Los datos son de Management&Fit. El oficialismo presenta más voto seguro que la oposición, pero el escenario sigue abierto e influyen otros actores

Con el avance de la reforma electoral en el Congreso el gobierno de Javier Milei calienta motores para la campaña y, según una de las encuestas más recientes, parte de un piso de voto seguro más alto que el del peronismo, con el que espera polarizar, aunque esa oposición muestra mayor potencial de crecimiento rumbo a las elecciones de 2027.

El sondeo de noviembre de la consultora Management&Fit midió la intención de voto seguro y probable de ambos espacios político y arrojó ese escenario, que confirma una carrera todavía muy abierta. En ese marco, se destaca que el rol de Patricia Bullrich y el del PRO en la campaña pueden ser determinantes para Milei.

La senadora y socia política -incómoda- del Presidente es la dirigente con mejor diferencial entre imagen positiva y negativa (-11,2%) y en ese aspecto supera por mucho al líder libertario (-20,2%) pero tiene un piso de voto seguro de apenas el 6% y más del 60% del electorado la ve como parte del Gobierno y no como eventual adversaria.

Esos números la posicionan como una aliada valiosa para Milei en términos electorales y marcan que la ruptura puede ser inconveniente para ambos. Algo similar ocurre con el PRO de Mauricio Macri, que presentó una base de votos nada competitiva como opción electoral independiente, pero en alianza con La Libertad Avanza (LLA) ambos crecen.

Los pisos y techos electorales del espacio de Milei y del peronismo que registró la encuesta

La encuesta de Managamant&Fit realizada del 12 al 17 de noviembre con 2.200 casos ponderados a nivel nacional midió el voto seguro y el voto probable de cada espacio político. La suma entre ambos representa el "techo" electoral de cada uno.

Un 25,7% de los encuestados respondió que votará "seguro" a LLA. La opción "Fuerza Patria/peronismo kirchnerista" cosechó el 23,5%. De esta forma, el espacio de Milei presenta un piso más alto que el polo opositor que tiene como referentes a Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa, rumbo al año electoral.

Milei tiene un piso de votos más alto que el peronismo, pero menos potencial de crecimiento

Sin embargo, los que dijeron que "probablemente votarían" al peronismo fueron 18,9% y a LLA el 14,6%, lo que le otorga a la oposición el techo electoral más alto con 42,4%. Esto exhibe un potencial para ganarle al oficialismo.

El sondeo presentó entre las opciones al PRO y a la Izquierda, que mostraron un piso de 5,4% y de 7,4%, respectivamente. Pero también ofreció a los encuestados la alternativa de una "alianza entre el PRO y LLA", que cosechó un voto seguro de 20,7%.

Con ese número se puede relativizar el valor para el Gobierno de esa virtual alianza, porque LLA tuvo un piso más alto por sí sola que junto al PRO. Pero al mismo tiempo el traslado del voto seguro que cosecha el partido de Macri al oficialismo arroja, por sumatoria, una ventaja para Milei sobre el peronismo. El piso de los libertarios subiría al 31% y el techo al 45%.

También alteraría los números del "nunca lo votaría" y "probablemente no lo votaría", donde el rechazo total al peronismo fue el 54,9% y el de LLA 57,3%. El diferencial entre voto a favor y en contra le dio mejor a la oposición que al oficialismo.

El rol de Bullrich rumbo a la campaña: ¿qué números registró la senadora?

Por su parte, la jefa del bloque oficialista del Senado no apareció en esa medición general, sino que la encuesta le puso la lupa por separado. Bullrich presentó un voto seguro del 6,1%. Es incluso inferior en un punto al del Frente de Izquierda. Su techo electoral fue de 22,9% y "nunca la votarían" el 49,5%.

Más del 60% ve a Bullrich como socia de Milei y menos de un tercio avizora una ruptura

El otro dato que se destacó en el estudio de M&F fue que el 30,9% de los consultados define a Bullrich como parte del Gobierno y como alguien que "lo representa completamente", mientras que otro 31,8% considera que es parte pero representa "intereses y sectores diferentes" al equipo de Milei.

De esta forma, un 62% ve a Bullrich como integrante del gobierno de Milei, con más o menos alineamiento, contra un un 27,1% que considera que la senadora se encamina hacia una ruptura con Milei. Es decir que la mayoría la ve no como una soldado del partido libertario pero sí como una "socia", como ella misma se definió y el Presidente aceptó hace pocos días.

Con esos guarismos la encuesta aporta argumentos a la tesis de que Bullrich y Milei se necesitan mutuamente. La senadora le suma un capital electoral a Milei valioso para la competencia entre el Gobierno y el peronismo, pero probablemente insuficiente para ella sola.

Cambio o continuidad del Gobierno y principales preocupaciones del electorado

La tensión entre ambos camino a las elecciones tiene, sin embargo, algunas justificaciones. En el Congreso a Bullrich la han escuchado decir que no piensa en romper ni quiere confrontar con Milei pero que seguirá marcando diferencias sobre la situación económica si no mejora, según supo iProfesional de fuentes parlamentarias.

Los problemas económicos encabezan las preocupaciones del electorado

En ese sentido, la encuesta muestra algunas de las cosas que probablemente ve también la senadora para tomar esa postura. Una es que la "dificultad para llegar a fin de mes" es la principal preocupación del electorado, con 21,1% según el sondeo.

Le siguen los "problemas de endeudamiento familiar o personal" con 15,5% y los "bajos ingresos" con 15,2%. En el listado que armó la consultora aparecen también la falta de trabajo, la inseguridad o la dificultad para acceder a una vivienda, pero en total la suma de problemas de índole económica alcanzan al 72,4%.

A eso se suma que al preguntar por el cambio o la continuidad del Gobierno de cara a las elecciones, el 42,5% de los encuestados dijo que votaría por una continuidad pero entre ellos el 23,4% aclara que tendría que haber "cambio en algunas políticas". Eso es lo que Bullrich pide en voz alta sobre la economía y choca con la intransigencia de Milei.

La continuidad del Gobierno tiene un apoyo importante, pero condicionado a cambios

Y es que se observa tmabién que el 54,7% votaría por "un cambio total", es decir, en contra del Gobierno. Si se tiene en cuenta que ese rechazo en una elección general se divide entre varias alternativas políticas, el apoyo que presenta la continuidad del oficialismo es alto, pero está condicionado a que algo cambie y la economía está en el centro de las preocupaciones.

Así, la tensión entre el plan de reelección de Javier Milei y el juego de Patricia Bullrich no parece encontrar una solución en el corto plazo. El oficialismo parte de un piso de votos más alto que la oposición pero aún tiene mucho por ajustar para que eso le garantice un nuevo período de gobierno, según se desprende de la encuesta.