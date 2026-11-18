Bullrich informó el cambio en la comisión del Senado que se reúne este miércoles. La intención es unificar a los aliados para facilitar la aprobación

El Senado continúa con el debate contrarreloj sobre la reforma electoral cuyo punto central para el gobierno de Javier Milei es la suspensión de las PASO, pero para terminar de cerrar el acuerdo con los distintos bloques dialoguistas el oficialismo decidió sacar del proyecto el sistema de las listas colectoras o "de ahdesión".

La decisión fue comunicada por la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales que se reúne este miércoles, tras el cuarto intermedio que dictaron el día anterior. El oficialismo aspira a firmar el dictamen hoy o a más tardar mañana, para votar el proyecto en el recinto la semana próxima.

"Hemos decidido dejar afuera del dictamen el sistema de adhesiones", señaló Bullrich al inicio de la reunión, entre otros cambios al proyecto, como la reducción de los espacios obligatorios de publicidad de campaña en lugar de su eliminación y la supresión parcial de la veda electoral.

Como anticipó iProfesional la incorporación de las listas colectoras generaba ruido entre los distintos bloques dialoguistas cuyo apoyo necesita el oficialismo. Por caso, el PRO no apoyaba ese punto y tampoco algunos sectores provinciales, lo que complicaba las cuentas tanto para la firma del dictamen como para la votación en el recinto.

"Esto facilita el acuerdo para aprobar la suspensión de las PASO", aseguró a iProfesional el jefe de uno de los bloques luego de que la comisión pasara a otro cuarto intermedio hasta las 16:30, donde el oficialismo buscará firmar el dictamen y dejar el proyecto encaminado para su aprobación.

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