En materia económica, el dirigente se identifica con una orientación pragmática y una preocupación central por el equilibrio de las cuentas públicas

Alberto Núñez Feijóo tiene 65 años y acaba de conseguir lo que buscaba desde hace meses: imponerse en las elecciones generales de España. El líder del Partido Popular (PP) venció a los socialistas este domingo y ahora está a un paso de La Moncloa, la residencia oficial del presidente del Gobierno.

Pero la victoria electoral no le garantiza un camino libre. Para gobernar, deberá construir una mayoría parlamentaria junto a Vox, la fuerza de derecha radical que comanda Santiago Abascal.

Esa alianza plantea interrogantes que van más allá de los números. Feijóo llegó hasta acá con un perfil de gestor pragmático, alejado de las posturas más confrontativas, pero ahora deberá negociar con un socio político que tiene posiciones mucho más duras en temas como inmigración, seguridad y organización territorial.

Su principal argumento para aspirar a conducir el país es su experiencia ejecutiva. Durante años reivindicó la capacidad de administrar instituciones públicas con resultados concretos.

"Vengo de la gestión. Es lo que sé hacer, es lo que quiero hacer y es lo que España necesita", afirmó durante un acto político realizado este mes.

La década de 1990 que lo puso en el mapa político nacional

Feijóo comenzó a ganar protagonismo en la política española durante la década de 1990. En 1996 se trasladó a Madrid para asumir la dirección del Instituto Nacional de Salud (Insalud), el organismo encargado de gestionar los servicios sanitarios en buena parte del territorio español.

Su misión era clara: reducir las listas de espera quirúrgicas, uno de los principales problemas del sistema de salud de aquella época.

Implementó un esquema de administración basado en objetivos concretos y seguimiento de resultados. Los registros oficiales de Insalud correspondientes a 2000 muestran que el tiempo promedio de espera para una operación descendió hasta los 67 días, prácticamente la mitad del registrado en 1996.

También se redujo de manera significativa la cantidad de pacientes que aguardaban más de seis meses para ser intervenidos. Sin embargo, los resultados tuvieron matices: hacia el final de su gestión, la cantidad total de personas pendientes de atención se había acercado nuevamente a los niveles anteriores.

Rafael Matesanz, fundador de la Organización Nacional de Trasplantes y exdirector general de Insalud durante aquella etapa, destacó su capacidad de trabajo y su método para conducir equipos. Según recordó, Feijóo era exigente con sus colaboradores y acostumbraba prolongar las jornadas laborales hasta entrada la noche.

El propio dirigente reconoció en distintas oportunidades su inclinación por el trabajo intenso. En una entrevista con periodistas llegó incluso a relativizar la importancia de las vacaciones.

Después de su paso por Insalud, también ocupó responsabilidades en Correos, la empresa estatal de servicios postales. Fue otro capítulo dentro de su recorrido por organismos públicos antes de regresar a Galicia para dar el salto definitivo a la política electoral.

Cuatro victorias consecutivas en su tierra natal

Feijóo nació en Os Peares, una pequeña localidad de Galicia, en el noroeste de España. Su historia personal está vinculada a un entorno familiar de recursos modestos: durante su infancia vivió sobre un comercio que administraba su abuela.

Con el paso de los años construyó una carrera que lo llevó a convertirse en uno de los dirigentes más influyentes de la política regional española.

En 2009 asumió la presidencia de la Xunta de Galicia, el gobierno autonómico de la región. Ese cargo lo consiguió retener durante cuatro elecciones consecutivas, lo que le permitió acumular experiencia ejecutiva y proyectar su figura más allá de las fronteras de su comunidad autónoma.

Esa permanencia se convirtió en su principal activo político. Feijóo no llegó a la conducción nacional del PP como un dirigente sin experiencia de gestión. Al contrario: gobernó una región durante más de una década y lo hizo con resultados electorales que consolidaron su liderazgo interno.

En 2022 dio el salto a la conducción nacional del Partido Popular, en un momento en el que la fuerza buscaba reorganizar su liderazgo y recuperar protagonismo frente al gobierno socialista de Pedro Sánchez.

En el plano personal, Feijóo tiene un hijo, nacido cuando él tenía 55 años, junto a su pareja Eva Cárdenas. Ella desarrolló su carrera profesional en el sector empresarial y fue la primera directora de Zara Home.

Una visión económica que prioriza el equilibrio fiscal

En materia económica, el dirigente se identifica con una orientación pragmática y una preocupación central por el equilibrio de las cuentas públicas.

Entre sus prioridades figura reducir el déficit fiscal y limitar el crecimiento de la deuda española. Su argumento es que las decisiones presupuestarias actuales no deberían trasladar obligaciones financieras excesivas a las próximas generaciones.

Esta posición lo ubica dentro de una corriente de centroderecha que pone el foco en la disciplina fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es un enfoque que contrasta con políticas más expansivas en gasto social o inversión pública.

Su perfil de administrador también será puesto a prueba por el contexto económico y social que atraviesa España. Las demandas sobre los servicios públicos, el empleo y el costo de vida forman parte de las principales preocupaciones ciudadanas.

Feijóo deberá demostrar si su experiencia en organismos públicos y en la gestión regional de Galicia puede traducirse en respuestas efectivas a escala nacional.

Qué propone Feijóo en materia migratoria

Uno de los terrenos en los que Feijóo anticipa cambios más marcados respecto de la gestión de Pedro Sánchez es la política migratoria.

El líder del PP plantea dejar atrás el enfoque más abierto aplicado por el actual gobierno socialista. En su lugar, propone avanzar hacia mayores controles sobre el ingreso y la permanencia de extranjeros.

Entre sus propuestas figuran limitar las regularizaciones masivas, reforzar los controles fronterizos, expulsar a extranjeros condenados por delitos e implementar un sistema de puntos para ordenar el acceso de inmigrantes regulares.

La cuestión migratoria tuvo un lugar relevante durante la campaña electoral. El tema ganó protagonismo en un contexto de cuestionamientos a la respuesta del Gobierno frente a los movimientos migratorios hacia Ceuta, la ciudad autónoma española en el norte de África.

Una encuesta de 40dB realizada en septiembre mostró un fuerte nivel de desaprobación ciudadana sobre la gestión oficial de ese episodio: dos de cada tres consultados la calificaron como mala o muy mala.

Ese dato refleja un malestar que Feijóo buscará capitalizar con un discurso más restrictivo en materia de fronteras y regularizaciones.

El dilema político que define su futuro inmediato

Más allá del triunfo electoral, el principal desafío inmediato de Feijóo será transformar los resultados en una mayoría parlamentaria que le permita asumir y sostener un Gobierno.

El entendimiento con Vox aparece como una pieza determinante de esa estrategia. La fuerza de Santiago Abascal podría tener un papel decisivo en la nueva administración, lo que abriría una etapa inédita desde el retorno de España a la democracia tras la muerte de Francisco Franco en 1975.

La incógnita pasa por determinar cuánto margen tendrá Feijóo para aplicar su propio programa y cuánto deberá conceder a su eventual socio para garantizar la estabilidad política.

Su experiencia al frente de organismos estatales y de la Xunta de Galicia constituye uno de sus principales activos. Pero la gestión de una coalición nacional, con diferencias programáticas y expectativas electorales propias, representa una prueba de naturaleza muy distinta.

El dirigente que construyó su carrera reivindicando la capacidad de administrar deberá demostrar ahora si también puede conducir una alianza política compleja y llevar adelante su proyecto desde La Moncloa.