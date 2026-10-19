La OPC calcula un alza real del 2,5% en el gasto previsional para 2027, pero la cifra no determina cuánto cobrarán los jubilados ni si subirá el bono

El Presupuesto 2027 todavía debe superar el debate legislativo, pero el proyecto ya ofrece una referencia sobre los recursos que el Estado prevé destinar al sistema previsional. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el gasto en prestaciones contributivas y semicontributivas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aumentaría un 2,5% en términos reales durante el próximo año.

El documento calcula, además, que esas prestaciones equivaldrán a cerca del 5,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Se trata de proyecciones sobre las cuentas públicas: no anticipan una suba general del 2,5% para los jubilados ni implican que todos los beneficiarios recibirán un refuerzo adicional.

Por qué el aumento del gasto no define cuánto cobrarán los jubilados

Para estimar la evolución de los haberes hay que mirar el mecanismo de actualización previsional, no solamente las cifras del Presupuesto. El Decreto 274/2024 establece que las jubilaciones y pensiones se ajusten cada mes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec, con un retraso de dos meses.

En el proyecto presupuestario, el Gobierno utiliza una previsión de inflación del 18% anual para 2027. Esa hipótesis funciona como uno de los parámetros para elaborar las cuentas del Estado, pero no constituye un aumento anunciado para los titulares de prestaciones previsionales.

El porcentaje que se aplique a cada haber dependerá de los datos de inflación que se conozcan durante el año y de su impacto en el cálculo mensual de la movilidad. Por eso, con la información presupuestaria disponible no es posible establecer de antemano cuánto cobrará cada jubilado en los distintos meses de 2027.

Jubilación mínima y bono previsional: qué se sabe para 2027

Los titulares de la jubilación mínima también continuarán sujetos a la fórmula de movilidad mientras siga vigente el esquema actual. Sus haberes tendrán las actualizaciones que correspondan según el IPC, sin que la proyección general del gasto determine por sí misma el monto final.

El bono previsional, en cambio, no forma parte de ese mecanismo automático. El refuerzo de hasta $70.000 depende de decisiones particulares del Poder Ejecutivo, que define su continuidad y su importe.

En consecuencia, el aumento real previsto para las erogaciones previsionales no permite concluir que el bono tendrá una mejora durante 2027. Para confirmar si se mantiene, cambia o deja de pagarse, será necesario contar con una decisión oficial.

El proyecto presupuestario aún debe completar su tratamiento en la Cámara de Diputados y el resto del trámite legislativo. Hasta entonces, las cifras de la OPC deben leerse como estimaciones del gasto público, no como una confirmación de los montos que percibirán los jubilados.

Los haberes seguirán ajustándose según la inflación y la movilidad vigente

Inflación: qué esperan los economistas para los próximos meses y cómo impactaría en las jubilaciones

Las proyecciones de inflación ofrecen una referencia para anticipar cómo podría evolucionar el costo de vida en los próximos meses. El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, publicado el 6 de octubre, mostró que los analistas esperaban variaciones mensuales inferiores al 2% para buena parte del período que resta de 2026 y el comienzo de 2027.

La encuesta se realizó entre el 28 y el 30 de septiembre y reunió respuestas de 44 participantes, entre consultoras, centros de investigación y entidades financieras. De acuerdo con la mediana de sus estimaciones, la inflación de septiembre se ubicó en una proyección del 1,9%, mientras que para el conjunto de 2026 se espera una suba acumulada de precios del 30%.

Qué inflación proyecta el mercado para los próximos meses

El relevamiento prevé una desaceleración en octubre y noviembre, seguida por un repunte moderado en diciembre. Las estimaciones mensuales son las siguientes:

Octubre de 2026: 1,7%.

Noviembre de 2026: 1,6%.

Diciembre de 2026: 1,8%.

Enero de 2027: 1,6%.

Febrero de 2027: 1,6%.

Marzo de 2027: 1,7%.

Estos porcentajes son pronósticos de los analistas consultados y no datos oficiales ya confirmados. El resultado definitivo de cada mes dependerá de la evolución de los precios y de la medición que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Cómo puede repercutir la inflación en los haberes de Anses

Las expectativas sobre los precios también son relevantes para quienes cobran jubilaciones y pensiones. La movilidad previsional toma como referencia el IPC con dos meses de diferencia, por lo que la inflación registrada en cada período incide en las actualizaciones posteriores.

Si se cumplieran las previsiones del REM, los aumentos asociados a esos meses podrían ubicarse en torno a los porcentajes estimados. Sin embargo, no se trata de incrementos confirmados: el ajuste aplicable se determina a partir del dato oficial correspondiente y del calendario previsto por la normativa.

Además, una desaceleración de la inflación no significa que los precios bajen. Implica que, en promedio, aumentarían a un ritmo menor. Para los jubilados, el efecto sobre el poder adquisitivo dependerá de la relación entre esas subas y la evolución de sus ingresos.

Por eso, las proyecciones del mercado permiten seguir la tendencia esperada, pero no anticipan con certeza los próximos aumentos. Los datos oficiales del Indec serán los que permitan conocer las variaciones efectivas y calcular las actualizaciones previsionales correspondientes.