El gobierno de Javier Milei enfrenta este jueves su "Día D" legislativo con sesiones simultáneas en las dos Cámaras del Congreso. Mientras el Senado debate la reforma electoral que suspende las PASO de 2027 y la nueva Ley de Ludopatía, en Diputados se discute el Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central (BCRA), entre otros temas.

Ambas sesiones están convocadas para las 12:00. La cita se da en medio de un clima financiero tenso, marcado por la suba del dólar oficial -que alcanzó un nuevo máximo nominal por encima de los $1.600-, la escalada del riesgo país por encima de los 1.100 puntos básicos y el reciente dato del INDEC que confirmó la entrada de la economía en recesión.

En la Casa Rosada le bajan el tono a ese último punto. Milei ratificó puertas adentro a Luis Caputo como ministro de Economía y mandó a desalentar rumores insidiosos de salida. En el oficialismo insisten en que el Presidente no quiere cambios en el programa y, por estas horas, esperan que el "súper jueves" del Congreso aroje una seguidilla de triunfos políticos que cambien el clima.

El Gobierno busca exhibir gobernabilidad con un avance de leyes estructurales y que el mercado tome nota. En ese plan, la eventual aprobación de la reforma electoral y del Presupuesto 2027 (ambos tendrían media sanción y terminarán de tratarse en sesiones extraordinarias de diciembre) podrían ser presentados como muestra de que Milei consolida sus acuerdos políticos.

Otro tanto aportaría la reforma de la carta orgánica del BCRA como pretendida señal al mercado de que la estricta política monetaria y fiscal de Milei tiene posibilidad de perdurar, con aval político. Y es que el Gobierno busca, precisamente, que la intensa agenda del Congreso este jueves sea vidriera de una fortaleza política que compense la debilidad del plan económico que olfatea el mercado. Y que eso ayude, desde ya, a calmar las aguas financieras.

La suspensión de las PASO: el debate en el Senado de un tema clave para la reelección de Milei

En la Cámara Alta el eje de la sesión pasa por la reforma electoral, que contempla la suspensión de las PASO de 2027 y la normativa de Ficha Limpia. También introduce cambios en la Boleta Única en Papel (con casillero de "lista completa" y posibilidad de simultaneidad con las provincias) y en la organización de los partidos políticos.

Lo central para Milei es la suspensión de las PASO. En la mesa política que encabeza Karina Milei consideran que para buscar la reelección en 2027 lo mejor es que no haya elecciones primarias, porque ayudarían a la oposición -especialmente al peronismo de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa- a ordenar sus internas y conllevan el riesgo además de que un mal resultado altere a los mercados y los complique para la elección general.

Tanto Santilli -que negoció con los gobernadores- como Bullrich confían en tener alrededor de 40 votos para suspender las PASO, según confirmaron a iProfesional fuentes del bloque LLA. El resto del proyecto todavía está sujeto a negociaciones. A los libertarios les costó firmar el dictamen para ir al recinto. Algunos senadores de bloques provinciales se hicieron desear hasta último minuto.

El oficialismo necesita 37 votos para darle media sanción a la reforma. Con 21 propios, LLA depende de esos bloques provinciales, del PRO y fundamentalmente de la UCR, donde los diez senadores se inclinan a favor de la suspensión de las PASO pero algunos podrían diferenciarse en algún otro punto del proyecto. Esa situación se extiende a los otros dialoguistas.

Como contó iProfesional la bancada oficialista acordó varios cambios al proyecto original para asegurarse el apoyo, pero los aliados suelen hacer valer su apoyo todo lo que pueden cuando los tiempos apremian. Más si del otro lado del Salón de Pasos Perdidos se debate al mismo tiempo el Presupuesto 2027 que asigna los recursos a sus provincias.

El juego online también está en la agenda: expectativa por un acuerdo

El temario del Senado incluye también la ley de prevención de la ludopatía, cuyo tratamiento urge para evitar que la media sanción aprobada por Diputados en 2024 pierda estado parlamentario. El tema se trató el día anterior en comisiones, donde asomó un principio de acuerdo entre La Libertad Avanza y el peronismo que tendrá que reflejarse en el recinto.

