La senadora defendió su independencia dentro de LLA y cuestionó el verticalismo, pero evitó confirmar si acompañará al Presidente en 2027

Patricia Bullrich reafirmó su respaldo al proyecto político de Javier Milei y sostuvo que la continuidad del oficialismo en el poder debe ser un objetivo central del espacio libertario. Sin embargo, evitó confirmar de manera directa si apoyará una nueva candidatura presidencial del mandatario en 2027. En una entrevista con Radio Mitre, la senadora también rechazó las versiones sobre una supuesta disputa por las candidaturas, reivindicó su autonomía política y cuestionó el verticalismo dentro del Gobierno.

Sus declaraciones se produjeron un día después de una sesión en el Senado que tuvo como uno de sus principales temas la reforma electoral impulsada por el Gobierno. Durante el debate, el jefe del bloque justicialista, José Mayans, lanzó una ironía sobre la interna libertaria y la posibilidad de que la suspensión de las PASO también buscara limitar las aspiraciones electorales de Bullrich. La senadora, que presidía el bloque oficialista, reaccionó con una carcajada y luego le respondió desde su banca.

"Yo estoy dentro de un proyecto. Yo creo que este proyecto es fundamental que reelija. Todos tenemos que poner lo máximo de nosotros para que esto suceda", afirmó Bullrich en Radio Mitre al ser consultada sobre si acompañaría a Milei en una eventual reelección o si buscaría competir por su cuenta.

Ante la repregunta sobre por qué se refería al proyecto político y no directamente al Presidente, la legisladora respondió: "Hay una interpretación permanente y yo soy un poco rebelde. No me gusta contestar por interpretaciones. Yo las cosas que digo las digo, las que no digo no las digo".

La exministra de Seguridad también negó que Karina Milei le hubiera pedido desistir de una eventual candidatura para 2027. "Es que no me puede pedir que me baje de algo que yo nunca me subí", sostuvo, al descartar que haya tomado una decisión sobre una postulación propia.

En ese contexto, Bullrich defendió su independencia dentro de La Libertad Avanza y marcó diferencias con las estructuras políticas verticalistas. "Quizás acá se pensó: esto es muy vertical y Patricia no es vertical. Yo no soy vertical. Nunca me gustó el verticalismo, nunca me gustó someterme a nada. A mí me gusta ser parte, ser socia, de los cambios que la Argentina está construyendo y aportar lo que creo que es bueno aportar", expresó.

La senadora recordó además que Milei la había definido como su "socia" y coincidió con esa caracterización. Según explicó, el oficialismo reúne a dos electorados que confluyeron para alcanzar un mismo objetivo y que, a su entender, deben mantenerse unidos y ampliar su representación. También advirtió que los dirigentes del espacio no deben retroceder ni generar condiciones que favorezcan un eventual regreso del kirchnerismo.

La chicana de Mayans a Bullrich durante el debate por las PASO

El intercambio entre ambos senadores ocurrió durante la discusión de la reforma electoral que obtuvo media sanción en la Cámara alta el jueves 26 de noviembre. El proyecto consiguió 43 votos afirmativos y 29 negativos y ahora deberá ser tratado por Diputados, donde el oficialismo buscará convertirlo en ley durante las sesiones extraordinarias de diciembre.

La iniciativa contempla la suspensión de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) para los comicios nacionales de 2027. El texto también incorpora modificaciones vinculadas con:

Ficha Limpia

La Boleta Única de Papel

La publicidad electoral

La veda

Durante el cierre del bloque justicialista, Mayans cuestionó la iniciativa y vinculó su impulso con las disputas internas del oficialismo. "Milei se dio cuenta de que no tenía el liderazgo político que pensaba que iba a tener. Entonces, su hermana, con los Menem, decidió, en primer lugar, eliminar cualquier candidatura interna. ¿Patricia mide bien? Afuera", lanzó desde su banca.

El senador formoseño profundizó la ironía al plantear que la suspensión de las primarias podía responder a la intención de evitar una competencia interna de Bullrich con el Presidente. "O morimos todos juntos con Milei a la cabeza, o no hay nada. Fuera Patricia de la candidatura. Ese es el espíritu de las PASO", agregó.

La reacción de Bullrich quedó registrada por la transmisión oficial del Senado. La legisladora se rio durante la intervención de Mayans y luego tomó la palabra para responderle en el mismo tono.

"Seguro que vas a ir a la calle Corrientes a hacer un stand up y vas a tener un éxito genial, así que trabajo asegurado", le dijo. También hizo una referencia al director de YPF y al actor Guillermo Francella al bromear sobre los ingresos que podría conseguir el senador en una eventual carrera teatral.

Más allá del intercambio, Mayans sostuvo que la suspensión de las primarias también buscaba complicar la organización interna del peronismo, aunque aseguró que ese espacio resolverá sus candidaturas sin necesidad de las PASO.

El resultado de la votación representó un avance para la estrategia electoral del Gobierno. La propuesta original contemplaba eliminar definitivamente las primarias, pero ante la falta de consensos el oficialismo terminó negociando una suspensión limitada a las elecciones de 2027.

La postura de Bullrich sobre la suspensión de las PASO

En la entrevista radial, Bullrich defendió la reforma electoral y rechazó que la suspensión de las primarias tenga como único propósito facilitar la reelección de Milei. Sostuvo que el mecanismo implica un gasto para el Estado, obliga a los partidos a organizar competencias internas y concentra la atención política durante una parte importante del mandato de gobierno.

"No creo que tenga como objetivo solamente la reelección de Javier Milei", afirmó.

En relación con la estrategia del peronismo, consideró que ese espacio buscará unificar candidaturas para competir en las próximas elecciones nacionales, en lugar de dividirse en distintas postulaciones. "¿Qué va a preferir el peronismo? ¿Volver al poder o dividirse en candidatos? Para mí, volver al poder", planteó.

El reclamo de Bullrich por los impuestos a las pymes y los comercios

En materia económica, la legisladora sostuvo que el Gobierno debe mantener los principales lineamientos del programa, entre ellos el superávit fiscal y la reducción de la inflación, pero consideró que la próxima etapa debe contemplar medidas para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas, los comercios y la industria.

"Así como se llegó a las grandes empresas con el RIGI y se va a llegar a las grandes con el SuperRIGI, también tenemos que dirigirnos a las que más les cuesta porque tienen una mochila muy grande todavía de impuestos", señaló.

Bullrich planteó que las empresas de menor tamaño todavía enfrentan una elevada carga tributaria y reclamó avanzar con reducciones impositivas. "Hay que ir bajándole un poco la cantidad de piedras en la mochila que, por ejemplo, tienen las pymes o tienen los comercios o tiene la industria", expresó.

Como argumento, indicó que las pequeñas empresas concentran alrededor del 85% del empleo en la Argentina, mientras que atribuyó el 15% restante a las grandes inversiones. En ese sentido, aseguró que presenta propuestas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al propio Presidente, además de llevarlas a las reuniones de la mesa política del oficialismo.