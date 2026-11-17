A pesar del apuro por avanzar con la reforma electoral el gobierno de Javier Milei decidió postergar la firma del dictamen para los próximos días con el fin de pulir la negociación con los bloques aliados sobre las modificaciones que se harán al proyecto, pero el oficialismo recibió señales favorables para lograr su objetivo de suspender las PASO de 2027.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reúne este martes a partir de las 15:00 y aunque la aspiración de la Casa Rosada era firmar dictamen hoy mismo, horas antes hubo un nuevo encuentro de la mesa política que encabeza Karina Milei donde se decidió no apresurar ese paso. "Se prevé que la discusión en comisiones continúe durante los próximos días", señaló el Gobierno en un comunicado.

Fuentes del Senado confirmaron a iProfesional la decisión de postergar la firma del dictamen, aunque manejan la posibilidad de que eso ocurra en el transcurso de esta semana -tal vez este miércoles- para poder llevar el tema al recinto en la sesión prevista para el jueves 26 de noviembre.

El oficialismo apunta a terminar de cerrar los acuerdos con los gobernadores y los bloques dialoguistas para las firmas en la comisión, primero, y los 37 votos en el recinto, después. En la Cámara alta aseguran que no está lejos de conseguirlo, pero que necesita primero pulir los detalles.

La Casa Rosada aceptó dejar de lado la idea de eliminar definitivamente las PASO (que no reunía apoyo) contemplada en el texto original e ir por la suspensión y propuso agregar, además, la habilitación para que haya listas colectoras o "de adhesión" a la candidatura presidencial.

Se trata de una oferta a los gobernadores para que puedan colgar sus listas de diputados y senadores de la candidatura presidencial de Milei -si quieren- pero el regreso de las colectoras no termina de convencer a todos los bloques. Incluso genera ruido dentro del oficialismo, donde el sector de la jefa del bloque, Patricia Bullrich, hizo saber que no ven ese cambio con buenos ojos.

¿Por qué se demora el dictamen para la reforma electoral de Milei?

Con 19 integrantes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, LLA necesita reunir 10 firmas para alzarse con el dictamen de mayoría. Los libertarios son seis, al igual que los peronistas -que rechazan la suspensión de las PASO- y los siete restantes son los que definirán si el tema avanza o no al ritmo que pretende el Gobierno.

El oficialismo necesita solo cuatro firmas más. Las buscan entre los radicales Rodolfo Suárez (Mendoza), Eduardo Vischi (Corrientes), alfiles de los gobernadores Alfredo Cornejo y Juan Pablo Valdés, respectivamente. También con el peronista disidente Carlos Espínola (Corrientes), un aliado habitual de LLA, y Carolina Moisés (Jujuy), muy cercana al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.

"La mayoría para el dictamen ya está, pero hay que darles tiempo a los bloques para que lean los cambios que proponemos", señalaron a iProfesional cerca de Bullrich. La jefa del bloque LLA hizo saber a través de su colaborador, Gerardo Milman, que no está de acuerdo con la reinstauración de las colectoras, pero apoyará el proyecto.

La idea de volver a ese mecanismo que hace tiempo se había prohibido y que le permitiría a Milei juntar votos con dos listas diferentes (una propia y otra de aliados en distintas provincias) no agrada a todos los bloques dialoguistas. Es el caso del PRO, que acompañará la suspensión de las PASO pero tiene reparos sobre esa modificación.