Para evitar que el proyecto caiga -un reclamo de la oposición, de la Iglesia y también una intención declarada de Bullrich- el oficialismo aceptó votar el texto original que aprobó la Cámara de Diputados, pero puso como condición que la oposición acompañe en la misma sesión un proyecto complementario con modificaciones.

Bullrich delimitó tres prioridades para esa reforma: restringir la publicidad, facultar al Enacom para bloquear plataformas sin dominio ".bet" que operan en redes sociales sin control de ingreso y reforzar la protección de los menores. En paralelo, impulsa la eliminación del artículo 17, que impide a operadores del juego integrar comisiones directivas de clubes deportivos.

Si se cumple el acuerdo, esta iniciativa tendría media sanción y cuando Diputados la apruebe modificaría la ley que sancionaría el Senado este jueves, cuyo eje es la prohibición de toda publicidad, promoción y patrocinio del juego online, incluyendo auspicios a equipos y deportistas, "naming" de estadios y publicidades con influencers.

La sesión incluye también la prórroga del Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.912) que el Gobierno trató de derogar para el 31 de diciembre próximo. La norma vigente se extendería, en principio, por seis meses.

Presupuesto 2027 y reforma del BCRA, bajo la lupa en Diputados

En paralelo, la Cámara de Diputados sesionará con el proyecto de Presupuesto 2027 y la reforma de la carta orgánica del BCRA como temas centrales. Este último proyecto es el único que se convertirá en ley si se aprueba. Milei le otorga un valor trascendental porque resume su mirada sobre la relación entre economía y política.

La ley le permitiría al Presidente consagrar la prohibición de que el Central financie al Tesoro vía emisión, un mecanismo que para él representa "el robo de la política". Así lo indicó cuando presentó el proyecto por cadena nacional, en una muestra más de la importancia que le otorga.

El tema se demoró más de lo que preveían, pero en LLA están confiados en que finalmente se aprobará. El debate la máxima autoridad monetaria cobra especial relevancia en un momento en que la dinámica cambiaria y la acumulación de reservas vuelven a estar en el centro de la escena.

Será el primer proyecto de la agenda y, durante su tratamiento, continuarán detrás del recinto las negociaciones sobre el Presupuesto 2027, cuya media sanción es otra señal que el Gobierno quiere enviar al mercado, pero todavía recibe pedidos de modificaciones por parte de los bloques provinciales.

Hasta el miércoles por la noche, la bancada Provincias Unidas que preside Gisela Scaglia y cuenta con 18 diputados supeditaba su aporte al quórum (129 presentes para abrir la sesión) a que se incorpore un capítulo específico sobre el régimen de Biocombustibles.

En tanto, los diputados alineados con los gobernadores de Misiones y Salta y agrupados en el bloque Argentina Federal (9 votos) reclaman al oficialismo que atienda el planteo del misionero Oscar Herrera Ahuad, que exige elevar las partidas para Ciencia y Tecnología con una reducción de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

A estas tensiones se suma una pulseada por el reparto de lugares en el Consejo de la Magistratura que enfrenta a Provincias Unidas con el PRO. La solución depende de que se pongan de acuerdo o de que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, firme una designación a favor de uno u otro. Esta pelea frustró el quórum de la sesión convocada para la semana pasada.

De esta forma, las negociaciones en curso sobre el Presupuesto 2027 pueden repercutir sobre el resto del temario de la sesión, que además de la reforma del BCRA incluye el Acuerdo de Libre el Comercio entre los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur y el traspaso de competencias judiciales del ámbito de la Nación a la CABA.

Ese temario junto a la reforma electoral para suspender las PASO que se trata en el Senado son visto por el gobierno de Javier Milei como una oportunidad de mostrar fuerza política en medio del sacudón financiero, aunque en muchos casos solo tengan media sanción. Eso es lo que se juega el oficialismo en el "súper jueves" del Congreso.