El Gobierno avanza con un giro en la conducción nacional mientras busca estabilizar la atención y responder a los reclamos de usuarios y prestadores

El Gobierno oficializó cambios en la conducción del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) y desplazó a sus dos máximas autoridades. Verónica Gabriela Pérez asumió como directora ejecutiva del organismo, mientras que Elizabeth Ana Osterberg fue designada subdirectora ejecutiva. Los cambios implican la salida de Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo, quienes estaban al frente de la institución desde diciembre de 2023.

Las designaciones y renuncias quedaron formalizadas mediante el Decreto 1412/2026, publicado en el Boletín Oficial. El anuncio había sido realizado por el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, que explicó que el recambio responde a una nueva etapa de gestión orientada a profundizar la modernización del organismo, optimizar sus recursos y mejorar la calidad de las prestaciones.

La renovación se produce en un contexto de dificultades financieras y operativas para la obra social de los jubilados, que cuenta con casi seis millones de afiliados. Durante 2026, el PAMI acumuló demoras en las transferencias del Tesoro y deudas con clínicas, sanatorios y otros prestadores. También hubo reclamos de profesionales médicos por honorarios atrasados y aranceles, que derivaron en interrupciones y dificultades en la atención en distintas regiones del país.

Quién es Verónica Gabriela Pérez, la nueva directora ejecutiva del PAMI

Verónica Gabriela Pérez tiene 55 años, es abogada y escribana y cuenta con antecedentes en la administración pública. Antes de incorporarse al PAMI, se desempeñó en las intendencias de Hurlingham y Morón, durante gestiones municipales del peronismo y del PRO, respectivamente.

Su llegada al organismo se produjo en 2025, cuando fue designada directora de la Unidad de Gestión Local (UGL) VIII de San Martín. Desde esa dependencia estuvo a cargo de la gestión territorial de los servicios del instituto.

En septiembre de 2026 asumió como coordinadora ejecutiva del PAMI, en reemplazo de Juan Cruz Montero, cuya desvinculación fue vinculada oficialmente con su intención de concentrarse en un proyecto personal relacionado con las elecciones del Club Atlético Vélez Sársfield.

Según fuentes oficiales, Santiago Caputo acompañó personalmente a Pérez durante su presentación ante los equipos del organismo. La nueva directora ejecutiva mantiene así un vínculo con el entorno del asesor presidencial.

Desde el Gobierno destacaron su trayectoria profesional y su experiencia dentro del PAMI, además de su conocimiento de la estructura administrativa y operativa de la institución.

Elizabeth Ana Osterberg, la médica que llega a la subdirección del PAMI

La nueva subdirectora ejecutiva es Elizabeth Ana Osterberg, médica con una extensa trayectoria dentro del organismo. Antes de incorporarse a la administración nacional, trabajó en el sistema sanitario bonaerense, entre otros ámbitos, en el Hospital Zonal Zenón Videla Dorna, de San Miguel del Monte.

Su ingreso a la Administración Pública Nacional se produjo en junio de 2010. En marzo de 2012 comenzó a desempeñarse como jefa de división del PAMI y, en agosto de 2014, pasó a ocupar una jefatura de departamento, función que ejerció hasta junio de 2016.

En julio de ese año asumió al frente de la Subgerencia de Administración de Prestaciones Médicas, un área vinculada con la organización de los servicios asistenciales. Permaneció en ese puesto durante más de ocho años.

Hacia fines de 2024 fue trasladada a la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios. Durante 2025 se desempeñó como asesora de la Unidad Técnico Médica y representó al PAMI en encuentros del sector sanitario relacionados con la implementación de la receta electrónica y la digitalización de las órdenes médicas.

Su recorrido dentro de la estructura del organismo continuó en 2026. En agosto fue designada directora de la Unidad Técnico Médica y, en septiembre, pasó a integrar la Comisión de Seguimiento de los Convenios con Entidades Farmacéuticas y Laboratorios Adherentes, encargada del seguimiento de los acuerdos con el sector farmacéutico.

Por qué salieron Esteban Leguízamo y Carlos Zamparolo

Esteban Leguízamo y Carlos Blas Zamparolo habían asumido como director y subdirector ejecutivo del PAMI, respectivamente, el 21 de diciembre de 2023, durante los primeros días de la gestión de Javier Milei.

Leguízamo había desarrollado previamente distintas funciones técnicas dentro del organismo, mientras que Zamparolo provenía de la conducción de DOSUBA, la obra social de la Universidad de Buenos Aires.

La salida de ambos funcionarios se produjo después de varios meses de diferencias internas por el manejo de áreas estratégicas del PAMI. En septiembre de 2026, los dos se reunieron con el ministro de Salud, Mario Lugones, y manifestaron su malestar por la participación de funcionarios vinculados al entorno de Santiago Caputo en decisiones relevantes de la institución.

Esos desacuerdos se habían acumulado durante los meses anteriores y terminaron derivando en el recambio de las autoridades, una decisión impulsada desde la Casa Rosada.

Con la formalización de las renuncias y las nuevas designaciones, el Gobierno cerró la etapa de Leguízamo y Zamparolo al frente del organismo.

Qué objetivos tendrá la nueva conducción del PAMI

El Ministerio de Salud señaló que la nueva gestión tendrá como ejes principales:

La eficiencia administrativa y la simplificación de los procedimientos internos

y la simplificación de los procedimientos internos El fortalecimiento de los mecanismos de control

Mejorar la utilización de los recursos disponibles

Garantizar que se traduzcan en servicios y prestaciones para los afiliados

Consolidar un PAMI con mayor capacidad de respuesta a las necesidades de sus afiliados

El desafío de las nuevas autoridades será conducir un organismo que atiende a casi seis millones de jubilados y pensionados y que durante 2026 enfrentó reclamos de prestadores, dificultades en los pagos y problemas de atención en distintas jurisdicciones.

Al anunciar los cambios, la cartera sanitaria sostuvo que busca consolidar un PAMI con mayor capacidad de respuesta a las necesidades de sus afiliados. También agradeció a Leguízamo y Zamparolo por su desempeño durante sus respectivas gestiones.