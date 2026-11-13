Milei está a un paso de reformar el BCRA: la ley ya tiene fecha de votación en Diputados

Tras varios meses de demora, el oficialismo apunta a convertir el proyecto en ley la semana próxima. Qué cambia y por qué es clave para Milei

El presidente Javier Milei está a un paso de conseguir la reforma del Banco Central (BCRA), un proyecto al que considera una insignia de su gestión y que después de varios meses de demoras y una contramarcha en el Senado, el oficialismo confía en aprobarlo y convertirlo en ley la próxima semana en la Cámara de Diputados.

Aunque la atención del Gobierno por estos días está en el Presupuesto 2027 y en la reforma electoral para eliminar las PASO, la reforma de la carta orgánica del BCRA nunca dejó de ser un tema de máximo interés para Milei, que quiere consagrar en una ley la prohibición de que el Central financie al Tesoro vía emisión, un mecanismo que para él representa "el robo de la política".

Tras la visita del papa León XIV, la agenda del Congreso se reativó y la bancada de diputados de La Libertad Avanza (LLA) prepara una sesión para el 18 de noviembre, para aprobar -entre otros proyectos- la reforma del BCRA. El texto ya había sido aprobado por la Cámara baja pero volvió del Senado con una modificación en los artículos que fijan las reglas para la remoción del directorio de la entidad.

En Diputados el oficialismo sabe que no puede revertir ese cambio y que, de cualquier forma, tampoco amerita demorar por ese retoque la aprobación definitiva de un proyecto que el Gobierno envió al Congreso a fines de julio. Además ya tienen los votos. Por ello avanzarán en la próxima sesión y Milei contaría antes de que termine el mes (y el período de sesiones ordinarias) con una ley que espera hace meses y que considera central para su programa.

Milei, a un paso de reformar el BCRA: por qué lo considera un tema clave de su gestión

Milei mostró la importancia que le otorga a la reforma de la carta orgánica del BCRA al utilizar la cadena nacional para anunciar el envío del proyecto al Congreso. En su mensaje el Presidente señaló que el proyecto "viene poner fin a la estafa de emitir dinero para financiar a la alta política", cuya "manifestación más evidente es la tasa de inflación".

"El BCRA fue una herramienta que posibilitó el robo de la alta política", sentenció el mandatario. En efecto, la prohibición expresa para que el BCRA financie al Tesoro resume su ideología económica y también política. La reforma es para Milei una bandera de su gestión y también parte de su legado.

Además, en el ministerio de Economía que encabeza Luis "Toto" Caputo consideran que la aprobación de la ley funcionará como una señal a los mercados de que la rígida política monetaria y fiscal del gobierno libertario puede consolidarse y extenderse en el tiempo.

De hecho, luego de la aprobación del Senado el mercado financiero celebró el avance de la iniciativa y calculó que la sanción de la ley podría fortalecer el peso. También estimaron como otro efecto posible una baja del riesgo país, algo que hoy sería más que importante para Caputo frente a las oscilaciones de ese indicador entre 800 y 900 puntos básicos.

¿Qué cambió hizo el Senado al proyecto que Diputados avalará para no demorar la ley?

El proyecto original del Gobierno aprobado por Diputados el 27 de agosto establecía que el presidente y los directores del Banco Central serían designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría simple pero para removerlos, en cambio, exigía la aprobación de ambas Cámaras del Congreso con una mayoría agravada de dos tercios.

Cuando la iniciativa llegó al Senado los bloques dialoguistas reclamaron a la jefa del oficialismo, Patricia Bullrich, modificarlo. Finalmente, se estableció que el mecanismo para remover a las autoridades del BCRA sea igual que para su designación: en ambos casos, la aprobación solo del Senado con una mayoría absoluta de 37 votos (la mitad más uno del pleno).

La Cámara alta aprobó la iniciativa en general con 46 votos a favor y 22 en contra -todos del peronismo- el 24 de septiembre con esa modificación, que obligó a devolver el texto a Diputados en segunda revisión.

Pero además, el cambio -que se dio puntualmente en los artículos 2 y 3- se aprobó con una mayoría de 66 votos, muy superior a los dos tercios de los senadores presentes. Fue una jugada del peronismo, que sumó sus votos con el fin de dejar blindado ese mecanismo de remoción en la Cámara de Diputados, donde LLA no llega a los dos tercios para insistir con la versión original.

Durante el último debate en comisiones en la Cámara baja, la diputada y secretaria parlamentaria de LLA Silvana Giudici ratificó que el oficialismo llevaría al recinto la versión modificada por el Senado. Por eso en el oficialismo confían en que la reforma del BCRA se convertirá finalmente en ley en la próxima sesión.

¿Cuáles son los puntos principales de la reforma del BCRA?

La reforma que impulsa Milei busca establecer como única función del Banco Central "preservar el valor de la moneda", tal y como establecía la carta orgánica anterior a 2012, cuando la gestión de Cristina Kirchner la modificó e incorporó otros objetivos para la entidad, vinculados a la promoción de la estabilidad financiera, del empleo y del "desarrollo económico con equidad social".

Pero la pata central del proyecto para Milei pasa por impedir que la máxima entidad monetaria pueda financie al Gobierno con emisión. La iniciativa deroga los adelantos transitorios al Tesoro Nacional e incorpora una prohibición expresa al BCRA para otorgar préstamos al Gobierno nacional, las provincias y los municipios.

Por otro lado, establece que la entidad no podrá transferir al Tesoro las ganancias obtenidas por variaciones cambiarias u operaciones financieras -solo podrá hacerlo para cancelar deuda- ni distribuir dividendos en pesos provenientes de activos en moneda extranjera.

También propone la eliminación de instrumentos como las Letras Intransferibles del Tesoro para limpiar el balance del BCRA y se elimina de la carta orgánica la participación permanente del ministro de Economía o representantes del Tesoro en las reuniones de directorio, con el fin de dividir totalmente la política fiscal y la monetaria.

Otro de los puntos principales es el que cambia las condiciones para la remoción del presidente y los directores de la entidad. Con el cambio que hizo el Senado, el proyecto establece que "la designación requerirá el acuerdo del Senado de la Nación por mayoría absoluta por el término de seis años y la eventual remoción deberá ser decretada por el Poder Ejecutivo con la previa aprobación del Senado con mayoría absoluta".

Si no median sorpresas o imprevistos (algo que nunca se descarta en el Congreso) la Cámara de Diputados sancionará con ese cambio incluir la ley que reforma la carta orgánica del BCRA la semana próxima y Javier Milei conseguirá así concretar uno de los hitos de su gestión.