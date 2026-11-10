El hallazgo de una habitación blindada vacía en la residencia investigada profundiza el caso sobre el colapso financiero que sacude al país

La Fiscalía de Paraguay logró abrir la bóveda de seguridad que había sido descubierta detrás de una pared falsa en la residencia de verano del expresidente Santiago Peña, ubicada en San Bernardino, a unos 50 kilómetros de Asunción. El compartimiento estaba vacío y no se encontraron objetos de valor ni dinero en efectivo, según informó la prensa paraguaya. La propiedad quedó ahora bajo la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico).

La apertura se concretó este martes, después de que los investigadores no consiguieran acceder al recinto durante el primer allanamiento, realizado el domingo 8 de noviembre. Según explicó la fiscala Silvia González, Peña indicó, a través de su abogado, dónde se encontraba la llave de seguridad que permitió abrir la habitación.

Hasta el momento, el Ministerio Público no difundió imágenes ni brindó detalles oficiales sobre el contenido del compartimiento. De acuerdo con la información publicada por medios locales, el espacio ya estaba vacío cuando los investigadores consiguieron ingresar.

La defensa del exmandatario sostuvo que la estructura funcionaba como una habitación de pánico. La bóveda había llamado la atención de los investigadores por su sistema de seguridad y su ubicación oculta dentro de la vivienda.

El hallazgo se produjo en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank, entidad financiera intervenida por el Banco Central de Paraguay el 3 de noviembre por problemas de solvencia. La causa también comprende los vínculos del expresidente con el Grupo Vázquez, conglomerado empresarial al que pertenecía el banco.

Cómo lograron abrir la bóveda de la mansión de Santiago Peña

La estructura fue localizada detrás de una pared falsa en la residencia de verano que Peña tiene en el barrio Ciervo Cuá, en San Bernardino. Las imágenes difundidas durante el primer procedimiento mostraban un pasillo que partía de una de las habitaciones y conducía hasta una puerta blindada.

El recinto contaba con una doble puerta. La primera pudo ser abierta durante el allanamiento del domingo, pero los fiscales no consiguieron superar el segundo acceso, que tenía un complejo mecanismo de seguridad.

Ante esa dificultad, los investigadores dejaron el inmueble bajo custodia policial mientras evaluaban cómo ingresar. Entre las alternativas que se habían mencionado figuraban la utilización de un sistema de reconocimiento biométrico, con la eventual colaboración de Leticia Ocampos, esposa de Peña, y una detonación controlada.

Finalmente, el acceso se resolvió a partir de la información proporcionada por el propio expresidente a través de su abogado. La fiscala Silvia González explicó que Peña señaló dónde estaba guardada la llave de seguridad dentro de la propiedad.

La defensa indicó que el espacio había sido concebido como una habitación de pánico. Por su parte, los investigadores pudieron completar el procedimiento sin que se informara sobre el hallazgo de dinero u objetos de valor en su interior.

La residencia de San Bernardino quedó a cargo de Senabico

Otra de las novedades del procedimiento fue la intervención de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados. Su titular, Teresa Rojas de Jara, estuvo presente en la propiedad durante las actuaciones fiscales.

Según confirmó una fuente de la Fiscalía a la prensa paraguaya, la residencia quedó a cargo de Senabico a partir de este martes.

La fiscala González también explicó que el inmueble permanecía bajo resguardo de efectivos militares, que fueron dispensados una vez que la institución encabezada por Rojas asumió su custodia.

La medida se enmarca en las actuaciones patrimoniales vinculadas con la investigación sobre el exmandatario y sus relaciones con el grupo empresario propietario de Ueno Bank. La información difundida no precisó los alcances jurídicos de la medida ni el destino que tendrá la propiedad.

Los préstamos de Ueno Bank para construir la mansión de Santiago Peña

La residencia de San Bernardino ocupa un lugar central en la investigación por los vínculos financieros entre Peña y Ueno Bank.

Según el acta de imputación, el 13 de mayo de 2024, cuando ya ejercía la presidencia de Paraguay, Peña recibió dos préstamos simultáneos de la entidad por un total de 3.548 millones de guaraníes, equivalentes a unos u$s577.000.

Las cuotas mensuales de esos créditos ascendían a 239 millones de guaraníes, un monto equivalente a seis veces el salario presidencial, que era de 37.908.800 guaraníes.

