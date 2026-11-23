En plena tensión parlamentaria, el Gobierno define estrategias junto a figuras centrales para avanzar con los proyectos de reforma electoral y PASO

La mesa política del Gobierno se reunirá este martes a las 13 en Casa Rosada. El encuentro definirá la estrategia legislativa para una semana que puede marcar el rumbo del oficialismo en el Congreso.

La reforma electoral encabeza la lista de prioridades. El jueves, el oficialismo buscará tratarla en el Senado con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Pero no es el único frente abierto. La agenda incluye la ley de ludopatía, que empezará a debatirse el miércoles en comisiones de la Cámara Alta, justo cuando vence el estado parlamentario de la media sanción obtenida en Diputados.

El oficialismo enfrenta una semana decisiva. El jueves también prevé avanzar con el Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA).

La convocatoria llega en la recta final del período ordinario. El Gobierno necesita coordinar los últimos movimientos antes de las sesiones extraordinarias.

Quiénes participan de la reunión en Casa Rosada

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, encabezará el encuentro. La hermana del Presidente convocó a los referentes del ala política que vienen negociando con los bloques aliados.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional, Eduardo "Lule" Menem, serán piezas clave. Ambos llevan adelante las conversaciones para garantizar los respaldos necesarios en ambas cámaras.

También estarán presentes el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; y el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt.

Completarán la mesa el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández.

La reforma electoral y el fin de las PASO en el centro del debate

La eliminación de las PASO constituye uno de los principales objetivos del Gobierno. La reforma apunta a cambiar el sistema electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El oficialismo busca avanzar con la modificación del calendario electoral y suprimir las primarias obligatorias, un mecanismo que consideran costoso e innecesario para la competencia política.

El proyecto deberá tratarse el jueves en el Senado. Los libertarios confían en reunir los votos necesarios, pero saben que cada negociación cuenta.

La reforma incluye otros cambios en el sistema electoral. El Gobierno quiere llegar a 2027 con un marco normativo diferente al actual.

Ley de ludopatía: el proyecto que divide al oficialismo

El miércoles arranca el debate en comisiones de la Cámara Alta. La ley de ludopatía obtuvo media sanción en Diputados, pero ahora el tiempo corre en contra.

El bloque de La Libertad Avanza en el Senado aspira a obtener dictamen del proyecto. Sin embargo, dentro del oficialismo hay posiciones encontradas.

Algunas voces oficiales advierten que, si se trata el articulado que pide la Iglesia, el proyecto será vetado. "Es como la Ley Seca, no tiene sentido", argumentaron ante la agencia Noticias Argentinas.

La tensión expone las diferencias internas. Mientras el Gobierno dice apoyar la iniciativa en público, en privado algunos funcionarios cuestionan su viabilidad.

Jueves cargado: Presupuesto 2027 y reforma del BCRA

El mismo día que se trate la reforma electoral, el oficialismo prevé avanzar con dos proyectos económicos clave. El Presupuesto 2027 y la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central están en agenda.

La reforma del BCRA busca modernizar la estructura del organismo y darle nuevas herramientas de política monetaria al Gobierno de cara al segundo mandato de Javier Milei.

El Presupuesto, en tanto, fija el marco fiscal para el año electoral. El oficialismo necesita aprobarlo para evitar que se prorrogue automáticamente el del año anterior.

Ambas iniciativas requieren negociaciones complejas. El Gobierno deberá garantizar acuerdos con bloques aliados para evitar sorpresas en el recinto.

La mesa política del martes será clave para coordinar esta estrategia. Con la hoja de ruta delimitada, el oficialismo intentará imprimirle ritmo a sus proyectos en la última semana del período ordinario.