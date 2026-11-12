La eliminación de las PASO aviva la interna de LLA y hay dudas por los votos del Senado

La Rosada presionó para avanzar la semana próxima, molestos con Bullrich. La senadora le "tira la pelota" a Santilli. Los aliados no aseguran apoyo

Con el fin de año cerca el gobierno de Javer Milei decidió acelerar la reforma electoral para eliminar o suspender las PASO de 2027 y presionó al Senado para que se retome el debate del proyecto el próximo martes, aunque en el interior de La Libertad Avanza (LLA) hay diferencias sobre las chances de lograr su aprobación y las dudas se extienden a los bloques aliados, que no comprometen aún su apoyo.

El senador de LLA, Agustín Coto, convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para el martes a las 15:00 con la reforma electoral en la agenda. El llamado salió pocas horas después de que Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados y mano derecha de Karina Milei, dijera en una entrevista radial que el proyecto debería tener la media sanción del Senado en unos 15 días.

La convocatoria tomó por sorpresa al resto de los bloques del Senado, pero también a un sector de LLA. En una oficina libertaria señalaron a iProfesional que "lo pidió Casa Rosada", sin pasar por la jefa del bloque, Patricia Bullrich. En otros despachos señalaban que el jefe de Gabinete, Diego Santili, habló con ella antes. En el entorno de la senadora hicieron silencio.

Lo cierto es que la convocatoria se da en medio de una interna que se profundiza. La Casa Rosada quiere avanzar ya porque la reforma es una pata central para la campaña de Milei porla reelección y confían en Santilli, que dice tener acuerdo con más de una decena de gobernadores para que sus senadores voten a favor de la suspensión de las PASO de 2027, la alternativa más viable a la eliminación total que propone el proyecto. Para eso no hay apoyo.

Pero Bullrich contradice a Santilli puertas adentro y advierte que no ve una mayoría segura para aprobar el proyecto sin sobresaltos, mucho menos en 15 días. Algunos en LLA coinciden con la jefa del bloque. "Los senadores (dialoguistas) no responden todos a los gobernadores", argumentó una fuente libertaria ante iProfesional.

Milei acelera la reforma electoral para borrar las PASO, pero se recalienta la interna de LLA

Por ese motivo la declaración de Menem se tomó como una presión directa a Bullrich, a quien Karina Milei le desconfía por sus desmarques del Gobierno y por los guiños de una eventual candidatura propia, que podría servirse de las PASO para plantearle una interna a Milei. Las diferencias entre la senadora y el Presidente aún no se resuelven. Hay expectativa por un encuentro mano a mano pero, mientras tanto, la tensión se traslada al Senado.

"Patricia le tira la pelota a Santilli. Si él dice que tiene los votos, que se haga cargo", señalaron a iProfesional en el despacho de un senador libertario que tampoco ve tan seguro que esté el número para suspender las PASO. En contra de las especulaciones de la Rosada, en el bloque deslizan que de todas formas Bullrich apoyará el proyecto.

Pero en ese marco, todos ven motivaciones distintas detrás del llamado a la comisión: algunos creen que le servirá a Bullrich para mostrarle a Casa Rosada que en efecto no hay apoyo suficiente y otros que el Gobierno aceleró para exponerla y para que los senadores definan -bajo presión- su postura en un tema que está pendiente desde mayo.

Mientras tanto, Santilli es optimista. En su entorno asefguraron a iProfesional que el plan sigue siendo "avanzar este año" con la reforma electoral. Por eso en el Gobierno ya confirman que Milei llamará a sesiones extraordinarias. El período ordinario termina el 30 de septiembre y para aprobar el proyecto en el Senado y luego en Diputados necesitarán sesionar en diciembre.

Cerca del jefe de Gabinete también deslizan que el tema "no depende de Patricia". Del lado de Bullrich lo confirman a su modo, al dejarle la tarea de juntar los votos. Esa falta de empuje es, acaso, otro motivo de desconfianza para la Casa Rosada. En cualquier caso, Santilli conversa hace meses con los gobernadores y cree que se puede avanzar.

