Se aprobó con 71 votos a favor y ninguno en contra. Criterios estables para pensiones y fiscalización. La presión social y política al Gobierno

Luego de varios meses de disputa parlamentaria el Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, impulsada por el oficialismo bajo la presión que ejercieron opositores y también sectores aliados al gobierno de Javier Milei, por la reticencia a cumplir y sostener las prestaciones contempladas en la actual Ley de Emergencia en Discapacidad.

El proyecto, que se convirtió en ley con 71 votos a favor y ninguno en contra, establece las condiciones para acceder a las pensiones no contributivas por discapacidad e invalidez laboral, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, y fija la posibilidad de cobrar el beneficio aún cuando la persona acceda a un trabajo registrado, siempre que la remuneración no supere los dos salarios mínimos.

La iniciativa nació de la necesidad de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de evitar que la oposición peronista/kirchnerista prorrogará la ley de emergencia (27.793), que caduca el 31 de diciembre. Casi desde el inicio de la gestión libertaria, Milei se resistió entre vetos y disputas parlamentarias a cumplir con esa norma.

El Gobierno perdió esa pulseada y, para evitar que se prorrogara la emergencia y la oposición se llevara un triunfo legislativo, el oficialismo en Diputados consensuó este proyecto con el PRO, la UCR y aliados provinciales, que también presionaron al Ejecutivo por el pago de la deuda con prestadores del área y por una solución política al reclamo de miles de familias.

Así se arribó al texto que el Senado convirtió en ley este jueves y que mantiene casi todos los puntos de la norma actual, con la diferencia de que se elimina la palabra "emergencia". El argumento del oficialismo es que se abandona ese concepto y se pasa, en cambio, a un marco legal estable que no requiere renovación anual y que por lo tanto da mayor previsibilidad a los beneficiarios y sostenibilidad financiera a las prestaciones.

La nueva Ley de Discapacidad, entre la resignación de Milei y la visita del Papa

Tras ser aprobado por la Cámara baja con 237 votos a favor, el proyecto quedó blindado frente a posibles modificaciones en el Senado. Esta fue una posibilidad que se barajó en le Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo, custodio del equilibrio fiscal que para Milei es innegociable.

Según supo iProfesional, la jefa del bloque de senadores oficialista, Patricia Bullrich, recibió en las últimas semanas algún pedido de esa cartera para hacer retoques al proyecto, pero lo rechazó.

Esa negativa no tuvo tanto que ver con la tensión que existe entre la cúpula libertaria y la senadora, sino con el hecho de que la mayoría con la que se aprobó el proyecto en Diputados -casi unanimidad- obligaría al Senado a reunir más de 60 votos para modifcar el texto, una tarea casi imposible y políticamente riesgosa para el oficialismo.

Pero además, entre el tratamiento de Diputados y el del Senado se produjo la visita del papa León XIV, quien fue al Cottolengo Don Orione e hizo hincapié en en que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad". Muchos senadores lo remarcaron durante el debate. Esa postura también metió presión al oficialismo para avanzar con la nueva ley sin más demoras.

¿Cuáles son los puntos principales de la nueva Ley de Discapacidad?

La nueva norma mantiene el valor de las pensiones no contributivas (equivalentes al 70% de la jubilación mínima) y la actualización mensual, así como la posibilidad de que sean compatibles con un empleo registrado, siempre que la remuneración no supere los dos salarios mínimos. A valores de hoy, esa suma equivale a $797.600.

La prestación continuará actualizándose de acuerdo con las disposiciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), regulado por la Ley 24.241. Por lo tanto, no contempla un aumento específico ni modifica la fórmula de cálculo. El valor de ambos beneficios seguirá vinculado a la evolución del haber jubilatorio mínimo.

También mantiene como hasta hoy el nomenclador universal, que es el listado oficial que fija los precios y aranceles para las prestaciones básicas de atención (como rehabilitación, transporte o acompañantes) y la actualización de los valores por IPC.

Además, establece que las pensiones serán compatibles con otros programas de asistencia, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), y un artículo para garantizar la cobertura de salud para las pensiones por invalidez y por discapacidad sin distinción.

Pensión por discapacidad, trabajo formal y auditorías: ¿qué pasa si se supera el límite de ingresos?

Al conservar la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión no contributiva con un empleo formal, los titulares podrán trabajar en relación de dependencia o inscribirse en los regímenes tributarios general o simplificado, siempre que sus ingresos no alcancen ni superen los dos salarios mínimos.

