Con 43 votos a favor y 29 en contra, el Senado dio media sanción a una ley que elimina elecciones internas y suma requisitos para candidaturas

El Senado aprobó este jueves la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027. La votación arrojó 43 votos a favor y 29 en contra, sin registrarse abstenciones ni ausencias. Los 72 senadores que integran la Cámara alta participaron de la sesión que comenzó pasado el mediodía y se extendió durante la tarde.

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza obtuvo media sanción y pasará ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo. La iniciativa va mucho más allá de eliminar las primarias.

La reforma electoral incluye cambios permanentes en el sistema político argentino. El senador Agustín Coto, miembro informante del proyecto, explicó que la iniciativa se estructura en normas permanentes, disposiciones transitorias para 2027 y cláusulas finales que modifican desde la forma de afiliarse a los partidos hasta quiénes pueden ser candidatos.

Qué cambios trae la reforma más allá de suspender las PASO

Entre las modificaciones de carácter permanente se destaca la incorporación de la afiliación digital a los partidos políticos. Este sistema coexistirá con las fichas en papel tradicionales.

La afiliación digital requerirá validación de identidad. Los militantes deberán autenticarse mediante DNI o reconocimiento biométrico para sumarse a las estructuras partidarias.

El proyecto mantiene la Boleta Única de Papel, que ya había sido aprobada en reformas anteriores. Ahora se incorpora la opción de votar por lista completa con un solo casillero.

Los espacios gratuitos de publicidad audiovisual se reducen del 5% al 2,5% durante las campañas electorales. Esta baja impactará en el tiempo que los partidos tienen en radio y televisión para difundir sus propuestas.

Ficha Limpia: quiénes no podrán ser candidatos ni funcionarios

Uno de los ejes centrales de la reforma es la incorporación de Ficha Limpia al sistema electoral nacional. Quienes tengan condena por delito doloso confirmada en segunda instancia judicial no podrán ser precandidatos ni candidatos a cargos electivos nacionales, cerrando una puerta que hasta ahora permitía postulaciones con causas penales en trámite.

La propuesta prevé además un Registro Público de Ficha Limpia. Este registro buscará agilizar la comunicación de las resoluciones judiciales entre el Poder Judicial y la Justicia Electoral.

La limitación se extiende más allá de los cargos electivos. Ministros, secretarios y directores de empresas estatales también quedarán alcanzados por la prohibición de ejercer funciones si tienen condenas confirmadas.

El proyecto incorpora además un debate presidencial obligatorio. Los candidatos que lleguen a segunda vuelta deberán enfrentarse en un debate público, sin posibilidad de excusarse.

Quiénes votaron a favor de la reforma electoral

Los 43 senadores que respaldaron la suspensión de las PASO y los cambios electorales provinieron de bloques diversos. La Libertad Avanza aportó el grueso de los votos, pero sumó respaldo clave de la UCR, el PRO y bloques provinciales.

Abad, Maximiliano – UCR (Buenos Aires)

Abdala, Bartolomé Esteban – La Libertad Avanza (San Luis)

Almeida, Romina María – La Libertad Avanza (Entre Ríos)

Álvarez Rivero, Carmen – La Libertad Avanza (Córdoba)

Arce, Carlos Omar – Movimiento por Misiones (Misiones)

Arrascaeta, Ivanna Marcela – La Libertad Avanza (San Luis)

Atauche, Ezequiel – La Libertad Avanza (Jujuy)

Bedia, Vilma Facunda – La Libertad Avanza (Jujuy)

Benegas Lynch, Joaquín Alberto – La Libertad Avanza (Entre Ríos)

Bullrich, Patricia – La Libertad Avanza (CABA)

Carambia, José María – Movere Santa Cruz (Santa Cruz)

Cervi, Mario Pablo – La Libertad Avanza (Neuquén)

Corroza, Julieta – La Neuquinidad (Neuquén)

Coto, Agustín Pedro – La Libertad Avanza (Tierra del Fuego)

Cristina, Andrea Marcela – Frente PRO (Chubut)

Espínola, Carlos Mauricio – Provincias Unidas (Corrientes)

Fama, Flavio Sergio – UCR (Catamarca)

Fullone, Enzo Paolo – La Libertad Avanza (Río Negro)

