El jefe del Gabinete fortaleció su relación con Karina Milei y el Presidente luego de llegar a un acuerdo con gobernadores aliados

A pesar de la resistencia peronista, el oficialismo busca replicar el éxito en Diputados para ordenar el tablero electoral de 2027 y evitar la dispersión del voto de centroderecha nacional.

El pacto garantiza que LLA no competirá en distritos clave, asegurando la gobernabilidad y el respaldo a la reelección de Milei, mientras Santilli se fortalece como operador político central.

Diego Santilli lideró la estratégica aprobación de la suspensión de las PASO en el Senado, consolidando una mayoría de 43 votos mediante acuerdos territoriales con gobernadores aliados.

Diego Santilli se convirtió en el gran ganador político del "super-jueves" del Congreso. El jefe de Gabinete obtuvo le diploma de "operador" de Javier Milei, y consiguió articular una mayoría de 43 senadores para darle media sanción a la suspensión de las PASO para 2027, una de las prioridades políticas del Presidente para lograr su reelección el año próximo, y ahora apuesta a repetir la construcción parlamentaria en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo descuenta que podrá convertir el proyecto en ley para evitar las primarias.

Según confiaron a iProfesional altas fuentes de la Casa Rosada, detrás de los votos hubo algo más que una negociación legislativa. Santilli avanzó en un acuerdo político y electoral con los gobernadores aliados del PRO, la UCR y de partidos provinciales para evitar que La Libertad Avanza (LLA) les presente candidatos competitivos a gobernador en sus distritos que podrían dividir el voto de centroderecha y permitir el triunfo del peronismo.

El entendimiento federal cuenta con la aprobación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y de Eduardo "Lule" Menem. "Ahora el ‘Colo’ está más fortalecido que nunca porque ésta (jugada) es toda del ‘Colo’ y también lo será la segura sanción de Diputados", resumió un dirigente que participó de las conversaciones con los mandatarios provinciales radicales y del PRO.

La oposición no da por perdida la batalla de las PASO

Sin embargo, altas fuentes del peronismo de la Cámara de Diputados confiaron a iProfesional que en Unión por la Patria no dan por perdido nada respecto a las PASO. Hasta ayer estuvieron concentrados con la ley de Presupuesto, que fue aprobada tal como quería Milei pero junto con otros bloques lograron "torcerle el brazo al Gobierno" con las partidas para las Universidades, el INTA, el INTI y el SENASA.

"Desde este fin de semana ya estarán trabajando en el tema PASO. Reconocen que el tema no es fácil de frenar. Pero van a hacer el intento de frenar o postergar el tratamiento", señaló un diputado que influye en el peronismo.

La "Operación PASO" le permitió a Santilli consolidarse como uno de los principales interlocutores políticos del Gobierno y ganar terreno en el círculo más cercano al Presidente. El resultado también exhibió una distribución de funciones dentro del oficialismo: mientras Karina Milei y el karinismo coordinaron la estrategia general, el jefe de Gabinete se encargó de conseguir los compromisos territoriales y traducirlos en votos concretos en el Senado.

En la Casa Rosada reconocieron que la estrategia tuvo una conducción política centralizada. "La estrategia fue coordinada por Karina Milei y fue muy clara: la piba, Patricia Bullrich, comprendió que Javier (Milei) tienen que reelegir. Todos se pusieron a laburar a la par. Todos hicieron lo que tenían que hacer", explicaron fuentes oficiales.

La frase revela que el objetivo excede la suspensión de las primarias. El Gobierno comenzó a ordenar el tablero electoral de 2027 y pretende que la reelección presidencial sea el eje de una coalición que incluya a los gobernadores aliados, sin resignar la construcción territorial propia de La Libertad Avanza. Sin embargo, el logro de Santilli lo puede posicionar como firme candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires para las elecciones de 2027, su verdadero objetivo.

