estuvieron la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, buena parte del Gabinete y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Villarruel sí estuvo el domingo en Palacio Libertad

La vicepresidenta participó el domingo del encuentro con representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad. Tras algunas especulaciones iniciales, el Gobierno decidió sumarla a esa convocatoria junto a los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño.

También estuvieron presentes los jueces de la Corte Suprema, diputados y senadores de todos los espacios, el cuerpo diplomático, el Presidente y todo su Gabinete.

Allí Villarruel tuvo un breve encuentro con el Sumo Pontífice. El Papa fue a saludarla al pie del escenario tras su discurso.

En conferencia de prensa después del evento, la vicepresidenta expuso las tensiones que mantiene con Milei y su entorno. Las palabras dejaron poco margen para la interpretación.

"Ha hecho un discurso delicado y acorde a la difícil realidad política y económica de la Argentina", dijo sobre el Papa. Y enfatizó: "Hace falta la unidad nacional, que la clase política se hable entre sí".

Luego agregó una frase que resonó como crítica directa al oficialismo. "Por eso el Papa ha sido realmente consciente de que no estamos en un país donde seamos todos hermanos", sentenció.

Ante la consulta de un periodista sobre un pasaje del Santo Padre donde sobrevoló la discusión sobre el aborto, Villarruel fue contundente. "Sí, tiene que hablar, porque nosotros defendemos la vida desde la concepción y esto es una deuda que tiene nuestro Gobierno con todos aquellos que nos han votado".

El episodio suma un nuevo capítulo a la relación tensa entre la vicepresidenta y Casa Rosada. Las idas y vueltas sobre la invitación a la misa papal quedaron documentadas en capturas de mail y declaraciones cruzadas en redes.