Gadano, Natalia Elena – Movere Santa Cruz (Santa Cruz)

Galaretto, Eduardo Horacio – UCR (Santa Fe)

Godoy, Juan Cruz – La Libertad Avanza (Chaco)

Goerling Lara, Enrique Martín – Frente PRO (Misiones)

Guzmán Coraita, Gonzalo – La Libertad Avanza (Salta)

Huala, María Victoria – Frente PRO (La Pampa)

Juez, Luis Alfredo – La Libertad Avanza (Córdoba)

Juri, Mariana – UCR (Mendoza)

Kroneberger, Daniel Ricardo – UCR (La Pampa)

López, Claudia Cecilia – La Libertad Avanza (La Rioja)

Losada, Carolina – UCR (Santa Fe)

Márquez, Nadia Judith – La Libertad Avanza (Neuquén)

Monte de Oca, María Belén – La Libertad Avanza (Tierra del Fuego)

Monteverde, Agustín Aníbal – La Libertad Avanza (CABA)

Olivera Lucero, Bruno Antonio – La Libertad Avanza (San Juan)

Orozco, María Emilia – La Libertad Avanza (Salta)

Paoltroni, Francisco Manuel – La Libertad Avanza (Formosa)

Rojas Decut, Sonia Elizabeth – Movimiento por Misiones (Misiones)

Royon, Flavia Gabriela – Primero los Salteños (Salta)

Schneider, Silvana Lorena – UCR (Chaco)

Suárez, Rodolfo Alejandro – UCR (Mendoza)

Terenzi, Edith Elizabeth – Despierta Chubut (Chubut)

Valenzuela, Mercedes Gabriela – UCR (Corrientes)

Vigo, Alejandra María – Provincias Unidas (Córdoba)

Vischi, Eduardo Alejandro – UCR (Corrientes)

Quiénes rechazaron la suspensión de las PASO

Los 29 senadores que votaron en contra de la reforma pertenecen mayoritariamente al Justicialismo. También se sumaron legisladores de Convicción Federal y del Frente Cívico por Santiago.

Andrada, Guillermo Eduardo – Convicción Federal (Catamarca)

Avila, Beatriz Luisa – Independencia (Tucumán)

Bahl, Adán Humberto – Justicialista (Entre Ríos)

Bensusán, Daniel Pablo – Justicialista (La Pampa)

Capitanich, Jorge Milton – Justicialista (Chaco)

Corpacci, Lucía Benigna – Justicialista (Catamarca)

De Pedro, Eduardo Enrique – Justicialista (Buenos Aires)

Di Tullio, Juliana – Justicialista (Buenos Aires)

Fernández Sagasti, Anabel – Justicialista (Mendoza)

Giménez Navarro, María Celeste – Justicialista (San Juan)

González, María Teresa Margarita – Justicialista (Formosa)

Kirchner, Alicia Margarita Antonia – Justicialista (Santa Cruz)

Lewandowski, Marcelo Néstor – Justicialista (Santa Fe)

Linares, Carlos Alberto – Justicialista (Chubut)

López, Cándida Cristina – Justicialista (Tierra del Fuego)

López, María Florencia – Justicialista (La Rioja)

Manzur, Juan Luis – Justicialista (Tucumán)

Marks, Ana Inés – Justicialista (Río Negro)

Mayans, José Miguel Ángel – Justicialista (Formosa)

Mendoza, Sandra Mariela – Convicción Federal (Tucumán)

Moisés, María Carolina – Convicción Federal (Jujuy)

Moreno, Elia Esther del Carmen – Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero)

Neder, José Emilio – Justicialista (Santiago del Estero)

Recalde, Mariano – Justicialista (CABA)

Rejal, Jesús Fernando – Justicialista (La Rioja)

Salino, Fernando Aldo – Justicia Social Federal (San Luis)

Soria, Martín Ignacio – Justicialista (Río Negro)

Uñac, Sergio Mauricio – Justicialista (San Juan)

Zamora, Gerardo – Frente Cívico por Santiago (Santiago del Estero)

La votación sin ausencias ni abstenciones marca una de las sesiones con mayor participación del año en la Cámara alta. El proyecto pasará ahora a Diputados, donde deberá conseguir los votos necesarios para convertirse en ley antes de las elecciones de 2027.