La reunión con el nuevo liderazgo paraguayo activó asistencia técnica argentina y refuerzo de la cooperación en seguridad regional

Javier Milei aterrizó este jueves en Asunción para su primera cita bilateral con Pedro Alliana, el nuevo presidente paraguayo que asumió hace apenas tres semanas. La visita exprés dejó dos señales políticas claras: Argentina ofrece asistencia técnica para encauzar la crisis bancaria y ambos países ratifican su alineamiento en seguridad bajo la órbita de Donald Trump.

El mandatario argentino fue recibido con honores militares en el Palacio de López. Tras la ceremonia protocolar, ambos presidentes entonaron los himnos nacionales mientras las delegaciones intercambiaban saludos.

La agenda incluyó una reunión a puertas cerradas entre Milei y Alliana. Los anuncios concretos quedaron en boca de sus cancilleres, Pablo Quirno y Rubén Ramírez Lezcano, quienes hicieron una declaración conjunta ante la prensa.

Por la tarde, el presidente argentino participó de un encuentro con referentes del sector empresarial en el Salón Libertad del Palacio de López. Allí pronunció unas palabras antes de retirarse.

El regreso a Buenos Aires está previsto para el viernes 27. El vuelo presidencial partirá a las 9 desde Asunción. La delegación argentina viajó reducida: solo Milei y el canciller Quirno.

Qué respaldo concreto ofrece Argentina por la crisis bancaria

"La reunión de esta mañana es un gesto de apoyo y ratificación de lo que es la excelente relación entre Argentina y Paraguay", afirmó el canciller Quirno en la declaración conjunta.

El ministro argentino señaló que el país puso a disposición de Paraguay sus equipos económicos y financieros tras la intervención de Ueno Bank, la entidad cuya caída desató la crisis que terminó con el gobierno de Santiago Peña.

Ramírez Lezcano agradeció públicamente la asistencia. "Ha enviado inmediatamente al presidente del Banco Central de la República Argentina a colaborar con nuestras autoridades", destacó el canciller paraguayo.

La crisis cambió radicalmente el mapa político paraguayo. Santiago Peña presentó su renuncia el 5 de noviembre, en medio de la tormenta financiera y política desatada por la intervención del banco.

Alliana asumió el cargo al día siguiente, el 6 de noviembre. Milei fue el primer presidente extranjero que visitó al nuevo mandatario, en una señal de respaldo que la Casa Rosada consideró estratégica.

Qué proyectos de integración física se reactivarán

El canciller paraguayo habló de la voluntad de "dar un renovado impulso" al vínculo bilateral. La prioridad quedó puesta en la integración física entre ambos países.

Ramírez Lezcano mencionó la renovación de puentes y controles fronterizos, entre ellos el paso entre Clorinda y Puerto Falcón, que conecta ambos países por una de las zonas de mayor tránsito comercial.

También figuran en la agenda los proyectos hidroeléctricos Corpus Christi e Itá Corá e Itatí. La administración conjunta de Yacyretá, la represa binacional que genera energía para ambos países, quedó como otro punto de trabajo.

La Hidrovía Paraguay-Paraná figuraba en la agenda previa, pero las crónicas sobre la declaración no registraron definiciones concretas al respecto. El tema quedó en suspenso para próximas reuniones.

Un dato no menor: el canciller brasileño, Mauro Vieira, había visitado Asunción un día antes. Brasil también monitorea de cerca la crisis paraguaya y busca posicionarse en la región.

Cómo se alinean en seguridad bajo la órbita Trump

El canciller paraguayo anticipó que buscarán "fortalecer y dar continuidad a nuestro programa de cooperación en materia de seguridad, inteligencia y ciberseguridad".

El marco de ese alineamiento es el Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad regional que promueve Donald Trump y que busca coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

La administración libertaria apuesta al fortalecimiento de la relación bilateral con Paraguay, uno de los socios estratégicos de Argentina en el Mercosur. El vínculo político se profundizó tras la salida de Peña, con quien la sintonía era menor.

Milei y Alliana volverán a coincidir en la cumbre del Mercosur del 4 de diciembre en Montevideo, Uruguay. Será la segunda vez que ambos mandatarios se encuentren cara a cara en menos de un mes.

El viaje del libertario se inscribe en la agenda de acercamiento político y económico que mantiene con Paraguay. La visita dejó en claro que Buenos Aires no piensa dejar solo a Asunción en medio de su crisis más profunda en años.