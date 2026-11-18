El exministro de Economía cruzó al Presidente luego de que le atribuyera un "prontuario de expropiaciones" durante una exposición

El enfrentamiento público entre Javier Milei y Domingo Cavallo volvió a escalar con un nuevo intercambio de acusaciones. Esta vez, el cruce alcanzó niveles inéditos.

El ex ministro de Economía respondió a las críticas del Presidente con una frase explosiva. Lo comparó con los "populistas de izquierda" por su cambio de postura sobre hechos históricos.

"Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020", disparó Cavallo en su blog oficial. La pregunta que dejó flotando fue directa: "¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?"

El economista sostuvo que la lectura actual del mandatario sobre los episodios de 1982, 1991 y 2001 coincide con la narrativa que siempre usó la izquierda para atacarlo.

"Que él haya cambiado de opinión no me preocupa por mí sino por lo que pueda significar para el país", sentenció. Para Cavallo, esta transformación contribuye a acentuar el clima de confusión sobre la naturaleza de los problemas económicos actuales.

El ex funcionario acompañó su descargo con un video de una charla entre ambos que data de 2020. En ese momento, cuando todavía estaban en buenos términos, Milei defendía una visión completamente diferente.

Las acusaciones de Milei sobre el "prontuario" de Cavallo

El Presidente había lanzado el primer golpe días atrás. Le atribuyó a Cavallo un "prontuario de expropiaciones" durante sus dos etapas al frente del Ministerio de Economía.

Milei mencionó específicamente tres episodios. El Plan Bonex bajo la presidencia de Carlos Menem. El corralito durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Y la nacionalización de la deuda privada en 1982.

"Cavallo tiene una historia, un prontuario de expropiaciones", afirmó el mandatario en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central. La exposición ocurrió casi en simultáneo con nuevas críticas de Cavallo al rumbo económico.

El Presidente cuestionó además el esquema de convertibilidad, afirmando que "implicó una expropiación entre el 75% y el 90%" porque liquidó pasivos que debían renovarse constantemente.

"Expropiando es fácil", agregó Milei. "Si yo agarro los pasivos que había que renovar todo el tiempo y los expropio, los problemas desaparecen".

El jefe de Estado también reveló detalles sobre el origen de la Convertibilidad. Según su relato, Cavallo condicionó su llegada al Ministerio a la adopción previa de dos medidas.

"Esto me lo contó alguien que era parte del Gobierno: Cavallo, para asumir como ministro, exigió estas dos cosas antes. El Plan Bonex y la dolarización de las tarifas", contó.

La comparación de Milei fue dura. "Es como si Roberto Lavagna le hubiera exigido a Eduardo Duhalde que antes Jorge Remes Lenicov hiciera todo el trabajo sucio por él. Así es fácil, que toda la porquería la haga otro y yo empiezo sobre las cenizas".

El rechazo presidencial a las propuestas de "economistas liberales"

Milei aprovechó el escenario para cuestionar a un sector más amplio. Afirmó que, al comienzo de su gestión, algunos "economistas supuestamente liberales" le propusieron medidas extremas.

Esas sugerencias incluían provocar una hiperinflación deliberada. También avanzar sobre derechos de propiedad, atacando principalmente a los bancos.

"Que reventara la híper y hacer grandes expropiaciones", resumió el Presidente. Las alternativas implicaban trabajar sobre los pases a un día y defaultear la deuda del Tesoro.

"Eso claramente hubiera generado una hiperinflación, puesto las tasas de interés en la estratosfera, con un riesgo país enorme", advirtió Milei.

El mandatario calificó esas propuestas como inviables desde lo económico. Pero sobre todo, las consideró inadmisibles desde lo ético.

"Hubieran dañado aún más el derecho de propiedad y hubieran hecho absolutamente inviable cualquier recuperación", sostuvo. "Hubiéramos arrancado robándole a la gente", sentenció.

La advertencia de Cavallo sobre el rumbo económico

Los dichos presidenciales coincidieron con una exposición de Cavallo en un seminario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. El tema era "La Convertibilidad y los planes de estabilización".

Allí, el ex ministro lanzó una advertencia sobre el futuro cercano. Alertó que el Gobierno podría atravesar problemas antes de los comicios de 2027.

"Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo", afirmó Cavallo sobre la necesidad de modificaciones monetarias, cambiarias y financieras.

El economista planteó que la apertura a la competencia externa requiere condiciones específicas. Las empresas argentinas deben poder competir en igualdad de condiciones con las extranjeras.

De otro modo, las firmas podrían quedar fuera del mercado. Pero no por la competencia internacional en sí, sino por las distorsiones y los costos que soportan localmente.

Las críticas al tipo de cambio y la estrategia del BCRA

Cavallo también cuestionó la cotización actual del dólar. Señaló que no equivale a un "tipo de cambio de equilibrio" ni responde a un sistema de precios relativos favorable para el crecimiento.

Por ese motivo, consideró que el debate debe enfocarse en el levantamiento total de los controles cambiarios. Antes que en una devaluación, aclaró.

Respecto del Banco Central, Cavallo sostuvo que la entidad debería priorizar la compra de divisas. El objetivo: incrementar sus reservas de manera significativa.

Añadió que esas adquisiciones tendrían que ser relevantes. El temor a la emisión de pesos, según el ex ministro, no debería limitar esa estrategia.

Una mayor confianza permitiría que los operadores vendieran dólares al BCRA al precio fijado por el mercado. Los pesos emitidos como consecuencia aportarían liquidez a los mercados de crédito internos y externos.

También podrían favorecer una remonetización de la economía si aumentara la demanda de dinero, según el análisis de Cavallo.

"Hoy no tenemos una moneda confiable porque seguimos teniendo controles de cambios", afirmó el economista.

Cavallo recordó que desde 2024 advertía sobre los efectos de mantener las restricciones cambiarias junto con un tipo de cambio atrasado. De acuerdo con su relato, esa posición derivó en su alejamiento de Milei.

El distanciamiento resulta particularmente llamativo. En 2021, el libertario había definido a Cavallo como el "mejor ministro de Economía de la historia argentina".

Las críticas del ex funcionario por el esquema cambiario y monetario quebraron esa relación. Su mirada también le valió duros cruces con el actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.