El acuerdo electoral detrás de los 43 votos

Cerca de Santilli explicaron que las conversaciones con los cinco gobernadores radicales permitieron cerrar un entendimiento electoral que fue determinante para construir la mayoría en el Senado. El radicalismo aportó sus diez senadores y el compromiso político tendrá continuidad en la Cámara de Diputados, aseguraron a iProfesional fuentes muy cercanas a Diego Santilli.

A ellos se sumaron otros diez legisladores de diferentes espacios provinciales y aliados, con quienes el jefe de Gabinete venía negociando individualmente desde hacía tiempo. En varios de esos distritos no existen elecciones primarias provinciales, por lo que había una coincidencia política y filosófica con la iniciativa del Gobierno. La discusión central pasó por construir un acuerdo más amplio que garantizara la cooperación electoral.

Los gobernadores radicales que resultaron determinantes para alinear a sus legisladores fueron Alfredo Cornejo, de Mendoza; Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe; Leandro Zdero, de Chaco, y Carlos Sadir, de Jujuy. La principal llave de la negociación fue el compromiso de La Libertad Avanza de no presentar candidatos competitivos a gobernador en esos distritos, una garantía que permite a los mandatarios aliados evitar una interna con el oficialismo nacional y preservar sus posibilidades de reelección.

El acuerdo no supone que los libertarios se retiren de la competencia electoral provincial. La estrategia es más precisa: no disputarles a los gobernadores aliados el sillón provincial, pero sí conservar la posibilidad de presentar candidatos propios para diputados y senadores nacionales en las boletas violetas que acompañarán la candidatura presidencial de Milei.

En otras palabras, el Gobierno busca garantizarse el respaldo territorial para la reelección presidencial y, al mismo tiempo, mantener una estructura legislativa propia que le permita ampliar sus bloques en el Congreso. El acuerdo con los gobernadores anudado por Santilli tambien era reclamado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, y por su sobrino segundo, el asesor presidencial Santiago Caputo.

Karina Milei y el Clan Menem dudaron hasta último momento y por eso los gobernadores, o algunos de ellos, dudaron hasta el final. Los Menem sostenían que Milei debía esperar hasta avanzado el año electoral para colocar candidatos violetas que se pudieran apropiar de algunas provincias, donde tenían candidatos competitivos, para quedarse con espacios territoriales: gobernador, diputados y concejales violetas. Eso ponía en peligro la estrategia de reelección de Milei.

Ademas, sin acuerdos con gobernadores, y la incertidumbre de la reelección de Milei, podría agigantar el "Riesgo Kuka" que tanto teme Caputo y disparar las variables macroeconómicas y financieras, como el dólar y el Riesgo País. La inestabilidad de esta semana fue un catalizador para que triunfara la "doctrina Caputo" y los Menem dejaran para otra oportunidad su aventura territorial.

Santilli fue el instrumentador de esa doctrina. Fiel a Karina Milei y al subsecretario de gestión de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, Santilli pensaba como Caputo: acordar con los gobernadores era garantizar gobernabilidad.

Un allegado a uno de los gobernadores aliados fue categórico al describir el papel del jefe de Gabinete: "Es toda del Colo, de punta a punta, y va a terminar siendo del Colo en Diputados también porque la va a laburar para que no se le escape ni loco. Es un acuerdo que viene trabajando desde hace mucho tiempo".

El dirigente destacó que a los diez radicales se sumaron los votos de Misiones, Salta, Neuquén y Chubut, entre otros distritos. "Se sumaron votos de Misiones, de Salta, Neuquén, los dos de Nacho Torres, los diez del radicalismo. De punta a punta, el articulador central de los votos fue Santilli", señaló.

En esa lectura también apareció una referencia a Patricia Bullrich, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quien no habría tenido un papel central en la construcción de los apoyos provinciales. "Patricia no trabajó por los votos y lo chicaneaba al Colo con que dijera dónde estaban los votos", comentó el mismo dirigente.

