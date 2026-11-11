Lemoine insultó a Marcela Pagano mientras el Papa pedía reconciliación: "Villera sucia"

El cruce verbal entre Lilia Lemoine y Marcela Pagano expuso las tensiones internas en la Cámara baja tras la visita papal en Palermo

La diputada de La Libertad Avanza Lilia Lemoine llamó "villera sucia", "foca descerebrada" y "lechón iraní" a Marcela Pagano. El ataque llegó apenas horas después de el pedido del papa León XIV a sus fieles de reconciliación, respeto y solidaridad durante su visita a la Argentina.

El cruce expuso una contradicción ya que, mientras el Pontífice rogaba a los argentinos superar divisiones y construir puentes, una legisladora del oficialismo respondía a un cuestionamiento político con una seguidilla de descalificaciones personales.

La agresión tuvo como disparador las críticas de Pagano a la organización de un sector exclusivo durante la misa celebrada en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y el fuerte rechazo a la carpa VIP. La diputada de Coherencia, exaliada de Lemoine en La Libertad Avanza, apuntó contra los gastos y privilegios de ese operativo.

Los brutales insultos de Lemoine a Pagano por la carpa VIP

"Y... no, villera sucia, todo lo que hace el Estado tiene un costo. NO ES GRATIS", escribió Lemoine en su cuenta de X. La diputada justificó los gastos de la visita papal con ese mensaje cargado de agresiones.

La diputada Lilia Lemoine le dijo 'villera sucia' a Marcela Pagano. Imagen por captura

La legisladora libertaria agregó: "Por eso bajamos el gasto público tanto como se pueda. Pero LA VISITA DEL PAPA ERA MÁS QUE IMPORTANTE PARA LOS ARGENTINOS".

Pero ahí no terminó. Lemoine calificó a Pagano de "foca descerebrada" y la acusó de ser una "vendepatria" que trabajaba para "los intereses de Bindi". También la llamó "lechón iraní" y lanzó cuestionamientos personales sobre supuestos vínculos políticos y económicos.

No aportó ninguna prueba en su publicación.

Qué había cuestionado Pagano sobre la misa papal en Palermo

Pagano había escrito antes de los insultos: "La misa del Papa NO fue gratis para los fieles". La exintegrante de La Libertad Avanza apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de Diputados, Martín Menem; la empresa DF Entertainment y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El cuestionamiento central fue la denominada carpa VIP montada durante la celebración religiosa. Un sector exclusivo con aire acondicionado y catering para invitados especiales, mientras miles de personas seguían la misa de pie bajo el sol.

La legisladora también denunció las condiciones laborales del personal de seguridad. "$55.000 la jornada le pagaron a los trabajadores de Seguridad, algunos estuvieron ayer 20 hs cuidando vallas en Av Libertador. Mientras tanto la Casta regodeándose de ver bien de cerca, con aire acondicionado y catering al Santo Padre", publicó Pagano.

Pagano no respondió directamente a los insultos de Lemoine. Mantuvo sus cuestionamientos sobre la organización del evento.

En otro mensaje, denunció que en dos canales de televisión estaría prohibido hablar de la carpa exclusiva. Y advirtió: "Déjense de joder con apretar periodistas, o los vamos a citar en el Congreso a dar explicaciones en la Comisión de Libertad de Expresión".

Los pedidos de explicaciones que llegaron al Congreso

La polémica también escaló institucionalmente. El diputado Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que Karina Milei y Jorge Macri expliquen cómo se organizó el sector reservado durante la misa de Palermo.

Además, impulsó un pedido de acceso a la información pública. El objetivo es conocer los detalles de la contratación y los gastos vinculados con el operativo de seguridad, logística y atención a invitados.

Las críticas abren interrogantes sobre los criterios utilizados para distribuir los espacios durante una celebración religiosa multitudinaria, quiénes fueron invitados al sector exclusivo y cómo se financiaron los servicios de atención y catering.

Por ahora, los cuestionamientos difundidos por Pagano no constituyen por sí mismos una comprobación de irregularidades. Pero sí plantean preguntas que las autoridades involucradas deberían responder con transparencia.

La insólita excusa de Lemoine para justificar sus insultos

Lemoine no pidió disculpas. Usó X para justificar sus agravios mediante una explicación que choca de frente con la inteligencia de cualquier ciudadano argentino adulto en condiciones de votar.

"Asumen que 'villera' es un insulto cuando claramente el insulto es 'sucia'. Ahí queda claro lo que piensan USTEDES... no yo", escribió la diputada en un intento de defensa que generó más rechazo.

Y agregó sobre Pagano: "Le digo sucia porque LO ES y villera porque se odia a sí misma por no haber nacido en cuna de oro".