Si las remuneraciones llegan a ese límite o lo superan, la prestación quedará suspendida automáticamente durante el período en que se mantenga esa situación. Cuando finalice la relación laboral o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del límite establecido, el titular podrá solicitar la rehabilitación de la pensión.

En ese marco, cobra relevancia el sistema permanente de auditorías periódicas que establece la nueva ley para verificar que los titulares de las pensiones por invalidez laboral y discapacidad cumplan con las condiciones necesarias para cobrarlas.

La tarea estará a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, que podrá cruzar información con las bases de datos de la Secretaría de Trabajo, ANSES, ARCA, el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (ReNaPer).

El procedimiento también contempla garantías para los beneficiarios. Si del cruce de información surge que una persona no cumple con alguno de los requisitos, la Secretaría Nacional de Discapacidad deberá notificarla, informar los motivos de la observación y establecer un plazo para presentar un descargo. Una vez vencido ese plazo, el organismo podrá disponer la suspensión preventiva de la prestación.

Sin embargo, la suspensión no impedirá que el titular solicite la rehabilitación inmediata y provisoria de la pensión mientras se resuelve el procedimiento administrativo, cuando sostenga que no incurrió en el incumplimiento señalado.

Cómo se financiarán las pensiones y las prestaciones por discapacidad

La iniciativa apunta a establecer un mecanismo permanente de financiamiento para el sistema de pensiones y para las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad. Así, establece que los gastos para su aplicación serán afrontados inicialmente con las partidas del Ministerio de Salud para el área de discapacidad.

Pero el proyecto establece que si esos créditos no alcanzaran, se podrá cubrir el excedente con partidas de la Jurisdicción 91, correspondiente a las Obligaciones a Cargo del Tesoro. Además, establece una garantía presupuestaria: las leyes de presupuesto deberán asegurar los recursos necesarios para sostener el sistema y el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al contemplado en el ejercicio inmediato anterior.

Este fue uno de los reclamos que hicieron los bloques aliados, en particular el diputado misionero Oscar Herrera Ahuad, que trabajó intensamente para arribar a un consenso sobre el texto de la nueva ley.

Asimismo se incorporó una disposición transitoria para regularizar los pagos pendientes de las compensaciones previstas en el artículo 13 de la Ley 27.793, destinadas a los prestadores que hayan cumplido los requisitos establecidos por esa norma, algo que el PRO y la UCR le habían reclamado al oficialismo.

El debate en el recinto y el mensaje político a Milei

Como ocurrió antes en Diputados, el debate en el Senado abundó en reclamos por parte de la oposición y de bloques aliados a Milei para que se cumpla con la nueva Ley de Discapacidad. Y es que pese a la eventual aprobación, persiste la desconfianza sobre la verdadera voluntad del Gobierno.

Milei había vetado la ley de emergencia anterior pero no pudo defender su veto en el Congreso. La nueva ley es el resultado de un oficialismo que se vio acorralado y sin más margen de maniobra para sostener el plan de ajuste del Gobierno en esa área puntual y presionado, además, por el mensaje del Papa, aunque LLA intente destacar que avanzaron con una norma "superadora" de la anterior.

En ese marco, el senador Agustín Monteverde, miembro informante del oficialismo en este tema, puso de relieve que esta Ley de Discapacidad "toma las herramientas de la ley 27.793 de emergencia, pero las convierte en un esquema jurídico estable".

Los aliados, en tanto, coincidieron con los opositores en las advertencias al Gobierno y las referencias al mensaje del Papa. El radical Maximiliano Abad, por ejemplo, recordó la frase del Sumo Pontífice sobre la necesidad de proteger a las personas con discapacidad y apuntó: "Hoy votamos esta ley y mañana empieza la obligación de cumplirla".

El peronismo adelantó su apoyo a la ley pero remarcó que se quedan con "la sensación de que no van a querer aplicarla, de que van a encontrar siempre un pero, una cuestión presupuestaria", como señaló el santafesino Marcelo Lewandowski.

Sobre el final del debate, la peronista Juliana di Tullio, remarcó que cuando el Papa fue al Cottolengo Don Orione "ahí descrubió el Gobierno que hay personas con discapacidad y además tuvieron que pagarle (a la institución) una deuda de casi mil palos".

Por su parte, Bullrich eligió destacar el "acuerdo político y social" en torno a la nueva ley, al tiempo que afirmó que las prestaciones que se incluyeron "son mucho más adecuadas en las leyes de emergencia, en los parches que se habían votado".