Los gobernadores del PRO ya tenían un entendimiento

La negociación con los radicales se montó sobre acuerdos que Milei y Santilli ya habían avanzado con los gobernadores del PRO. Rogelio Frigerio, de Entre Ríos; Ignacio Torres, de Chubut, y Jorge Macri, de la Ciudad de Buenos Aires, habían garantizado su acompañamiento a la suspensión de las PASO y a otras iniciativas del Gobierno.

En esos casos, el entendimiento electoral también contempló que La Libertad Avanza no les presentaría candidatos a gobernador con posibilidades de disputarles el poder. El razonamiento es que una competencia entre dos fuerzas de centroderecha podría fragmentar el voto opositor y permitir que el peronismo gane con una base electoral cercana al 40%. La negociación con Ignacio Torres tuvo su expresión en el voto de los senadores vinculados a Chubut. Andrea Cristina, del PRO, y Edith Terenzi, de Despierta Chubut, acompañaron la suspensión de las primarias.

En Misiones, el entendimiento se canalizó a través del gobernador Hugo Passalacqua y del poder político de Carlos Rovira. Los senadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, del espacio provincial Movimiento por Misiones, votaron a favor de la iniciativa.

El acuerdo con Passalacqua y Rovira fue una de las piezas de la arquitectura parlamentaria que Santilli venía construyendo. El Gobierno consiguió los dos votos misioneros y, a cambio, mantiene abierta una negociación política con el oficialismo provincial.

También fue importante el entendimiento con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz. La senadora Flavia Royón, del bloque Primero los Salteños, acompañó la suspensión de las PASO, pese a las presiones del peronismo para que no respaldara el proyecto. La decisión tuvo un costo político para Sáenz, que quedó más distanciado del PJ nacional.

En la Casa Rosada descuentan que el acercamiento podría derivar en un entendimiento electoral más amplio para 2027, con la posibilidad de que el gobernador acompañe la boleta presidencial de Milei en Salta. "Sáenz quiere un nuevo mandato y que no compita la senadora de LLA María Emilia Orozco porque si se presenta gana", dijo un senador a iProfesional. La pregunta que flota en el aire es: ¿los Menem cumplirán todos los acuerdos de no agresión?

Un senador peronista describió con ironía el recorrido político de Saenz: "Y él estuvo con Sergio Massa, con Mauricio Macri y siguen las firmas". La referencia apuntó a los distintos alineamientos que Sáenz fue construyendo a lo largo de los últimos años y al impacto que el acercamiento al oficialismo libertario tiene sobre su relación con el peronismo.

Otro de los acuerdos importantes fue el que Santilli consiguió con el gobernador neuquino Rolando Figueroa. La senadora Julieta Corroza, de La Neuquinidad, votó a favor de la suspensión de las primarias. En el oficialismo nacional consideran que ese entendimiento podría dejarle a Figueroa un escenario más despejado para buscar la reelección, sin una candidatura libertaria competitiva que divida el voto provincial. La senadora libertaria Nadia Márquez, karinista, perdería así su posibilidad ser candidata provincial.

También hubo entendimientos con Claudio Vidal, de Santa Cruz. Los senadores José María Carambia y Natalia Gadano, del espacio Movere Santa Cruz, respaldaron el proyecto PASO. En ese caso, el acuerdo político está atravesado por las necesidades de recursos y financiamiento de la provincia.

En Córdoba, la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, también acompañó la iniciativa. Su voto se inscribió en el entendimiento político con el espacio que conduce el exgobernador Juan Schiaretti y en la relación institucional que la Nación busca preservar con esa provincia. Vigo negoció votar contra las PASO a cambio de que no se tratara el proyecto de ley contra las falsas denuncias de la radical Carolina Losada. Lo sacaron del temario firmado previamente en la reunión de labor parlamentaria.

