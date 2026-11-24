Serán ejes centrales de su informe de gestión en el Senado, en un contexto difícil para el plan económico. Atención a la reforma electoral

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dará este miércoles al Senado su primer informe de gestión desde que asumió el cargo y la situación que le tocó para su debut no es la más cómoda. Su intención es poner el foco en ejes puntuales de la gestión, como las inversiones comprometidas por casi u$s80 a través del RIGI, pero la entrada de la economía en recesión técnica y las subas del dólar y el riesgo país tensan el clima para el debate.

Como siempre se hace, el jefe de Gabinete envió a la Cámara alta el informe anticipado y por escrito con 1.287 respuestas a las preguntas que le hicieron llegar los senadores. A partir de las 15:00 realizará su exposición en el recinto, donde tanto él como los legisladores profundizarán en los temas del cuestionario que le mandaron, el cual giró principalmente sobre la actividad, el consumo y el empleo, entre otras cuestiones.

Santilli hablará ante el Senado un día después de que el índice de actividad económica que publica el INDEC confirmara que el país entró oficialmente en recesión, mientras el dólar tocó los $1.615 y el riesgo país superó los 1.100 puntos, y un día antes de que los senadores traten la suspensión de las PASO, un objetivo que Javier y Karina Milei le encargaron a él.

En ese marco, su defensa de la gestión de Milei ante el Senado tiene un doble desafío: contrarrestar los dardos que lanzará la oposición contra el plan económico con datos más favorables y exhibir cintura política para que ningún cruce verbal ponga en riesgo la aprobación de la reforma electoral, que requiere del apoyo de aliados escurridizos.

Orden fiscal, inversiones por RIGI y los ejes centrales del informe de Santilli al Senado

Uno de los ejes de la exposición de Santilli, según anticipan en su entorno, será el "orden de las cuentas públicas". En el informe escrito el jefe de Gabinete ratificó el compromiso del gobierno de Milei con el equilibrio fiscal e incluso destacó en ese sentido el ahorro de U$S 3.491 millones por año solo con la reducción del empleo público (46.502 puestos menos desde 2023).

Otro de los ejes en los que intentará focalizar su exposición "la importancia del desarrollo" del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Santilli pondrá el acento en que ya hay 51 proyectos dentro de ese programa, de los cuales 30 ya están aprobados y representan una inversión total de u$s 79.417 millones.

De esos proyectos ya aprobados dentro del RIGI ya se ejecutaron u$s 7.795 millones y se estima que generarán 41.293 empleos directos y 111.090 indirectos. En tanto, otras 21 iniciativas productivas de inversión están aún en evaluación y reportarían u$s 139.086 millones más en inversiones para el país. Santilli tratará de llamar la atención sobre estos datos.

Los otros ejes de su informe serán que el Gobierno avanza, pese a todo, con el cronograma de baja de retenciones hasta 2028 (trigo y cebada bajaron al 5,5%, el maíz llegará al 7,5% a fines de 2027 y al 5,5% a fines de 2028 y la soja al 15% en diciembre de 2028) y que además el acuerdo comercial con Estados Unidos permitiría recuperar exportaciones por u$s 1.013 millones, al quedar más de 1.600 productos argentinos sin aranceles recíprocos.

El jefe de Gabinete también destacará que el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur comenzaría a operar en marzo de 2027, en una defensa de la gestión de Milei para el sector energético, una de las "joyas" del plan económico.

Recesión, dólar y la tensión para el plan de Milei y Caputo, como telón de fondo

Sobre esos ejes Santilli defenderá la gestión de Milei y del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, en un momento de malas noticias encadenadas para el Gobierno que los senadores de la oposición y también algunos dialoguistas críticos no quieren dejarán pasar. "El plan hace agua, no hay chance de no hablar del riesgo país o del dólar", comentaron la bancada peronista a iProfesional.

La publicación del EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) que confirmó que la economía entró en recesión será otro punto en la mira de los senadores de la oposición, porque representa un punto débil para el dogmatismo económico de Milei en momentos en que el oficialismo ya trabaja por su reelección. A eso se suma que el dólar minorista sube y agita los temores sobre un eventual vuelco de los ahorristas a esa moneda, algo que todas las gestiones temen cuando se encaminan a las elecciones.

En el recinto del Senado, Santilli tendrá la difícil tarea de desacreditar a los opositores que intenten presentar esos datos como una muestra de "fracaso" del programa económico, especialmente en momentos en que la Casa Rosada se hace eco de los rumores y versiones sobre la situación de Caputo, para rechazarlos.

"Descartamos esta idea, esta especulación mediática de la salida del ministro Caputo. No es la primera vez que lo hacemos, lo volvemos a hacer", señaló el vocero presidencial, Adrián Ravier, este martes luego de la reunión de la mesa política que encabeza Karima Milei, a la que asistió el ministro.

Junto con los datos económicos, el clima político interno del Gobierno también es un factor que orientará en cierta forma la presentación de Santilli, abocado por estos días a que avancen la reforma electoral en el Senado y el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados.

El doble desafío para Santilli: defender el programa y cuidar la reforma electoral

El tratamiento de esos temas incomoda al exdirigente del PRO para su primer informe como jefe de Gabinete. Según supo iProfesional de fuentes parlamentarias hace algunas semanas hubo un intento de postergar la visita al Senado porque Santilli tendrá que estar pendiente al mismo tiempo de las negociaciones y el punteo de votos para esas iniciativas.

Se prevé que un "súper jueves" al día siguiente del informe de Santilli. La Cámara de Diputados sesionaría para tratar el Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central (entre otros temas) mientras el Senado se aboca a la reforma electoral, cuyo punto de mayor interés para el Gobierno es la suspensión de las PASO.

La votación del Presupuesto 2027 depende en buena medida de un acuerdo entre el Gobierno y bloques provinciales por la ley de biocombustibles que impulsan los diputados de Córdoba y de Santa Fe pero que se frenó por críticas del PRO. Algunos supeditan su apoyo para el proyecto presupuestario a que se incluya ese otro tema en la agenda.

En tanto, el oficialismo necesita alcanzar 37 votos para darle media sanción en el Senado a la reforma electoral. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, confía en tener 40 voluntades para la suspensión de las PASO, pero el conteo fluctúa porque la iniciativa contempla otros temas (Ficha Limpia, retoques a la Boleta Única en Papel, etc.). Santilli tendrá la oportunidad de mandar algún mensaje a los dialoguistas que se suben el precio en las horas previas a la sesión.

La última sesión informativa en el Senado fue el 26 de junio de 2025, cuando el jefe de Gabinete era Guillermo Francos, quien se retiró sin concluir con su informe, supuestamente ofendido porque una senadora peronista lo llamó "mentiroso". El escenario que le toca ahora a Santilli es más complejo que el de aquel entonces, porque desde su llegada al Ejecutivo es el encargado de abrochar los acuerdos para la reforma electoral y el Presupuesto.

En ese contexto, el primer informe de gestión de Santilli en el Senado también tendrá que velar porque nada de lo que diga o de lo que ocurra durante la sesión complique los objetivos excluyentes del gobierno de Javier Milei para la última parte del año y en especial la suspensión de las PASO. El jefe de Gabinete asegura hace meses que tiene los votos para cumplir con esa misión.