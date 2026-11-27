El avance de la reforma electoral, el Presupuesto y otros le dieron aire al Gobierno. Llamado a extraordinarias y desafío rumbo a 2027

El gobierno de Javier Milei empezó la semana sacudido por el dólar y el riesgo país y, llegando al final, consiguió dar una muestra de fuerza política en el Congreso al salir ganador de la intensa jornada en la que se aprobó la reforma electoral junto al Presupuesto 2027 y la reforma del Banco Central (BCRA).

La modificación de la carta orgánica del BCRA se convirtió en ley, mientras que el proyecto electoral aprobado por el Senado y la ley de gastos e ingresos que trató Diputados tuvieron media sanción y cruzarán de Cámara. Pero el Gobierno se había propuesto que el "súper jueves" le sirviera para cambiar la narrativa. Éxitos políticos versus números rojos del mercado financiero. Por el momento, lo logró. Con dificultad en el Presupuesto, pero con un resutlado general favorable.

El riesgo país y el dólar empezaron a mostrar volatilidad y el dato de la entrada en recesión "técnica" suma una luz de alerta para el Gobierno, aunque lo relativizan. Todo mientras la campaña electoral se empieza a oler en el aire que respira el "círculo rojo" y Milei se prepara para ir por la reelección.

La mesa política que lidera Karina Milei sabe que la carrera no será fácil y que el Gobierno necesita entrar fortalecido al año electoral. Los resultados que lograron en el Congreso fueron un primer paso en esa dirección y para cerrar el año con un triunfo pleno tienen que terminar de sancionar las leyes en las sesiones extraordinarias que serán convocadas el lunes, según supo iProfesional.

Milei mostró fuerza con votos, acuerdos y dos figuras clave en el Congreso

El Gobierno pudo dar la muestra de gobernabilidad que pretendía con el avance de sus proyectos en la última sesión del período ordinario, que termina el 30 de noviembre. Ahora espera que el mercado lo lea de esa forma y apueste a favor de Milei rumbo a 2027.

La media sanción del Senado a la reforma electoral que suspende las PASO se logró con 43 votos a favor, muchos más que los 37 necesarios. Santilli se lleva el mérito por su negociación de varios meses con los gobernadores. Incluso aquellos sobre los que había alguna duda, como los de Misiones o Santa Cruz, apoyaron.

El Presupuesto 2027 tuvo una votación más peleada en la Cámara de Diputados. El conflicto se centró en el artículo sobre el financiamiento universitario. Allí el oficialismo perdió la pulseada con la oposición, que impuso su propio esquema de asignación de fondos. Igualmente, logró darle media sanción al proyecto con 137 votos a favor, que también aportaron los gobernadores junto al PRO y la UCR.

Ambos proyectos mostraron con su aprobación que Milei puede consolidar sus alianzas políticas y que el Gobierno puede tejer acuerdos parlamentarios con un pragmatismo que hasta ahora no muestra para la economía, aunque se lo pida una socia de peso como Patricia Bullrich.

De hecho, el Senado agregó otra señal en ese sentido con la sanción de la Ley contra la Ludopatía, que se aprobó por unanimidad y se evitó que el proyecto perdiera estado parlamentario, gracias a un entendimiento de Bullrich con la bancada peronista. La senadora hizo saber a la Casa Rosada que no les convenía quedar mal parados en ese tema, delicado por sus implicancias en la juventud.

Y a todo eso se suma la reforma del BCRA que fue convertida en ley por Diputados con otro número abrumador: 141 a favor, ninguno en contra y 99 abstenciones, en su mayoría del peronismo y la Izquierda. Era un tema importante para Milei pero también para el ministro de Economía, Luis Caputo, como pretendida señal de que la rígida política monetaria puede perdurar, con aval político.

Milei busca en las extraordinarias el envión político para 2027

De esta forma el Congreso le sirvió a Milei como vidriera de una fortaleza política que intenta compensar la debilidad del plan económico que olfatea el mercado. Pero el año todavía no termina y al oficialismo le quedan casilleros por marcar en su lista de objetivos.

Para cerrar diciembre con un envión político rumbo a 2027 no tardará en fijar el temario para las extraordinarias, donde tendrán prioridad la reforma electoral y el Presupuesto, entre otros proyectos de interés para la Casa Rosada.

La convocatoria a las sesiones se conocería el lunes y entre martes y miércoles el oficialismo volverá a la carga en la Cámara de Diputados con la llamada "Ley Malvinas" que penaliza a empresas que exploten recursos en las islas y crea un Consejo de Seguridad. Si se aprueba pasará al Senado.

En esa misma agenda habría lugar también para activar el debate de comisiones sobre la reforma electoral. Se verá qué tan rápido logran llevarla al recinto, pero en Diputados el PRO tiene más peso que en el Senado y también algunos de los gobernadores que acompañaron la media sanción, lo que le da buenas perspectivas al oficialismo.

Además, todos los sectores quieren ver resuelto cuanto antes el calendario electoral. Si Diputados aprueba el proyecto quedará confirmado que no habrá PASO a nivel nacional en 2027. Eso les dará algo más de tiempo a todos para definir las candidaturas, así como para dirimir las pujas internas.

De la misma forma el Senado estará en condiciones desde la semana próxima de tratar el Presupuesto 2027, mientras el oficialismo sigue avanzando sin pausa con las numerosas designaciones de jueces y fiscales que impulsa Milei de la mano del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El triunfo múltiple que consiguió Javier Milei en el Congreso esta semana se dio en el momento en que tal vez más lo necesitaba y tiene un valor político innegable, pero no está completo. El Gobierno va por el oro en las extraordinarias, antes de sumergirse en la campaña electoral.