La construcción de la propiedad habría demandado unos 7.700 millones de guaraníes. En su sexta declaración jurada, Peña consignó el inmueble por 7.750 millones: 1.450 millones correspondientes al terreno, adquirido en 2023, y otros 6.300 millones por la obra y el equipamiento.

De acuerdo con datos de la Contraloría, el terreno tiene una superficie de 5.012 metros cuadrados, mientras que la construcción ocupa 1.015 metros cuadrados. Una investigación periodística estimó que el valor de mercado de la mansión rondaría los u$s2 millones.

Peña fue imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza, en carácter de instigador, y administración en provecho propio, como autor. La Fiscalía calcula un perjuicio de aproximadamente u$s809 millones, tomando como referencia los fondos estatales depositados en Ueno Bank.

El expresidente niega las acusaciones. En enero de 2025, cuando recibió cuestionamientos por la construcción de la residencia, había afirmado que trabajaba desde los 18 años y se definió como una persona honesta y trabajadora.

Más allanamientos y búsqueda de fondos en el exterior

La apertura de la bóveda se suma a una serie de procedimientos judiciales vinculados con el derrumbe de la entidad financiera.

El lunes, los fiscales allanaron durante casi cinco horas otra residencia de Peña, ubicada en Asunción. Durante el operativo secuestraron los siguientes elementos:

Documentos relacionados con la investigación

Teléfonos celulares del expresidente

Computadoras con información financiera

Grabaciones de cámaras de seguridad

También se realizaron procedimientos en una sede de Ueno Bank y en la vivienda de Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay, quien integró el directorio de la entidad financiera antes de asumir al frente del organismo monetario. Carvallo fue imputado y permanece en prisión preventiva.

Además, la Fiscalía inició gestiones con autoridades de Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear y eventualmente recuperar fondos que podrían haber sido transferidos al exterior.

Otra línea de investigación apunta a los vínculos societarios entre Peña y el Grupo Vázquez, propietario de Ueno Bank. El exmandatario habría sido accionista indirecto hasta 2025 y está acusado de utilizar su influencia política para favorecer a la entidad.

En paralelo, la abogada Carolina Berdoy, vecina de San Bernardino, anunció que presentaría un pedido de acceso a la información pública ante la Municipalidad para conocer documentación sobre posibles discrepancias urbanísticas, tributarias y ambientales relacionadas con el desarrollo inmobiliario de la zona donde se encuentra la mansión.

El pedido apunta a obtener información documental y, según explicó la letrada, no implica atribuir responsabilidades penales anticipadas.

Ueno Bank: la devolución de los depósitos y el impacto de la intervención

Mientras continúa la investigación judicial, el Banco Central de Paraguay informó que el 93,1% de las personas registradas con cuentas alcanzadas por la garantía estatal ya había recibido al menos una parte de sus ahorros.

El dato fue confirmado por José Maciel, director del Fondo de Garantía de Depósitos, quien explicó que el organismo identificó a 1.867.000 clientes con derecho a acceder al mecanismo de protección y que se encontraba pagando anticipos.

Según los datos difundidos por el Banco Central, desde el jueves anterior cerca de 1,7 millones de personas habían recuperado un total de u$s340 millones.

La entidad monetaria no precisó cuántos clientes de Ueno Bank quedaron fuera del universo de beneficiarios del fondo de garantías.

El impacto de la crisis también alcanza a los organismos públicos. La entidad financiera tenía más de u$s800 millones en fondos estatales, cuya restitución todavía es incierta.

Ueno Bank, constituido como banco digital en 2023, afirmaba tener alrededor de tres millones de clientes en todo Paraguay, una cifra equivalente a casi la mitad de la población del país.

La intervención dispuesta por el Banco Central congeló los depósitos de cientos de miles de usuarios luego de que la solvencia de la entidad cayera por debajo de los límites permitidos. La situación derivó en reclamos de los afectados y en la puesta en marcha de mecanismos de devolución a través del Fondo de Garantía de Depósitos.

La apertura de la bóveda y el traspaso de la residencia a Senabico se incorporan así a una investigación que busca establecer las responsabilidades por el colapso de Ueno Bank, determinar el destino de los fondos depositados en la entidad y esclarecer los vínculos financieros y societarios del exmandatario con el grupo empresario.