Milei y Bullrich evalúan reunirse para resolver la interna tras la tregua por el Papa

En Casa Rosada y en el entorno de la senadora no descartan un encuentro en los próximos días. Los temores por una ruptura y la agenda por definir

Finalizada la visita del papa León XIV a la Argentina se termina la tregua política que abrió su llegada y el gobierno de Javier Milei se enfoca en definir su curso de acción para el tramo final del año, con el rol de Patricia Bullrich dentro del oficialismo como uno de los temas más importantes por resolver.

En la Casa Rosada admiten que hay diferencias con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), quien a su vez tampoco oculta las suyas con las formas y el estilo de Milei y con la estrategia política que depende mayormente de la secretaria General, Karina Milei.

La visita del Papa y el clima de concordia que la dirigencia política se autoimpuso para la ocasión barrió bajo la alfombra la crisis entre Milei y Bullrich. Ahora el Gobierno quiere encontrar una solución y según supo iProfesional de fuentes oficialistas madura la idea de una nueva reunión entre ambos para tratar de resolver la disputa.

El punto clave es que, al menos por el momento, ninguno de los dos quiere romper. A pesar de que Bullrich es cada vez más explícita sobre la posibilidad de lanzarse como candidata presidencial, tanto ella como el Gobierno evalúan que su salida del oficialismo en este contexto sería inconveniente para ambos.

La expectativa por una cumbre Milei-Bullrich tras la pausa que marcó la visita del Papa

"No está en los planes romper nada", aseguran en el entorno de la senadora frente a los rumores que circularon en el Congreso hace algunos días sobre la posibilidad de que el bloque de LLA se quiebre. Esa versión se montó sobre el supuesto interés de Karina Milei por desplazar a Bullrich de la presidencia de la bancada libertaria.

Así como es conciente de su cuota de poder dentro del oficialismo (con votantes propios y legisladores que le responden), Bullrich también entiende que si ella rompe con Milei su imagen en el electorado de derecha o más antiperonista podría verse dañada, por el riesgo de que la división favorezca a la oposición más dura.

En ese marco, uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich ratificó a iProfesional que la ruptura no está en sus planes y señaló que "si hace falta ella espera juntarse con el Presidente cuando él lo resuelva, sin inconvenientes".

En tanto, fuentes del oficialismo con acceso a la Casa Rosada deslizan que allí también evalúan armar un encuentro entre Milei y Bullrich. Si bien no está en agenda, en las filas libertarias no descartan que haya una reunión en los próximos días o la semana siguiente, habiendo pasado ya la histórica visita de León XIV que obligó a postergar la resolución de la crisis interna.

El Presidente y la senadora ya tuvieron un mano a mano en la quinta de Olivos a principios de octubre. Aquel encuentro fue para limar asperezas luego de que la senadora pidiera públicamente más "velocidad" para mostrar efectos positivos del plan económico en todos los hogares y se desmarcara de los cambios en materia de discapacidad que el Gobierno había incorporado en el Presupuesto 2027.

La situación de Bullrich en el bloque del Senado y cautela en el Gobierno

Sin embargo, en esa reunión Bullrich también le planteó a Milei su molestia con los insultos y agravios a periodistas pero esto no cambió. El entorno de la senadora dejó trascender oportunamente que poco de lo conversado allí con el Presidente se cumplió y, en cuestión de días, los cortocircuitos volvieron.

La versión de que Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, buscaban reemplazar a Bullrich en la jefatura del bloque por la neuquina Nadia Márquez agravó la situación, principalmente porque tuvo muestras de verosimilitud.

Márquez se convirtió en una de las voces que contradice a Bullrich en las reuniones de bloque, según comentan otros senadores, y además los Milei y Menem se encargaron de levantarle el perfil público en distintos eventos políticos. La experimentada senadora respondió a las versiones con una muestra de poder: se fotografió junto a los 15 diputados nacionales que ella trajo a LLA.

En parte por ello la idea de correr a Bullrich de la presidencia del bloque del Senado empezó a perder volumen. En las usinas oficialistas más alineadas con Karina Milei hoy le bajan el tono a esa posibilidad mientras comentan que un movimiento como ese implicaría una ruptura y hoy no lo ven conveniente.

Si bien ninguna de las dos partes quiere quedar como autora de la ruptura para no pagar un costo político -a pesar de que ambas reconocen que la relación está sentida- el Gobierno sería el más afectado por esa altarnativa en el corto plazo, por el riesgo de que eventual salida de Bullrich genere una fuga de legisladores oficialistas tanto en Diputados como en el Senado, donde encaran desafíos importantes de aquí a fin de año.

¿Cuánto influye la relación de Milei y Bullrich en la agenda que tiene el Gobierno en el Congreso?

El oficialismo tiene muchos proyectos en stand by en el Congreso, pero los de mayor importancia para el Gobierno son el Presupuesto 2027, que se discute en Diputados, y la reforma electoral para eliminar o suspender las PASO que está en el Senado.

La segunda iniciativa tiene una enorme trascendencia para Milei porque la supresión de las PASO es un engranaje clave de la estrategia libertaria para las elecciones de 2027. El Gobierno no quiere que las primarias le permitan ordenarse a la oposición -o incluso a sectores que hoy son aliados- y menos que esa instancia electoral genere una tensión cambiaria que le complique la reelección.

Sin embargo, el proyecto todavía no se mueve. En algunos sectores del oficialismo sospechan que Bullrich no lo empuja porque quiere que las PASO sigan vigentes, por si decide enfrentar a Milei. Karina Milei ya se ocupó de avisar que no lo permitirá, a través de Menem, quien sentenció días atrás que "el único candidato de La Libertad Avanza es Javier Milei". De todas formas, la senadora dejó el tema en manos del jefe de Gabinete, Diego Santilli.

Encargado de la relación con los gobernadores que deben prestar sus votos en el Senado, Santilli sigue optimista. Asegura que los votos para la reforma electoral ya están y cerca suyo deslizan que el tema "no depende de Patricia", sino de los acuerdos políticos con los jefes provinciales. Sin embargo, la Justicia ya avisó que el tema debería tratarse antes que de empiece el año electoral y el tiempo se agota.

El 30 de noviembre termina el período de sesiones ordinarias, por lo que Milei debería convocar a extraordinarias para que el Congreso pueda tratar la reforma electoral. "No sabemos bien los tiempos, pero la idea sigue siendo avanzar este año", señalaron a iProfesional en el entorno de Santilli. Mientras tanto, en el Senado dudan de que los votos ya estén asegurados, como dice el jefe de Gabinete.

Con la reforma electoral pendiente junto al Presupuesto 2027, la crisis en la relación entre Javier Milei y Patricia Bullrich se vuelve un tema central para el Gobierno en el corto plazo y por ello la posibilidad de una nueva reunión para distender el clima interno del oficialismo está abierta. No obstante, el futuro de ese vínculo depende del escenario que se configure cuando arranque la campaña electoral.