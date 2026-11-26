Se discute el proyecto y LLA confía en aprobarlo con cerca de 40 votos. No descartan más cambios. El Gobierno lo considera clave para la reelección

El Senado sesiona este jueves con el proyecto de reforma electoral como tema de mayor interés para el gobierno de Javier Milei, donde consideran que la suspensión de las PASO de 2027 es una herramienta estratégica para la campaña por la reelección. El oficialismo confía en que ya tiene los votos para aprobarla, aunque aceptará más modificaciones para asegurarse el triunfo.

La sesión del Senado comenzó a poco antes de las 12:30, sin problemas para conseguir el quórum dado que la oposición peronista bajó al recinto, interesados en el tratamiento posterior de la Ley de Ludopatía. La reforma electoral empezó a debatirse a las 13:40 y el oficialismo se embarcó en uno de los desafíos más importantes del año.

La Justicia Electoral advirtió que el cambio de la normativa electoral debe aprobarse antes de que termine el año. Por eso el oficialismo apuesta a darle media sanción ahora y girarla a Diputados, para que la ley termine de aprobarse en las sesiones extraordinarias que se convocarán para diciembre.

El tema fue objeto de una larga negociación entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los gobernadores de distintos signo político, a las que se sumó en el tramo final la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, para pulir el acuerdo con los senadores sobre los detalles del proyecto. Así se dejó de lado la reinstauración de las listas colectoras y se aceptaron cambios en la Boleta Única en Papel y la regulación de los debates presidenciales.

La Constitución manda que toda modificación de las leyes electorales reúna una mayoría absoluta. En el Senado son 37 votos. Tanto Santilli como Bullrich confían en tener alrededor de 40 votos para suspender las PASO de 2027 pero el resto del proyecto podría tener más cambios en la votación particular por capítulos, según confirmaron a iProfesional fuentes del bloque LLA.

El Senado trata la reforma electoral: ¿por qué Milei la considera clave para su reelección?

Con 21 senadores propios, LLA depende de los bloques provinciales, el PRO y fundamentalmente la UCR, donde los diez senadores se inclinan a favor de la suspensión de las PASO pero algunos podrían diferenciarse en algún otro punto del proyecto. Esa situación se extiende a los otros dialoguistas.

De todas formas, lo central para Milei es la suspensión de las PASO para las elecciones del año próximo. Más allá del argumento oficial sobre el ahorro fiscal, que según Santilli sería de u$s200 millones, en la mesa política que encabeza Karina Milei consideran que para buscar la reelección en 2027 lo mejor es que no haya elecciones primarias.

La lógica que usan es que las PASO ayudarían a la oposición -especialmente al peronismo de Cristina Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa- a ordenar sus internas para enfrentar al Gobierno y que, además, conllevan el riesgo de que un mal resultado para el oficialismo altere a los mercados, dispare el valor del dólar y complique a Milei para la elección general, como le ocurrió a Mauricio Macri en 2019.

Otra motivación de la Casa Rosada que trascendió fue evitar que las PASO sean usadas por Bullrich para desafiar a Milei. Se sabe que la hermana presidencial desconfía de los gestos de diferenciación de la senadora. De esta manera, la suspensión de las primarias del año próximo son vistas por la cúpula libertaria como una pieza clave para la reelección.

Las dudas sobre el real beneficio para Milei de suspener las PASO

Pero no todos coinciden con la lectura que hace el Gobierno. El peronismo critica la reforma por considerar que el oficialismo intenta acomodar las reglas a sus necesidades electorales, pero en el sector de Sergio Massa creen que la suspensión de las PASO puede forzar la unidad, contrariamente a lo que espera el Gobierno.

No es un análisis inocente. En el peronismo hay quienes creen que la medida perjudicará principal a Axel Kicillof porque que "tiene más chances de ganar una primaria abierta que una interna cerrada", según una de las fuentes consultadas por iProfesional.