El jefe de Gabinete asegura que hay 10 u 11 gobernadores. Incluye en la cuenta a "los 5 radicales, que ya dieron sañales de que están a favor de la suspensión", indicó la fuente consultada al tiempo que señaló que con algunos de ellos "no es necesario cerrar ahora los acuerdos sobre el armado electoral de la provincia".

Y es que varios le ponen al Gobierno como condición que no les compliquen su reelección con candidatos libertarios. El caso paradigmático es el del mendocino Alfredo Cornejo, que no quiere saber nada con que Milei apoye al diputado Luis Petri (radical convertido en libertario) como candidato a goberandor, pero hay otros.

¿Cuál es el panorama en el Senado para la reforma electoral?: el dictamen, primer escollo

Sin embargo, en el Senado los bloques dialoguistas que el oficialismo necesita para aprobar la reforma no dan garantías. Ni siquiera los que se supone que responden a los gobernadores. Ven la interna del Gobierno y ven el proyecto alternativo que plantean la bancada de la UCR y la del PRO para no eliminar ni suspender las PASO, sino convertirlas en una instancia optativa. Con eso sobre la mesa, esperan al martes.

El Gobierno aspira a firmar el dictamen del proyecto aunque sea con modificaciones -suspensión por eliminación, entre otras- para llevarlo al recinto el jueves 26 de noviembre. "No lo vemos", se sinceraron al respecto ante iProfesional en el despacho de un senador aliado de LLA. En ese caso, todo quedaría para diciembre, en extraordinarias, pero el panorama sigue sin ser tan claro.

La Comisión de Asuntos Constitucionales tiene 19 miembros El oficialismo necesita 10 firmas para alzarse con el dictamen de mayoría. Solo seis lugares son del peronismo, otros seis son de LLA -entre ellos la propia Bullrich- y siete son de bloques dialoguistas, con mayor o menor alineamiento con sus gobernadores. Ellos tienen la llave y ahí está el primer escollo para el Gobierno.

Según pudo corroborar iProfesional con fuentes parlamentarias muchos de ellos no están dispuestos a firmar el dictamen el martes ni comprometen aún su apoyo al proyecto. Por caso, el jefe del bloque UCR, Eduardo Vischi, y los otros dos radicales insisten en mantener las primarias, pero que sean optativas y solo la usen los partidos con más de una lista de candidatos.

¿Cómo se paran los bloques dialoguistas que necesita el Gobierno?

"La suspensión no les cierra a varios en el bloque", comentó una fuente del radicalismo. Vischi responde al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés. Allí parece haber un hueco en la estrategia de Santilli. Pero además en la UCR hay matices. Cornejo tiene a Rodolfo Suárez (exgobernador) sentado en la comisión, pero no es un subordinado sino más bien un par. En el bloque hay otros tres o cuatro senadores que no tienen jefe político.

Entre los dialoguistas de la comisión también está la tucumana Beatriz Ávila. Su goberandor, Osvaldo Jaldo, se expresó varias veces a favor de mantener las PASO. La cordobesa Alejandra Vigo -de diálogo fluctuante con el gobernador Martín Llaryora- manifestó reparos en la reunión anterior del cuerpo. El correntino Carlos "Camau" Espínola es uno de los pocos que, en principio, apoya la suspensión de las PASO, pero no la eliminación ni otros puntos del proyecto de reforma.

Por otra parte, entre los senadores dialoguistas también insistirán en tratar el proyecto de Ficha Limpia. El PRO es uno de los que más presiona por este tema, pero hay consenso. El Gobierno nunca se mostró convencido de avanzar con este aspecto y los demás bloques ya lo plantearon casi como una condición excluyente.

Con ese conteo, la interna en el gobierno de Javier Milei con Bullrich en el centro de la escena no contribuye a despejar el panorama para la suspensión de las PASO, sino todo lo contrario. La Casa Rosada está decidida a avanzar y Diego Santilli está confiado en aprobar la iniciativa antes de fin de año, pero en el Senado no sobran los votos, sino las dudas.