La irrupción de casas modulares importadas plantea nuevos desafíos en costos, tiempos de obra y regulaciones para quienes buscan vivienda en Argentina

En medio del fuerte aumento de los costos de la construcción en Argentina, comenzaron a aparecer en el mercado las primeras casas prefabricadas chinas, una alternativa modular que promete reducir de forma significativa el valor por metro cuadrado.

Boom de las casas modulares chinas: cuánto salen y por qué ganan terreno

Según pudo saber iProfesional, algunos modelos importados ya se comercializan desde los $931.000 por m², un valor considerablemente menor frente a los costos actuales de construir una vivienda tradicional en el país.

Hoy, levantar una casa en Argentina