El correntino Carlos Espínola, también de Provincias Unidas, completó otro de los apoyos provinciales. En su caso, el movimiento tiene además una dimensión electoral propia, ya que busca construir un camino para una eventual candidatura a gobernador de Corrientes.

Jorge Macri, Mauricio Macri y la unidad de la centroderecha

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el acuerdo con Jorge Macri fue parte de una negociación más amplia que involucra al PRO y a La Libertad Avanza. El objetivo del jefe de Gobierno porteño es evitar que los libertarios le disputen el distrito con una candidatura propia que pueda poner en riesgo la continuidad del macrismo en la Ciudad.

El entendimiento también debe leerse en el marco de la relación entre Javier Milei y Mauricio Macri. Aunque ambos dirigentes mantienen diferencias y el expresidente reclama mayor reconocimiento político para el PRO, la perspectiva de una nueva candidatura presidencial libertaria obliga a los sectores del macrismo a evaluar sus posibilidades de competencia.

Un allegado a uno de los gobernadores aliados sostuvo que los mandatarios que apoyaron la suspensión de las PASO jugaron en función de esos acuerdos generales. "Ahí jugaron los gobernadores que están apoyando la suspensión, y entre ellos Jorge Macri para no perder la Ciudad y también respondió a un acuerdo general".

El mismo dirigente relativizó la posibilidad de que Mauricio Macri pueda romper completamente con Milei y competir por fuera del armado oficialista. "Tampoco creo que Macri tenga demasiada escapatoria con un Milei de 38 o 40 puntos hoy", afirmó. La afirmación refleja el cálculo electoral que atraviesa a los sectores aliados: si Milei conserva chances de reelección, otra candidatura de centroderecha podría convertirse en una apuesta de alto riesgo. La alternativa es negociar espacios, preservar territorios y garantizar representación parlamentaria.

Los números del "superjueves"

El resultado parlamentario fue contundente. En la sesión del jueves 26 de noviembre, el Senado aprobó por 43 votos afirmativos contra 29 negativos el proyecto que suspende las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias para las elecciones nacionales de 2027.

La Libertad Avanza aportó 21 votos, mientras que la Unión Cívica Radical sumó diez. El PRO contribuyó con tres y los bloques provinciales y aliados aportaron los nueve restantes.

La distribución de los 43 votos afirmativos fue la siguiente:

La Libertad Avanza: 21 votos. Bartolomé Abdala, Romina Almeida, Carmen Álvarez Rivero, Ivanna Arrascaeta, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia, Joaquín Benegas Lynch, Patricia Bullrich, Mario Pablo Cervi, Agustín Coto, Enzo Fullone, Juan Cruz Godoy, Gonzalo Guzmán Coraita, Luis Juez, Claudia López, Nadia Márquez, María Belén Monte de Oca, Agustín Monteverde, Bruno Olivera Lucero, María Emilia Orozco y Francisco Paoltroni.

Unión Cívica Radical: 10 votos. Maximiliano Abad, Flavio Fama, Eduardo Galaretto, Mariana Juri, Daniel Kroneberger, Carolina Losada, Silvana Schneider, Rodolfo Suárez, Mercedes Gabriela Valenzuela y Eduardo Vischi.

Frente PRO: 3 votos. Andrea Cristina, Martín Goerling Lara y María Victoria Huala.

Bloques provinciales y aliados: 9 votos. Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, de Misiones; José María Carambia y Natalia Gadano, de Santa Cruz; Julieta Corroza, de Neuquén; Carlos Espínola, de Corrientes; Flavia Royón, de Salta; Edith Terenzi, de Chubut; y Alejandra Vigo, de Córdoba.

Del otro lado, el bloque Justicialista aportó 22 votos negativos. A ellos se sumaron tres senadores de Convicción Federal -Guillermo Andrada, Sandra Mendoza y Carolina Moisés-, dos del Frente Cívico por Santiago -Elia Moreno y Gerardo Zamora-, Beatriz Ávila, de Independencia, y Fernando Salino, de Justicia Social Federal.