Además, en el peronismo hay quienes consideran que la obsesión del Gobierno por esta reforma expone una debilidad de Milei y no la fortaleza que pretenden mostrar con la aprobación del proyecto. "Cuando los gobiernos empiezan a toquetear las reglas electorales es porque ya tienen un problema político", apuntó una fuente opositora a iProfesional.

El mismo argumento lleva a otros sectores a mirar con escepticismo el cálculo que hace la Casa Rosada sobre del rol del mercado en las elecciones. "El dólar y el riesgo país empezaron a subir después de que destrabaron el dictamen de la reforma, o sea que tan bien no lo tomaron", señalaron a iProfesional en uno de los bloques más dialoguistas del Congreso, que apoya la reforma pero dudan del mensaje que da el Gobierno.

¿Qué cambia para las elecciones de 2027 con la reforma electoral?

El corazón del proyecto es la suspensión de las PASO, que regirá solo para 2027. El Gobierno buscó eliminarlas definitivamente, pero no encontró apoyo. Optaron así por suspender esa instancia por única vez. De esta forma, si el proyecto se convierte en ley las primarias seguirán formando parte de la legislación electoral y podrían volver a aplicarse a partir de 2029.

Otro capítulo central del proyecto es la normativa de Ficha Limpia, que dejará inhabilitados para ser candidatos a quienes tengan condena "por delito dolosos" en "segunda instancia o en instancia de revisión". Para que riga la inhablitación, la condena debe producirse antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral".

Por otro lado, el proyecto hace cambios en la Boleta Única en Papel, que debutó en las legislativas de 2025 y se utilizarán en 2027 por primera vez para una elección presidencial. Uno es la incorporación del cuadro de lista completa. De esta manera el elector podrá marcar un único casillero para elegir a todos los candidatos de una misma agrupación política para las distintas categorías.

Además, el proyecto pemite que cuando las elecciones en una provincia sean el mismo día que las nacionales los cargos locales puedan elgirse mediante la Boleta Única, algo que hasta ahora estaba vedado. Sin embargo, este es uno de los puntos que podría modificarse durante la votación en particular. Varios senadores advierten que la boleta sería gigante y, por lo tanto, confusa para el votante.

Debates presidenciales, publicidad electoral y veda

El proyecto también modifica el régimen de debates presidenciales establecido por la Ley 27.337. Elimina la obligatoriedad de los debates entre candidatos presidenciales antes de las elecciones generales y quedará solo para quienes compitan en una eventual segunda vuelta. Su organización estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral.

Por otro lado, la reforma cambia las reglas de la veda electoral como se la conoce hoy, al eliminar las restricciones a la actividad comercial, cultural y social durante el día de la elección y permitir que la publicidad electoral pueda seguir "incluso por fuera del plazo previsto" hoy en el Código Electoral.

El proyecto también reduce del 5% al 2,5% el porcentaje de programación que los servicios de comunicación audiovisual y televisión por suscripción deben destinar gratuitamente a la publicidad electoral.

La reforma también apunta a la elección de los representantes argentinos para el Parlamento del Mercosur (Parlasur). Actualmente, los 43 representantes argentinos se eligen mediante el voto popular y el proyecto reemplaza ese mecanismo por un sistema de designación legislativa indirecta.

"Se va a proponer que la mitad sean electos por esta Cámara y la otra mitad por la Cámara baja", anticipó al inicio del debate el libertario Agustín Coto. Se trata de un cambio respecto del texto original, que proponía que 19 parlamentarios del Mercosur fueran designados por el Congreso y los 24 restantes por las legislaturas provinciales, pero la Cancillería advirtió que esto chocaba "con la condición de legislador nacional" que debe cumplir el legislador del Mercosur.

Por otro lado, el proyecto tambièn habilita la afiliación a partidos políticos mediante procedimientos electrónicos, con mecanismos de verificación de identidad. El trámite presencial en papel continuará disponible, pero se abrirá la opción digital.