El cruce en el Senado dejó al descubierto la tensión política en el oficialismo mientras se debate la estrategia electoral de cara a las PASO

Patricia Bullrich exhibió una sugestiva sonrisa este jueves en el recinto del Senado. El responsable fue José Mayans, que eligió el debate por la ley electoral para hacer un análisis irónico de la interna del oficialismo. La senadora oficialista, sentada en su banca como jefa del bloque libertario, fue captada sonriendo por las cámaras oficiales.

El momento ocurrió durante el cierre del bloque kirchnerista. Mayans, con su estilo histriónico habitual, apuntó directamente a la tensión que existe entre Bullrich y el Gobierno de Javier Milei. El senador formoseño sostuvo que la suspensión de las PASO para el próximo año busca eliminar cualquier competencia interna en La Libertad Avanza, y que Bullrich quedó afuera de esa estrategia electoral.

"Milei se dio cuenta de que no tenía el liderazgo político que pensaba que iba a tener", arrancó Mayans desde su banca. Después sumó: "Entonces, su hermana, con los Menem, decidió, en primer lugar, eliminar cualquier candidatura interna".

La estocada final llegó con una pregunta retórica. "¿Patricia mide bien? Afuera", disparó el formoseño. Y completó: "O morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO".

Bullrich, sentada frente a las cámaras, no pudo disimular. Soltó una carcajada que quedó registrada en la transmisión oficial. El momento fue viral en minutos.

Mayans agregó que el segundo objetivo detrás de la suspensión de las PASO era "hacerles quilombo a los peronistas para que resuelvan su interna". Pero aclaró de inmediato: "Nosotros la vamos a resolver, quédense tranquilos".

La respuesta de Bullrich: un futuro en la calle Corrientes

La réplica de la ministra llegó rápido y en el mismo tono. Bullrich le sugirió a Mayans que, si abandona el Senado, tiene garantizado un lugar en los teatros porteños. "Aunque ya hace muchos años que está, tiene asegurado acá en la calle Corrientes un stand up", le dijo.

"Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado", continuó. Y cerró con una comparación salarial: "No creo que ganes como el DP de YPF pero te va a ir bien. Va a ganar como Francella, va a ganar bien".

El cruce humorístico tuvo ribetes de comedia televisiva. Pero el contexto político detrás de las risas es menos liviano.

Por qué este momento expone la tensión entre Bullrich y el Gobierno

El intercambio entre Mayans y Bullrich se produjo en un momento particular para la ministra. Su relación con el Gobierno viene generando ruido desde hace semanas, principalmente por desacuerdos sobre los tiempos de la recuperación económica y el efecto de las medidas en los bolsillos de la gente.

Días atrás, en una entrevista con Bloomberg, Bullrich había planteado públicamente sus reservas. "No creo que baste con decir que todo mejorará en 2028", afirmó. La frase fue interpretada como una crítica directa a la estrategia comunicacional del Gobierno.

Bullrich agregó que la recuperación debe alcanzar a hogares y empresas el próximo año. "Hay una elección en el medio", sostuvo, en referencia a los comicios legislativos que se avecinan.

Consultada sobre una posible candidatura presidencial o como vicepresidenta de cara a 2027, Bullrich evitó comprometerse. "Cómo voy a estar posicionada, no lo sé. No es lo que estoy discutiendo", respondió.

Qué dice el entorno presidencial sobre la ministra

Desde el Gobierno, la situación con Bullrich genera incomodidad. Pero no hay voluntad de confrontación abierta. Un integrante de la mesa política lo explicó en declaraciones a Infobae: "No tiene mucho sentido confrontar. Necesitamos ordenarla".

Y agregó una frase que define la estrategia oficial: "No la vamos a doblegar jamás porque es difícil de hacerlo. Su vida es la política".

Desde el entorno de Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, prometieron una conversación profunda. "Con el panorama nuevo vamos a tener una conversación profunda sobre el rol de Patricia Bullrich", dijeron. Karina Milei está molesta con la legisladora por la variedad de desmarques públicos.

Los tiempos de la recuperación económica y el efecto de esta en los bolsillos de la sociedad constituyen el principal desacuerdo. Bullrich viene marcando que el riesgo país y el dólar oficial no reflejan todavía una mejora sostenible.

Un dirigente bullrichista explicó la postura de la ministra: "Lo que hace Patricia es dar la voz de alarma. Siempre se anticipa a las crisis. Ella lo viene marcando desde abril y la situación del viernes le dio la razón".

En aquel entonces, el riesgo país había superado los 1.000 puntos y el dólar oficial estaba en $1.595. Números que, según el entorno de Bullrich, validan sus advertencias y justifican su postura crítica dentro del oficialismo.