La votación dejó en evidencia que el oficialismo consiguió superar ampliamente sus propios límites parlamentarios. La Libertad Avanza no tiene mayoría propia y depende de una arquitectura de acuerdos que, en esta oportunidad, logró reunir a radicales, macristas, provincialistas y legisladores que responden a gobernadores con intereses muy diferentes.

La suspensión de las PASO fue el resultado más visible, pero no el único de la jornada. Santilli también tuvo intervención en las negociaciones para el Presupuesto 2027, que consiguió avanzar con algunas modificaciones, y en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Los tres asuntos formaron parte de una jornada legislativa que el Gobierno considera un punto de inflexión para su capacidad de negociación política.

El nuevo poder del Colo y la estrategia de Karina

El resultado del superjueves fortaleció a Santilli en la interna del Gobierno. Su posición quedó mejor afirmada frente a Karina Milei y al Presidente porque demostró que puede construir mayorías con dirigentes que no forman parte de La Libertad Avanza y que, además, tienen intereses electorales propios.

En el esquema de poder de la Casa Rosada, el karinismo tiene como referentes principales a Eduardo "Lule" Menem y al propio Santilli. El primero conserva una influencia decisiva sobre la estructura partidaria y la organización política del oficialismo; el segundo se convirtió en el articulador de los acuerdos con gobernadores y legisladores.

La venia de Karina y Lule Menem para avanzar con el entendimiento electoral con los mandatarios provinciales es un dato central. No se trata de una negociación individual del jefe de Gabinete ni de una concesión aislada a los aliados, sino de una estrategia que el oficialismo considera necesaria para llegar competitivo a 2027.

La consigna es evitar que la disputa entre los distintos sectores de la centroderecha termine favoreciendo al peronismo. Para eso, Milei necesita que los gobernadores aliados puedan conservar sus territorios, mientras La Libertad Avanza se reserva la construcción de listas legislativas propias y el armado nacional alrededor de la candidatura presidencial.

El desafío será mantener ese equilibrio. Los gobernadores quieren garantías de que no tendrán competidores libertarios que amenacen sus reelecciones, pero también pretenden conservar autonomía y representación en las listas nacionales. Milei, por su parte, necesita que esos mismos mandatarios trabajen para su candidatura presidencial y que los legisladores que les responden continúen aportando votos en el Congreso.

Santilli logró, al menos por ahora, acercar esos intereses. Su próxima prueba será la Cámara de Diputados, donde deberá repetir la construcción de consensos para sancionar la suspensión de las PASO y sostener los acuerdos alrededor del Presupuesto 2027. De hecho, como un trofeo escribió un tuit a media tarde de ayer que decía: "Y pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado… Con 43 APROBADO Y POR AMPLIA MAYORÍA". Muchos lo interpretaron como un mensaje a Patricia Bullrich, que señalaba que no estaban los votos.

Para completar su autoelogio Santilli escribió en la tarde del viernes otro posteo en X: "Lo último que quiere que veas el kirchnerismo: baja el Riesgo País en la Argentina". Y mostraba una captura de pantalla con el Riesgo país en 956 puntos básicos y una baja del 10,4%.

En la Casa Rosada creen que el jefe de Gabinete quedó fortalecido y que el karinismo mostró capacidad de coordinación. La operación también dejó una señal para el resto del oficialismo: la estrategia electoral de 2027 ya empezó a discutirse y las candidaturas provinciales serán parte de una negociación nacional.

El "Colo" consiguió algo más que 43 votos. Se convirtió en el hombre que puede sentar a gobernadores de distinto origen político en una misma mesa y ofrecerles un acuerdo de supervivencia electoral bajo el liderazgo presidencial de Milei. En un Gobierno que todavía debe resolver sus propias disputas internas y consolidar su estructura territorial, esa capacidad puede convertirse en una de las principales cartas de poder de Santilli.